Дагестанские бойцы MMA поддержали флешмоб в защиту имама Шамиля

08 августа 2019, 15:18

Три бойца смешанных единоборств вслед за Хабибом Нурмагомедовым поддержали флешмоб в Instagram, вызванный упреками Рамзана Кадырова в адрес имама Шамиля.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа Рамзан Кадыров, комментируя вторжение боевиков в Дагестан в 1999 году, провел параллель между этими событиями и Кавказской войной XIX века, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России. Слова Кадырова спровоцировали флешмоб: пользователи соцсетей начали публиковать изображения имама и выказывать уважение его личности. Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, известный дружескими отношениями с Кадыровым, поддержал флешмоб, но воздержался от критики в адрес главы Чечни.

По состоянию на 23.55 мск 7 августа, в Instagram насчитывалось более 15 тысяч публикаций с хэштегом #имамшамиль.

Среди тех, кто поддержал флешмоб, - бойцы ММА из Дагестана Ислам Махачев, Магомед Исмаилов и Забит Магомедшарипов. Так, друг и спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев поздно вечером разместил на своей странице в Instagram изображение имама Шамиля, сопроводив его пояснением: "Имам Шамиль – человек, похороненный рядом со сподвижниками и с семьёй пророка Мухаммада".

Магомед Исмаилов также опубликовал фото имама Шамиля. "В данное время на территории Кавказа нет мужчины, который смог бы сочетать в себе качества, которые были присущи Имаму Шамилю! [...] Там где он твёрдо и мужественно смотрел вперёд, нынешние правители смиренно отведут взгляды! Имам завещал своим потомкам одно короткое, мудрое изречение: "Когда указываешь пальцем на других, посмотри что три других пальца указывают на тебя", - пояснил свое участие во флешмобе Магомед Исмаилов.

Забит Магомедшарипов в свою очередь разместил на своей странице фрагмент видео "Имам Шамиль. История Кавказской войны", в котором восхваляется имам Шамиль.

Публикации спортсменов, по состоянию на 15.16 мск, набрали от 50 тысяч до 77 тысяч отметок "нравится", при этом комментариев под записями нет.

Число публикаций в Instagram с хэштегом #имамшамиль достигло, по состоянию на 15.16 мск, 16975. Флешмоб поддержали, в частности, имам Джума-мечети Махачкалы Зайнулла Атаев и актер КВН Хаджимурад Набиев. "Имам Шамиль - имам Дагестана и Чечни, и этим все сказано!" - написал Зайнулла Атаев, опубликовавший фото имама Шамиля. Хаджимурад Набиев разместил фрагмент видео "Имам Шамиль. История Кавказской войны", сопроводив его словами "Аллагь возвышает кого пожелает!".

Напомним, что духовное управление мусульман Дагестана 7 августа отреагировало на слова Рамзана Кадырова об имаме Шамиле. "Обидные комментарии, оскорбления в адрес предводителей и духовных лидеров – это пощечина всему народу в целом", - подчеркнул муфтият, призвав при этом "всех сохранять благоразумие".