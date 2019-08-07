Муфтият Дагестана вступил в спор с Кадыровым об имаме Шамиле

07 августа 2019, 21:37

Обидные комментарии в адрес духовных лидеров – это пощечина всему народу в целом. Так прокомментировал дагестанский муфтият слова Рамзана Кадырова об имаме Шамиле в интервью, посвященном 20-летию нападения боевиков на Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в сегодняшнем интервью Рамзан Кадыров, комментируя рейд боевиков 1999 года, назвал ложным тезис о том, что "чеченские террористы напали на Дагестан". Глава Чечни также провел параллель событий 20-летней давности с Кавказской войной XIX века, в частности, обвинив имама Шамиля в репрессиях против чеченцев за нежелание противостоять России.

Сравнивая политику Шамиля в Чечне с вторжением боевиков в Дагестан в 1999 году, Кадыров отметил, что операция продолжалась всего две недели. "Мы уважаем память Шамиля как духовного лица, но есть желание знать, почему он, будучи в Чечне, 19 лет воевал с Россией, провоцируя уничтожение народа и Чечни, а вернувшись в Дагестан, через четыре месяца сдался России и стал дворянином? Что это, если не террор против Чечни и чеченского народа, осознанный или нет?" - сказал глава Чечни в интервью агентству "Чечня Сегодня".

Свое заявление муфтият Дагестана сделал сегодня, отметив, что в Духовное управление поступает "огромное количество просьб от дагестанцев и не только" прокомментировать интервью Рамзана Кадырова. Слова главы Чечни об имаме Шамиле в заявлении названы "странным поворотом".

"Нам понятен слог главы Чечни, который переживает за свой народ и не хочет, чтобы его склоняли нарицательно ни в исторических вопросах, ни в современности. Это хорошая тактика настоящего патриота. И мы бы в этом его поддержали! Только нам непонятно, для чего было вспоминать в этом контексте имама Шамиля, который якобы не давал чеченцам возможности присоединиться к России двести лет тому назад? Глава Чечни хочет сказать, что тень имама Шамиля подняла его народ на две войны против России в девяностых? Странный поворот", - говорится в заявлении дагестанского муфтията, опубликованном на его сайте.

В нем утверждается, что во времена имама Шамиля предки дагестанцев и чеченцев "не делили Дагестан и Чечню на территории и нации", а сам имам Шамиль "никогда не восставал против страны, в которой живет". "В той ситуации он всего лишь отстаивал в течение двадцати пяти лет отчие дома и земли своих собратьев, но когда понял бессмысленность этой войны, он пошел на переговоры", - утверждается в заявлении муфтията.

Духовное управление Дагестана также проводит параллели между имамом Шамилем и Ахматом Кадыровым: "Очевидно, что в ходе военных действий имам Шамиль вел себя настолько достойно и честно, как, видимо, и отец нынешнего главы Чеченской Республики, что после войны был принят с уважением в царском дворце. А в дальнейшем даже сопровожден к мусульманским святыням, где тоже был принят с почетом и предан священной земле Медины после смерти. А его сын аналогично стал достойным генералом царской армии и до конца преданно служил русским войскам".

В 1858 году против Шамиля восстали чеченцы, уставшие от войны и недовольные жесткой авторитарной политикой Шамиля. Резиденция Шамиля, аул Ведено, пала в апреле 1859 года, к середине июня были подавлены последние очаги сопротивления на территории Чечни. Шамиль бежал в дагестанский аул Гуниб, где 7 сентября по новому стилю сдался в плен на почетных для него условиях, сообщается в биографической справке об имаме Шамиле, подготовленной "Кавказским узлом".

Муфтият считает, что "обидные комментарии, оскорбления в адрес предводителей и духовных лидеров – это пощечина всему народу в целом", но призывает при этом "всех сохранять благоразумие".

Напомним, сегодня исполнилось 20 лет со дня вторжения отрядов боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом из Чечни на территорию Дагестана. За полтора месяца боев здесь были убиты 275 российских солдат и офицеров, 937 ранены, потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".