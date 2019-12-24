Кадыров заявил о готовности подарить Дагестану спорный участок земли

24 декабря 2019, 21:50

Чечня может передать Дагестану десять гектаров земли, по которым идет спор в суде, если дагестанская сторона попросит об этом, заявил Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции 23 декабря.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря Рамзан Кадыров провел более чем пятичасовую пресс-конференцию. В ходе общения с журналистами он, в частности, одобрил убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя и заявил, что власти России и Чечни не имеют к этому отношения, ответил на вопрос о заговоре против него.

Также глава Чечни высказался о споре вокруг границы с Дагестаном. По словам Кадырова, дагестанская сторона понимает, что спорный участок размером в десять гектаров, по которому идет разбирательство в суде, принадлежит Чеченской Республике.

"Это наш участок на сто процентов, они сами знают, что он наш. [Но] в суде оспаривают. Явно понимают, что неправы, зная на миллиард процентов, что это наша территория", - заявил Рамзан Кадыров, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Дагестанский юрист Расул Кадиев в октябре обнаружил на сайте Верховного суда Дагестана решение по иску о землях Бороздинского лесничества, что в окрестностях Кизляра. Суд установил, что спорные участки принадлежат Дагестану, а не Чечне, но чеченская сторона еще претендует на них, пояснил юрист. Решение не вступило в силу: Минприроды Чечни обжаловало его, рассмотрение апелляции в Верховном суде России было назначено на 11 декабря. Однако в этот день рассмотрение жалобы не состоялось, и было перенесено на 25 декабря, значится в карточке дела на сайте суда.

Кадыров также отметил, что для Чечни это не такой уж и большой участок. "Если попросят, в качестве милостыни можем [его] отдать", - указал Кадыров, добавив, что теперь федеральный центр должен принимать решение по спорному вопросу.

Кадыров также высказал недовольство по поводу объявленного временного моратория на действия по установлению границ. "Хотя есть указание президента, постановление правительства - определить границы до определенного времени. Мы готовы выполнить поручение президента, постановление правительства, мы провели огромную работу. Никакой проблемы у нас нет. Мы знаем, где граница между Чеченской Республикой и Дагестаном", - сказал Рамзан Кадыров.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. В апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации указала на восемь крупных спорных территорий на границе с Чечней. А 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ.

Напомним также, что у жителей Дагестана вызвала протест установка в июне чеченских дорожных знаков близ Кизляра, один из них был снесен. На место инцидента выезжал Магомед Даудов с отрядом вооруженных силовиков. Власти Кизляра и глава Дагестана Владимир Васильев признали, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

