Пользователи соцсетей раскритиковали Васильева и поддержали Кадырова после конфликта в Кизляре

13 июня 2019, 15:38

Слова Владимира Васильева об отсутствии претензий к властям Чечни вызвали критику со стороны дагестанских пользователей соцсетей. Жесткая позиция Рамзана Кадырова по вопросу установки дорожных указателей на границе двух республик, напротив, была положительно оценена жителями Чечни, поддержавшими в соцсетях главу своего региона.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Чеченская Республика. Шелковской район", установленный на окраине города. На следующий день на окраине Кизляра прошла стихийная акция протеста, а 12 июня активисты установили напротив чеченского указателя собственный знак - "Республика Дагестан, Кизлярский район". В тот же день стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

Владимир Васильев и Рамазан Кадыров в совершенно разном тоне прокомментировали конфликт вокруг дорожных знаков в Кизляре, отмечено в подготовленном 12 июня "Кавказским узлом" видео "Нет претензий": как Васильев отдал Кадырову землю возле Кизляра". Глава Дагестана пообещал, что "ни один метр территории Дагестана не будет кому бы то ни было передан в одностороннем порядке". Однако Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности". Васильев несколько раз подчеркнул, что к властям соседнего региона "претензий нет". "Я вам даю слово ни одному человеку, республике, государству свое не отдадим", - в свою очередь заявил Рамзан Кадыров.

Дипломатичная позиция Васильева вызвала жесткую критику пользователи соцсетей, позиционирующих себя как жители Дагестана.

"Ситуация может повториться и в других районах Республики Дагестан. Комиссия по границам и официальные информресурсы, не говоря уже о других ответственных лицах, полностью себя дискредитировали в глазах народа. Поэтому у нас, общественности, в рамках правового поля только один формат - созыв конференции и формирование Общественного совета Дагестана, который сам будет выезжать заранее в конфликтные районы, предотвращать возможные инциденты, требовать от власти реальной работы", - говорится в обращении от 11 июня к главе Дагестана Владимиру Васильеву, опубликованном сегодня в группе goloc_dagestana (433 подписчика).

Авторы обращения, представившиеся как общественный актив и общественники из Махачкалы и других городов и районов, отметили, что предлагают главе Дагестана встретиться и обсудить "дорожную карту" по решению конфликтной ситуации.

О недоверии к властям Дагестана заявили пользователи YouTube в дискуссии под видео "Чечня наносит ответный удар по Дагестану | Кизляр | Кто прав? Чечня или Дагестан?", размещенном 11 июня и набравшем к 15.08 мск 13 июня более 68 тысяч просмотров и более 1400 комментариев.

"Что бы про Кадырова не говорили, каждый чеченец уверен, что он не даст в обиду свой народ!.. Можем ли мы такое сказать про власти Дагестана? Когда они за дагестанцев заступались? Приведите пример, если кто-то помнит? По этой причине и нет доверия властям, что границу по-честному проведут!" - отметил в комментариях к видео Шамиль Даянов.

Его поддержал пользователь с ником "Мой Адрес! Советский Союз!". "Хочу сказать: власти Дагестана - вы позор (...) Да лучше голодать, чем как мыши жить", - отметил он.

11 июня Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию со сносом дорожного указателя на окраине Кизляра. Он призвал жителей Чечни и Дагестана "не поддаваться на провокации", а тем, кто пишет оскорбительные комментарии, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык". Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Рамзан Кадыров сумел добиться поддержки чеченцев

Пользователи соцсетей, позиционирующие себя как жители Чечни, рассказали о поддержке властей республики в вопросе определения границ с Дагестаном.

"Ну, Рамзан, хоть разъяснил своё мнение в этом вопросе, не ушёл в молчанку играть", - написала в обсуждении обращения главы Чечни, размещенном на сайте automobilrevue.net, Shalameta Horzeta.

"[Кадыров] никогда не позволит собой манипулировать... это действительно - генерал, прошедший горнило войны!" - отметила в комментариях к записи в аккаунте Рамзана Кадырова в соцсети "ВКонтакте" Седа Висаитова.

"[Рамзан Кадыров] совершает богоугодные дела, дай Аллах всем такого руководителя. Не проливая ни капли крови, он сохранил народ", - отметила в комментариях к записи в группе kadyrov.team в Instagram (более 100 тысяч подписчиков) madina19536.

"Для северо-кавказских народов сейчас важны идентичность и границы. Это вовсе не обязательно должно выражаться в так называемой кровной мести, но это потенциально насыщенная агрессией ситуация. И вот сейчас в роли такого всеобщего "мочителя" неформально выступает Кадыров, который, опираясь на абсолютную поддержку Кремля, пытается занять позицию типа верховного шейха всего Северного Кавказа", - отметил в свою очередь пользователь Facebook Vladimir Plotnikov в комментариях к своей записи про конфликт в Кизляре.

Напомним, что ранее представители чеченской диаспоры Запада, являющиеся обычно оппонентами Рамзана Кадырова, указывали, что их точка зрения совпадает с позицией главы Чечни по поводу территориальных споров с Ингушетией. "Первый раз все чеченцы согласны с действиями Кадырова. Это шок для нас, что мы каким-то образом вынуждены считаться с тем, что он делает, и он делает правильно", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" представитель диаспоры на условиях анонимности.

Ранее кизлярцы заявили, что их возмущение вызвал не факт установки чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне. Массовые акции протеста жителей Дагестана из-за недостатка информации о процессе уточнения границы еще в январе спрогнозировали политолог Эдуард Уразаев и политический обозреватель Шахрудин Халидов.