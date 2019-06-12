Кизлярцы связали инцидент на границе с молчанием властей

12 июня 2019, 15:15

Возмущение жителей Кизляра вызвала не установка чеченских дорожных указателей, а то, что знаки установили неожиданно, рассказали горожане. По их мнению, местные власти должны были предупредить людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне. Властям следует не допустить развития конфликта, считают жители Чечни.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 10 июня жители Кизляра снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине города. На следующий день горожане собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни, после чего 19 участников стихийной акции протеста были задержаны. Демонтаж указателя стал результатом информационной политики властей Дагестана, которые игнорировали напряженность вокруг пограничного вопроса, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер.

11 июня спикер парламента Чечни Магомед Даудов на встрече с дагестанскими чиновниками возложил ответственность за инцидент на администрацию Кизляра, назвав происходящее "бардаком". Глава Дагестана Владимир Васильев заявил в тот же день, что республика не уступит свои территории в одностороннем порядке. Рамзан Кадыров в свою очередь призвал жителей обеих республик "не поддаваться на провокации", а авторам оскорбительных комментариев пообещал "поломать пальцы и вырвать язык".

Жители Кизляра и Кизлярского района рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что их возмутил не сам факт установки дорожных знаков, а то, что их не оповестили об этом. "Я против того, как они установили [знаки], приехали ночью или рано утром и установили", - сказал 32-летний житель Кизляра Ахмед Алиев, подчеркнув, что сами дорожные знаки ему "ничем не мешают".

Местные власти должны были проинформировать людей о том, что этот участок земли принадлежит Чечне, и пояснить, что чеченские власти хотят установить указатели, считает Алиев. По его словам, взрослые горожане знают, что эта территория принадлежит Чечне. "Сегодня я общался с соседями взрослого поколения, они признают, что эта территория чеченская", - отметил мужчине.

44-летний житель Кизляра, пожелавший остаться неизвестным, считает, что необходимости устанавливать указатели не было, так как "до сих пор жили и ездили без знаков". Он уточнил, что его также возмущает не факт установки знаков, а то, что их установили "скрытно" и тем самым спровоцировали волнение людей. Ответственность за происходящее мужчина возложил на власти Дагестана, которые, по его мнению, должны было проводить разъяснительную работу среди населения. При этом местный житель, по его словам, слышал от старшего поколения, что данный участок дороги относится к Чечне.

Недостаток информации о процессе уточнения границы с Чечней настораживает жителей Дагестана и может привести к массовым акциям протеста, подобным митингам в Ингушетии, рассказали "Кавказскому узлу" в январе 2019 года политолог Эдуард Уразаев и политический обозреватель Шахрудин Халидов.

45-летний житель Кизляра Руслан выступил против установки указателей, высказав опасение, что позднее на этом месте может появиться и чеченский пост, который может, по его мнению, создавать трудности при движении на этом участке дороги. Такого же мнения придерживается местный житель Магомед. "Если эти [указатели] оставить, они возьмут и пост сюда поставят", - сказал он, предположив, что от "простых местных жителей" здесь ничего не зависит, а лишь от властей Дагестана.

Во время чеченской кампании на этом участке дороги находился пост, пояснил другой житель Кизляра на условиях анонимности. "Были бы переживающие [за людей] власти, они нашли бы какой-то консенсус, чтобы эту территорию оставили для Дагестана, а отдали бы другую часть [территории республики]", - сказал он.

Местные власти и чеченская сторона должны были заблаговременно проинформировать и предупредить народ об установке знаков с учетом того, что сейчас обострены межрегиональные земельные вопросы, считает местный житель Шах. "Мало кто из представителей молодого поколения знает о принадлежности данного отрезка Чечне, и поэтому своевременное и надлежащее информирование помогло бы избежать напряжения ситуации", - отметил он.

Если бы власти Чечни и Кизлярского района разъяснили необходимость установки этих знаков и рассказали, что участок земли относится к Чеченской республике, то "народ бы понял" и не выступал против, сказал житель Кизляра Муслим, возложив ответственность за инцидент на власти Кизлярского района, которые "не проинформировали молодежь".

Сторона трассы на которой был установлен знак, а также участок земли за ним относится к территории Чеченской республики, рассказал 10 июня историк и член дагестанской комиссии по определению (согласованию) границ Зураб Гаджиев. "Там просто не стоял знак и никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев, что для них это географическая новость", - сообщил историк.

Житель Шелковского района Чечни Усам утчнил, что ранее на окраине Кизляра стоял пограничный пост непризнанной Чеченской республики Ичкерия "Это развилка, что ведет к Кизляру. И перед первой, и перед второй войной (военными кампаниями в Чечне. - Прим. "Кавказского узла") на этом месте стоял пост, тогда это были пограничники Ичкерии, и ни у кого никаких вопросов не возникало. Когда тут шла война, никакого поста, естественно, не было, и соседи забыли, где она должна проходить", - сказал Усам.

Чеченская молодежь восприняла снос указателя как вызов, посетовал житель Шелковского района Адам. "Были даже призывы поехать «на разборки». Ночью сюда спецназ приехал. Властям нужно этот вопрос решить как можно скорее, привлечь авторитетных людей, старейшин, богословов, чтобы ситуация из-под контроля не вышла. Горячих голов и здесь и там достаточно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе. Эти события и их последствия "Кавказский узел" освещает в обновляемой хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Полиция Чечни совместно с дагестанскими коллегами начала проверку инцидента с демонтажом указателя, сообщил 11 июня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

"Подобные действия подпадают под определение части 1 статьи 167 Уголовного кодекса России, предусматривающей ответственность за умышленное повреждение или уничтожение имущества. За это закон предусматривает денежный штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы сроком до двух лет", - сказал он.

Напомним, что в январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками. 16 марта Чечня в одностороннем порядке зарегистрировала за собой участок земли на границе с Кизлярским районом около села Новомонастырского. Представитель Кадырова пояснил, что Чечня не дождалась реакции дагестанской стороны. 16 апреля, после этого скандала, спикеры парламентов обеих республик объявили, что внесение сведений о границе в госреестр недвижимости решено приостановить. В мае Дагтехкадастр объявил конкурс на выполнение землеустроительных работ для установления границ с Чечней, Ставропольским краем и Калмыкией. Работы планируется закончить до 15 декабря.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".