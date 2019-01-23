Вопрос о границе с Чечней напомнил о протестном потенциале дагестанцев

23 января 2019, 23:59

Недостаток информации о процессе уточнения границы с Чечней настораживает жителей Дагестана и может привести к массовым акциям протеста, подобным митингам в Ингушетии, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" политолог Эдуард Уразаев и политический обозреватель Шахрудин Халидов.

Как писал "Кавказский узел", 22 января спикеры парламентов Чечни и Дагестана на встрече в Махачкале договорились уточнить исторически сложившиеся границы двух республик. Власти пояснили, что это позволит внести сведения о границе в госкадастр недвижимости. Пользователи соцсетей высказали недовольство планами пересмотреть границу Дагестана.

За два дня до визита Даудова, 20 января, было опубликовано интервью с Владимиром Васильевым, в котором глава Дагестана назвал пересмотр существующей границы с Чечней "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что Васильев ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий Дагестана. 23 января правительство Дагестана анонсировало также уточнение границы с двумя другими соседними регионами - Калмыкией и Ставропольским краем.

Эксперты не исключили возможности протестов в Дагестане

Отсутствие обещанной открытости и прозрачности при подготовке определения границ между Чечней и Дагестаном порождает сомнения в искренности властей, заявляющих о том, что разногласий и претензий этом вопросе нет, указал корреспонденту "Кавказского узла" политолог Эдуард Уразаев.

Он напомнил об утверждениях дагестанских властей о том, что речь идет лишь о незначительном уточнении границы, и об обещании главы Минсвязи Чечни Джамбулата Умара сделать весь процесс открытым и прозрачным. "Вроде все понятно и можно было бы успокоиться. Однако мелкие недоговоренности и отсутствие обещанной открытости и прозрачности вновь порождают сомнения в искренности властей. Если уже создана комиссия, то каков ее состав, каков план работ по межеванию? Такое ощущение, будто под заверения дружбы народов готовится если не большая уступка, то такая корректировка границы, при которой дагестанцы потеряют какие-то перспективные в будущем участки земли", - сказал Уразаев.

Обещанная прозрачность предполагает включение в состав рабочей группы представителей общественности и духовенства, считает политолог. "Пока известно, что руководителями рабочих групп по вопросам границы стали председатели парламентов Чечни и Дагестана Магомед Даудов и Хизри Шихсаидов", - отметил он.

То, как сейчас развивается ситуация, похоже на сценарий, которому следователи руководители Чечни и Ингушетии перед заключением соглашения об установлении границ, считает политический обозреватель газеты "Новое дело" Шахрудин Халидов.

Подписание главами Ингушетии и Чечни Соглашения о границе между регионами привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Сбор подписей за отмену соглашения и отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова продолжается до сих пор.

"Предпринимаются попытки объяснить всю эту ситуацию процессами, которые проходят по стране в целом. Дескать, разграничение полностью завершено только между девятью субъектами страны. Однако то, как была проведена работа в этом направлении в Ингушетии, не могло не вызвать опасений в соседних регионах. Большинство населения было против соглашения, Конституционный суд республики признал закон, принятый на основе заключенного соглашения, несоответствующими Конституции Ингушетии, но он все равно вступил в силу и реализуется на практике. И сейчас у протестующих остается надежда только на шариатский суд. То есть уже применяется механизм «теневого», не официального в России права. Так же, как в Ингушетии, в Дагестане все проводится кулуарно - о приезде спикера чеченского парламента республиканские власти сообщили только постфактум, а о создании спецкомиссии ничего не говорилось до приезда в Дагестан Магомеда Даудова. Кто входит в состав комиссии, тоже мало информации. То есть много признаков того, что повторится та же ситуация, что и в Ингушетии", - сказал Халидов корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что к нежелательным результатам может привести именно желание чиновников скрыть информацию и сделать все тайно, без лишней шумихи. "Если бы доводы о том, что будет проводится рутинная кадастровая работа, были озвучены заранее и открыто, напряженности, которую мы сейчас наблюдаем, не было бы", - предположил политический обозреватель.

Протестный потенциал в Дагестане ниже, чем в Ингушетии, считает Халидов

Халидов не исключил вероятности того, что чеченская сторона все-таки будет оспаривать часть земель на сопредельных территориях. Однако возможностей для такого консолидированного протеста, как в Ингушетии, в Дагестане меньше, отметил эксперт.

"Ингушетия - это мононациональный регион с сильной этнической идентичностью, в котором социум разделен всего на несколько десятков тейпов. Решение о выработке общей позиции и дальнейшем противодействии ратификации Соглашения о разграничении и принятии соответствующего закона принималось на съезде ингушского народа. Оно, данное решение, было поддержано большинством голосов и активно поддерживалось как общественностью, так и разного рода чиновниками и депутатами представительных органов, опасавшихся обструкции со стороны своих тейпов за поддержку позиции официального Магаса. Дагестан во многом отличен от других северокавказских республик. Здесь и пестрая этническая карта, и неконсолидированность местных элит (основательно поредевших и потрепанных последними зачистками), и достаточно острая внутриконфессиональная напряженность", - сказал Шахрудин Халидов.

Аресты и отставки чиновников проходят в Дагестане с января 2018 года. "Кавказский узел" отслеживает информацию об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Политический обозреватель отметил, что такой, как в Ингушетии, обратной связи между чиновниками и депутатами с одной стороны и местными жителями с другой, в Дагестане нет. "Трудно представить, что какой-нибудь джамааат или тухум отречется от своего представителя во власти из-за того, что он проголосовал за какой-нибудь антинародный закон - даже такой одиозный, как о возможной передаче территории соседнему субъекту. Нет такой обратной связи и такого чувства ответственности. Наши основанные на джамаатском территориальном принципе формы управления и совместного общежития превратились в некий рудимент. Они практически не работают, либо работают в каких-то весьма узких сферах и эпизодически. А роль тейпово-родовых механизмов никогда не была столь значительными, как у соседей. Они и не могли быть значительными в силу особенностей менталитета, культуры и более структурированной по своей природе и регламентированной письменными источниками права социальной жизни. Поэтому спрашивать с наших парламентариев так же принципиально и жестко, как в Магасе, не получится", - пояснил Халидов.

Ситуацию могли бы исправить неправительственные организации и общественные активисты, но среди них есть есть далеко не только те, что работают на благо республики, отметил он. "На данном этапе их активность в основном сфокусирована на благотворительности, различных образовательных и культурных проектах, и зачастую не выходит за рамки какого-то отдельно взятого района, этноса, профессионального сообщества. Реже им удается отстоять права и свободы в рамках своей социальной сферы. И теперь очень важен вопрос, как именно они себя поведут в ответ на инициативы властей, которые затронут интересы абсолютно всех дагестанцев безотносительно национальности, пола, возраста и социального происхождения. Если попытаться заглянуть в будущее, то мне кажется, что наши потомки будут ставить нам в укор не столько коррупцию или даже падение нравов, сколько разбазаривание земли и продажу национальных интересов", - сказал Шахрудин Халидов.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".