Власти Дагестана анонсировали уточнение границ с Калмыкией и Ставропольем

23 января 2019, 18:36

В 2019 году планируется уточнить и поставить на кадастровый учет границы Дагестана не только с Чечней, но и двумя другими соседними регионами, сообщило сегодня дагестанское правительство.

Как информировал "Кавказский узел", 22 января спикеры парламентов Чечни и Дагестана на встрече в Махачкале договорились уточнить исторически сложившиеся границы двух республик. Власти пояснили, что это позволит внести сведения о границе в госкадастр недвижимости.

За два дня до визита Даудова, 20 января, было опубликовано интервью с Владимиром Васильевым, в котором глава Дагестана назвал пересмотр существующей границы с Чечней "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что Васильев ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий Дагестана.

Работа по установлению границ между регионами ведется по всей России, в 2019 году запланирована постановка на кадастровый учет 75% процентов региональных границ, отмечается в сегодняшнем сообщении на сайте правительства Дагестана.

"В ближайшее время <...> комиссии будут созданы для проведения <...> работы с другими приграничными субъектами: Республикой Калмыкия и Ставропольским краем", - говорится в сообщении.

Часть пользователей соцсетей настороженно отнеслась к планам уточнить границу Дагестана с Чечней. "Посмотрим теперь на наших депутатов", - прокомментировал 22 января новость о создании комиссии Шамиль Гаджиабакаров в группе "Лайф Дагестан" в соцсети "ВКонтакте". "А что смотреть? На что укажут пальцем, то и отдадут", - ответил Гаджиабакарову пользователь Хаджимурат Ильчамурский. "Делить сейчас земли, за которые наши предки воевали, не есть хорошо. Чем их не устраивают настоящие границы?" - высказалась сегодня под публикацией Зейнаб Муслимова.

"Ну не отдавать же нам земли пришли", - считает пользователь соцсети Instagram rasimfa, оставивший сегодня комментарий под публикацией в группе издания "Новое дело".

Напомним, что соглашению о границе между Чечней и Ингушетией, которое вылилось в массовые протесты в Магасе, также предшествовала работа комиссии. Сбор подписей за отмену соглашения и отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова продолжается до сих пор.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".