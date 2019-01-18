Ингушские активисты рассказали о препятствиях сбору подписей для Путина

18 января 2019, 23:16

Сбор подписей под требованием отставки главы Ингушетии, отмены соглашения о границе с Чечней и возврата Пригородного района начался во время двухнедельного митинга в Магасе, где провокаторы пытались уничтожить подписные листы. Сбор подписей прекратился из-за деятельности представителей провластных структур, рассказали "Кавказскому узлу" инициаторы обращения к Путину.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2018 года участники съезда мусульман Ингушетии решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не допустить нарушения территориальной целостности республики. Сегодня ингушские активисты передали в Кремль подписи более 51 тысячи жителей республики под требованием отменить соглашение о границе с Чечней и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район Северной Осетии.

Подписание 26 сентября Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. "Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Чиновники не препятствовали передаче подписных листов в приемную президента, хотя сотрудница приемной была заметно удивлена, рассказал адвокат Калой Ахильгов, сопровождавший члена Ингушского комитета национального единства Ахмеда Барахоева и руководителя правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова в Москве. «Оформление и регистрация прошли быстро, без проволочек и дополнительных вопросов», - сообщил Ахильгов корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудник департамента письменных обращений администрации президента Эрик Григорян пригласил к себе Ахмеда Барахоева и побеседовал с ним. По словам Барахоева, чиновник внимательно выслушал все доводы и пообещал, что обращение будет рассмотрено в течение трех дней.

«Я рассказал ему, почему десятки тысяч людей в течении длительного времени принимали участие в протестном митинге. Посмотрите на карту России, там Ингушетия занимает так мало места. Наша республика по размеру самая маленькая из всех субъектов федерации, а по плотности населения мы находимся на первом месте. Он внимательно меня выслушал, ему несколько раз звонили, но он отвечал, что занят, и продолжал беседовать со мной. Записал все мои телефоны, домашний адрес. Я сообщил, что старейшины Ингушетии, хотели бы встретиться с президентом Путиным, рассказать о своих проблемах. Всего, что наболело, не расскажешь на полутора листах обращения. Чиновник сказал, что эта просьба будет донесена до Владимира Путина», - рассказал Ахмед Барахоев корреспонденту "Кавказского узла".

Идея сбора подписей под требованием об отставке главы Ингушетии давно обсуждалась активистами в связи с задержаниями и исчезновениями жителей республики, но подписанное в сентябре 2018 года соглашение о границе стало серьезным толчком к ее реализации, указал члена Совета молодежных организаций Ингушетии Хасан Кациев.

«Этот факт грубого нарушения территориальной целостности республики зацепил за живое практически всех ингушей. Никто не ожидал, что протестный митинг будет таким многочисленным и долгосрочным. Тогда-то идея собрать подписи обрела более организованный характер», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разногласий по поводу требований, выдвинутых в обращении, практически не было, отметил Кациев.

Ингушские активисты заявили в обращении к Путину три требования: выражение недоверия главе Ингушетии и его отставка, отмена соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней, принятого 26 сентября 2018 года, а также исполнение положений федерального закона «О реабилитации репрессированных народов» и возврат в состав Ингушетии Пригородного района, написал в своем блоге на "Кавказском узле" руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов.

Сбор подписей начался на митинге в Магасе, указала член Совета общественного движения «Опора Ингушетии» Анжела Матиева. «Желающих поставить свои подписи было много. Люди даже указывали свои паспортные данные, хотя этого не требовалось», - сказала она.

По словам активистки, сбор подписей сопровождался провокациями, его неоднократно пытались сорвать. «К молодым людям, которые укладывали подписанные листы в файлы, вдруг подскочили женщины. С криком и руганью они стали вырывать у парней уже подписанные листы, рвать их и топтать. Парни растерялись, по нашим обычаям они не имеют права касаться чужой женщины, даже если она распускает руки - успокаивать разбушевавшуюся должен кто-то из ее родственников или другие женщины. Выпроваживать хулиганок прибежали девушки-волонтеры, им помогали пожилые ингушки. За этим конфликтом наблюдали несколько парней, которые начали бы драку, если бы кто-то из ребят стал вырывать из рук женщин эти листы», - сказала Анжела Матиева корреспонденту «Кавказского узла».

Слова Матиевой подтвердил руководитель региональной общественной организации «Выбор Ингушетии» Исмаил Нальгиев. Во время сбора подписей оппозиционерами неизвестные молодые люди, представлявшиеся активистами протестного движения, начали параллельный сбор подписей, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сбор подписей продолжался около месяца и был вынужденно остановлен из-за появления провластных активистов, которые начали ходить по домам и собирать подписи под разными предлогами, подтвердил Магомед Муцольгов. "Подписи собирались на чистых бланках, на которых не было указано, с какой целью они собираются, а порой озвучивалась версия, что сведения о жильцах домовладений и их подписи собираются в рамках некоторой кампании вокруг поставки коммунальных услуг [...] Стало непонятно, кто и с какой целью проводит сбор подписей. Нами было принято решение прекратить дальнейший сбор подписей, дабы исключить неразбериху, а так же различного рода спекуляции и провокации", - написал правозащитник в своем блоге.

По словам Нальгиева, массовый митинг в Магасе изменил отношение многих жителей Ингушетии к отстаиванию своих прав - люди, которые раньше считали акции протеста безнадежным делом, поверили, что могут добиться справедливости. Собранные подписи вряд ли заставят Кремль изменить свою политику в отношении Ингушетии, но рано или поздно властям придется принять во внимание требования жителей республики, считает активист.

«Они должны понимать, что мы не успокоимся и будем по-прежнему отстаивать свои права: митингами, протестами, сборами подписей. Капля камень долбит, как говорится в мудрой пословице. Так будем поступать и мы», - заключил Исмаил Нальгиев.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения и приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".