Более 51 тысячи жителей Ингушетии подписались под обращением к Путину

18 января 2019, 13:39

Ингушские активисты сегодня передали в Кремль подписи жителей республики под требованием отменить соглашение о границе с Чечней и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 1 декабря 2018 года участники съезда мусульман Ингушетии решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой не допустить нарушения территориальной целостности республики.

Сегодня в приемную президента России доставлено обращение жителей Ингушетии, адресованное Владимиру Путину, и 51 319 подписных бланков, в которых жители республики выражают недоверие главе Ингушетии, требуют аннулировать Соглашение о закреплении границы Ингушетии и Чечни, а также исполнить положения российского закона "О реабилитации репрессированных народов" и вернуть в состав Ингушетии Пригородный район.

Между осетинами и ингушами, проживавшими в Пригородном районе Северной Осетии, осенью 1992 года произошел вооруженный конфликт. В результате, по данным прокуратуры, погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч жителей ингушской национальности были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в соседней Ингушетии, сообщается в справочном материале "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 г.: истоки и развитие".

Семикилограммовую коробку с подписными бланками и обращение к президенту привезли в Москву член Ингушского комитета национального единства Ахмед Барахоев и руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Ахмед Барахоев был принят лично начальником Департамента по работе с обращениями граждан администрации президента Российской Федерации. В беседе Ахмед изложил не только цель нашего визита в администрацию президента, но и суть самого обращения, а также проблему и причину, послуживших основанием этого обращения", - написал сегодня Магомед Муцольгов в своем блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения и приложениями к нему (картой и геодезическим описанием). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в размещенной на "Кавказском узле" справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".