Работа кафе в Пятигорске приостановлена на 80 суток после массового отравления

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Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм в Пятигорском кафе, после посещения которого отравились 30 человек. Работа кафе приостановлена на 80 суток.

Как писал "Кавказский узел", госпитализированы 59 из 70 человек, обратившихся к врачам после посещения кафе в Пятигорске. Еще 11 пострадавших отправлены на амбулаторное лечение.

30 мая были госпитализированы с острой кишечной инфекцией первые девять пострадавших. Все они посещали одно кафе, его работа приостановлена. Следственный комитет возбудил дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей (статья 236 УК РФ).

Пятигорский городской суд Ставропольского края рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.

Постановлением суда в отношении кафе принято решение о временном приостановлении его деятельности на срок 80 суток, сообщила объединенная пресс-служба судов Ставропольского края.