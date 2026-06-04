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17:30, 4 июня 2026

Американский проповедник выдворен из страны за незаконное миссионерство в Туапсе

Брайан Тиббитс. Скриншот видео https://www.youtube.com/playlist?list=PLbdyDFX9NZuYtc7EpJvdnjWuLiU4ic_wX

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Туапсе оштрафовал гражданина США Брайана Тиббитса на 30 тысяч рублей и выдворил его из страны за незаконное миссионерство в детском лагере "Морская волна".

Гражданина США Брайана Тиббитса, более известного как Индрадьюмна Свами, обвинили в незаконной миссионерской деятельности.

Во время фестиваля "Садху Санга" в детском лагере "Морская волна" в Туапсе он выступил с речью перед аудиторией в 100 человек, среди которых были дети. Лекцию сочли распространением религиозного учения, сообщает сегодня издание "Кубань-информ".

Сам Тиббитс утверждал, что приехал в Россию по приглашению и лишь рассказывал о своей жизни, не призывая никого менять веру. Однако суд счел его лекцию распространением религиозного учения кришнаитов без документов, подтверждающих полномочия на ведение миссионерской деятельности, и назначил Тиббитсу наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей и административного выдворения из страны, информирует Telegram-канал Kub Mash.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2024 года районный суд в Сочи оштрафовал и постановил выдворить из страны за проведение проповедей католического священника Владислава Клоца, который 28 лет проводил богослужения в России. Ранее суд в городе Белореченск Краснодарского края оштрафовал на пять тысяч рублей баптиста Даниила Литовкина, признав его виновным в незаконном миссионерстве.

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Автор: Кавказский узел

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