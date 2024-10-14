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12:09, 14 октября 2024

Баптист оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в городе Белореченск Краснодарского края оштрафовал на пять тысяч рублей баптиста Даниила Литовкина, признав его виновным в незаконном миссионерстве.

Согласно материалам дела, 5 мая текущего года группа баптистов пришла в горбольницу Белореченска и поздравила ее пациентов с Пасхой – верующие спели пасхальные гимны, раздали подарки и газету "Веришь ли ты". После этого главврач обратилась в полицию с жалобой на них.

Мировой судья судебного участка № 127 Белореченского района оштрафовал баптиста Даниила Литовкина на пять тысяч рублей, признав его виновным в незаконном миссионерстве, передало в своем телеграм-канале "ОВД Инфо"*.

Литовкин обжаловал штраф. Однако Белореченский районный суд утвердил постановление мирового суда.

Комментариев от Даниила Литовкина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 21 августа стало известно, что суд в Туапсе оштрафовал на пять тысяч рублей баптистского пастора Анатолия Мухина, признав его виновным в незаконной миссионерской деятельности.

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Автор: "Кавказский узел"

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