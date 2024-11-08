Суд в Сочи обязал католического священника покинуть Россию

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Районный суд в Сочи оштрафовал и постановил выдворить из страны за проведение проповедей католического священника Владислава Клоца, который последние 28 лет проводил богослужения в России. Апелляционная инстанция сочла это решение законным.

Как писал "Кавказский узел", 21 августа стало известно, что суд в Туапсе оштрафовал на пять тысяч рублей баптистского пастора Анатолия Мухина, признав его виновным в незаконной миссионерской деятельности.

Центральный райсуд Сочи признал гражданина Польши Владислава Клоца виновным по административной статье о незаконном миссионерстве (часть 5 статьи 5.26 КоАП РФ) и приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей и выдворению из России.

Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу Клоца на это решение, отмечаетя в карточке дела, размещенной на сайте суда и обновленной 1 ноября. К карточке прикреплен текст постановления районного суда, согласно которому поводом для составления протокола в отношении Клоца стало отсутствие у него разрешительного документа.

В суде Клоц признал вину, пояснив, что "потерял документ, подтверждающий его право осуществлять проповеди на территории г. Сочи". При этом в материалах дела имелась копия декрета о назначении Клоца викарием (помощником настоятеля) в католический приход.

"Представленные стороной защиты документы не свидетельствуют о том, что К. В. мог осуществлять свою деятельность на территории г. Сочи, так как выданы региональным отделением", - заявил суд.

В апреле 2019 года Владислав Клоц служил в приходе Тайной Вечери в Ростове-на-Дону, говорится в публикации на сайте религиозной организации "Римско-католическая епархия Святого Климента в Саратове".

В этой публикации, приуроченной к 80-летию Клоца, отмечается, что он родился 7 апреля 1939 года на Западной Украине, в августе 1945 года его семья переехала во Вроцлав. Клоц стал священником в июне 1969 года, а с октября 1996 года проводит службы в России.

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