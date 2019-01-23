После визита Даудова в Дагестан власти решили уточнить границы Чечни

23 января 2019, 11:33

Спикеры парламентов Чечни и Дагестана договорились уточнить исторически сложившиеся границы двух республик, чтобы появилась возможность внести эти сведения в госкадастр недвижимости, сообщили власти обоих регионов. Пользователи соцсетей высказали недовольство планами пересмотреть границу Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 22 января председатель парламента Чечни Магомед Даудов посетил Махачкалу для того чтобы обсудить с руководством Народного собрания Дагестана вопрос об административной границе двух республик. Эта встреча стала первой в рамках работы комиссии по определению границы, сообщил источник в правительстве Дагестана.

За два дня до визита Даудова, 20 января, было опубликовано интервью с Владимиром Васильевым, в котором глава Дагестана назвал пересмотр существующей границы с Чечней "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что Васильев ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий Дагестана.

На встрече с председателем парламента Дагестана Хизри Шихсаидовым и депутатами Народного собрания республики Магомед Даудов обсудил вопросы организации совместной работы по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границе между двумя республиками в виде координатного описания, говорится в сообщении, размещенном 22 января на сайте парламента Чечни.

Действующее описание границы между республиками не позволяет заносить сведения о них в государственный кадастр недвижимости, пояснил вечером 22 января Магомед Даудов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Мы договорились, что будем тесно взаимодействовать при проведении соответствующих землеустроительных работ по уточнению данной границы как на республиканском уровне, так и на уровне муниципальных образований. Аналогичная работа проводится также в других субъектах РФ. Хочу отметить, что между Чечнёй и Дагестаном не существует каких-либо проблем, для решения которых мы не сможем найти взаимоприемлемых вариантов. Не сомневаюсь, что совместное решение вопроса о границе будет способствовать дальнейшему укреплению братских отношений народов Чечни и Дагестана", - написал спикер парламента Чечни.

Участники встречи "в целом констатировали отсутствие разногласий и претензий в определении границ между субъектами", подтвердила пресс-служба правительства Дагестана.

"Было заявлено, что работы будут вестись в целях подтверждения исторически сложившейся границы, в том числе на основе картографических и архивных материалов по указанному вопросу. Работа будет вестись в течение 2019 года при участии Росреестра, который даёт методические рекомендации по этому вопросу", - говорится в сообщении, размещенном сегодня на сайте правительства.

Визит Даудова насторожил пользователей соцсетей

Некоторые пользователи Instagram в комментариях к сообщению издания "Новое дело" о визите Даудова высказали недовольство планами пересмотреть границу республик.

"Границы определены сотни лет назад нашими предками, кровью. Зачем это сегодня обсуждать и для чего", - написал magomedshafi_.

"Границы давно определены до нас, нечего их обсуждать", - высказал свое мнение пользователь opus_05.

"Не понимаю выражение "действующее описание границы не позволяет заносить сведения о них в госкадастр недвижимости". Вопрос: почему по существующей границе, которая действует испокон веков, нельзя сделать межевание?" - написал saipdjanbekov.

"Интересно, а почему этот вопрос стал именно с границами вокруг Чечни. А что, больше в России нет других республик и областей? Почему-то там тихо", - отметил ma.gomed2996.

"Я не хочу обвинять никого, но я задаю себе вопрос, с чего вдруг сейчас начали поднимать такие вопросы, связанные с границей... Ведь жили же спокойно и не возникало никаких вопросов. Хочу верить, хватит ума у тех деятелей, которые затевают эти идеи, не заливать керосин в огонь, потом потушить может не хватать сил", - написал пользователь kolobn1.

"Кто бы ни договорился, народ своё не отдаст. Можете в этом не сомневаться", - предупредил ssss_000000002.

"В Дагестане мужчины ещё не вымерли. Этот народ веками отстаивал свои земли", - написал пользователь apishka23.

"Помнится, Даудов в Ингушетию тоже приезжал с похожими речами про братские народы", - написал iamdagestani.

Напомним, что что соглашению о границе между Чечней и Ингушетией также предшествовала работа комиссии. Подписание этого соглашения привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Сбор подписей за отмену соглашения и отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова продолжается до сих пор.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".