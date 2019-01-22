Создана комиссия по границе между Дагестаном и Чечней

22 января 2019, 20:50

Первая встреча представителей Чечни и Дагестана, которые должны определить административную границы между регионами, прошла в Махачкале, сообщил источник.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января Владимир Васильев в интервью назвал пересмотр существующей границы Дагестана и Чечни "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что глава Дагестана ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий республики. Сегодня спикер парламента Чечни Магомед Даудов обсудил вопрос о границе с руководством Нацсобрания Дагестана.

Сегодняшняя встреча в Махачкале стала первой в рамках работы комиссии по определению границы, сообщил источник в правительстве Дагестана.

Полный состав согласительной комиссии пока не разглашается, сообщило сегодня РИА "Дербент". Официально о создании комиссии пока не объявлялось.

Между Чечней и Дагестаном никаких территориальных споров нет, заявил сегодня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. "Если, допустим, кто-то из фермеров или, может быть, какая-нибудь организация - будь то, не знаю, «Автодор» или какие-то газпромовские структуры, или еще кто-то - может быть, в какой-то неразберихе отмежевала какую-то часть гектаров в свою сторону и сделала это незаконно - ну, может быть, в этой связи какой-то порядок будет наведен. Но абсолютно в данном случае не идет речь о каком-то споре, о каких-то границах, что Дагестан какие-то чеченские границы захватил, или Чеченская Республика отхватила границы Дагестана", - передала слова Умарова радиостанция "Говорит Москва".

Отметим, что соглашению о границе между Чечней и Ингушетией также предшествовала работа комиссии. Подписание этого соглашения привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Сбор подписей за отмену соглашения и отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова продолжается до сих пор. "Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".