Махачкала. Дагестан. Фото: Арсен Багазиев http://www.odnoselchane.ru

22 января 2019, 20:50

Создана комиссия по границе между Дагестаном и Чечней

Первая встреча представителей Чечни и Дагестана, которые должны определить административную границы между регионами, прошла в Махачкале, сообщил источник.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 января Владимир Васильев в интервью назвал пересмотр существующей границы Дагестана и Чечни "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что глава Дагестана ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий республики. Сегодня спикер парламента Чечни Магомед Даудов обсудил вопрос о границе с руководством Нацсобрания Дагестана.

Сегодняшняя встреча в Махачкале стала первой в рамках работы комиссии по определению границы, сообщил источник в правительстве Дагестана.

Полный состав согласительной комиссии пока не разглашается, сообщило сегодня РИА "Дербент". Официально о создании комиссии пока не объявлялось.

Между Чечней и Дагестаном никаких территориальных споров нет, заявил сегодня министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. "Если, допустим, кто-то из фермеров или, может быть, какая-нибудь организация - будь то, не знаю, «Автодор» или какие-то газпромовские структуры, или еще кто-то - может быть, в какой-то неразберихе отмежевала какую-то часть гектаров в свою сторону и сделала это незаконно - ну, может быть, в этой связи какой-то порядок будет наведен. Но абсолютно в данном случае не идет речь о каком-то споре, о каких-то границах, что Дагестан какие-то чеченские границы захватил, или Чеченская Республика отхватила границы Дагестана", - передала слова Умарова радиостанция "Говорит Москва".

Отметим, что соглашению о границе между Чечней и Ингушетией также предшествовала работа комиссии. Подписание этого соглашения привело к массовым двухнедельным акциям протеста в Магасе. Сбор подписей за отмену соглашения и отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова продолжается до сих пор. "Кавказский узел" ведет регулярно обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Ученые и диаспора объяснили действия Кадырова по определению границы с Ингушетией", "Власти Ингушетии отказались продлить разрешение на митинг в Магасе", "Кадыров раскритиковал противников изменения границы между Чечней и Ингушетией".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

22 января 2019, 22:18

22 января 2019, 21:46

  • Волгоградский следователь осужден за получение взятки

    Суд в Волгограде приговорил к шести годам колонии бывшего следователя по обвинению в получении миллиона рублей от подозреваемой. Адвокату, признанной виновной в передаче взятки, назначено четыре года и четыре месяца колонии.

22 января 2019, 21:22

22 января 2019, 21:01

22 января 2019, 20:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Инфографика

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости