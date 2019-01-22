Магомед Даудов. Фото: Tatyana Voltskay (RFE/RL)

22 января 2019, 16:26

Магомед Даудов приехал в Дагестан для обсуждения границы с Чечней

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов сегодня обсудил с руководством Нацсобрания Дагестана вопрос о границе между республиками, но "никто делить земли не собирается", сообщили в дагестанском парламенте.

Как писал "Кавказский узел", 20 января Владимир Васильев в интервью назвал пересмотр существующей границы Дагестана и Чечни "плановой и обязательной работой". Пользователи соцсетей обратили внимание, что глава Дагестана ушел от ответа на вопрос журналиста об уступке территорий республики.

6 декабря 2018 года на VI форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном глава Дагестана Владимир Васильев объявил о планах обсудить границы республики с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он пообещал учесть мнение жителей Дагестана при рассмотрении вопросов границ. Жители Дагестана предупредили, что готовы к акциям протеста, если возникнет вопрос об изменении границ республики.

Сегодня в Махачкале председатель парламента Чечни Магомед Даудов встретился с руководством Народного собрания Дагестана, на встрече обсуждался вопрос границы между республиками. На встрече присутствовали министры и сотрудники администрации главы и правительства Дагестана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник в дагестанском парламенте.

При этом, по словам источника в парламенте, о передаче земель речь на заседании не шла. "Ничего экстраординарного на заседании не говорилось. Никто делить земли не собирается. Об этом разговоров на заседании не было", - сказал он.

Представитель информационно-аналитического отдела парламента Дагестана факт встречи подтвердил, однако раскрыть ее детали отказался. "По итогам встречи готовится сообщение, которое будет размещено на официальном сайте Народного собрания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По состоянию на 16.25 мск, сообщение об итогах встречи на сайте Нацсобрания Дагестана не опубликовано.

Министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров заявил сегодня, что у республики нет территориальных разногласий с Дагестаном, но при этом отметил, что вопросы могут возникнуть в области межевания. "Может быть, там несколько гектаров или несколько десятков гектаров туда или, может быть, оттуда, как говорится, потому что это касается обоих регионов. Поэтому я говорю, только в этом смысле, может быть, что-то будет", - приводит слова Умарова "Черновик".

Напомним, что 7 сентября 2018 года Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения границ Чечни, а на следующий день, по данным "Нового дела", на сайте парламента республики была размещена обновленная карта Чечни, на которой к территории региона вопреки кадастровым данным были отнесены полностью озеро Кезеной-Ам и частично территория возле дагестанского селения Ансалта. После публикации "Нового дела" карта Чечни на сайте парламента республики была обновлена.

Новости о процессах, связанных с установлением границы Чечни, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".

Примечание:

"Чеченцы-аккинцы сочли неактуальной тему присоединения Ауховского района к Чечне", "Новые границы Чечни и Ингушетии обострили вопрос спорных дагестанских сел", "Жители Новостроя перекрыли трассу в Дагестане".

Автор: Расул Магомедов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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