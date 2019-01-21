Пользователей соцсетей встревожили планы пересмотра границ Дагестана и Чечни

21 января 2019, 14:47

Глава Дагестана 20 января назвал "плановой и обязательной работой" пересмотр существующей границы с Чечней. Пользователи соцсетей обратили внимание, что Владимир Васильев ушел от ответа на вопрос об уступке территорий республики.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря 2018 года на VI форуме СМИ Северного Кавказа в Грозном глава Дагестана Владимир Васильев объявил о планах обсудить границы республики с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он пообещал учесть мнение жителей Дагестана при рассмотрении вопросов границ. Жители Дагестана предупредили, что готовы к акциям протеста, если возникнет вопрос об изменении границ республики.

Административная граница между Дагестаном и Чечней имеет четкие исторические предпосылки и не нуждается в пересмотре, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские историки.

В интервью телеканалу ННТ, опубликованном в YouTube 20 января, Владимир Васильев назвал "плановой и обязательной работой" установление границы республики.

"Во-первых, я бы хотел подчеркнуть позицию главы Чеченской Республики. Я ее разделяю. Задача соседей состоит не в том, чтобы расставлять посты, а в том, чтобы решать проблемы в интересах людей. Второе – проведение границ административных между субъектами Российской Федерации – плановая и обязательная работа, которая вытекает из решений президента и постановлений правительства. Там четко определены сроки, в которые мы должны согласовать между собой административные границы. У нас есть время. Эта работа ведется, ведется открыто, в установленном порядке. Результаты ее будут рассматриваться парламентами", - сказал глава Дагестана.

При этом Владимир Васильев не исключил возможность проведения общественных слушаний, народных сходов и референдумов по этому вопросу.

На вопрос журналиста телеканала, не идет ли речь о территориальных уступках республики, глава Дагестана заверил, что "мы сейчас зафиксируем то, что есть". "Потом обсудим, потом взвесим. Я понимаю ваш вопрос, но я не хотел бы сейчас говорить на тему уступок, это неуместно", - сказал Васильев, предположив, что вопрос об уступках территорий поднимают те, кто стремится обострить ситуацию.

7 сентября 2018 года Рамзан Кадыров подписал указ о создании комиссии для уточнения границ Чечни, а на следующий день, по информации "Нового дела", на сайте регионального парламента была размещена обновленная карта Чечни, на которой к территории республики вопреки кадастровым данным были отнесены полностью озеро Кезеной-Ам и частично территория возле дагестанского селения Ансалта. После публикации "Нового дела" карта Чечни на сайте парламента республики была обновлена.

Пользователей соцсетей насторожила позиция главы Дагестана. "Ушёл от прямого ответа на вопрос о территориальных уступках", - отметил в комментарии к записи интервью пользователь Rasul Gitinaev.

"Потому что Дагестан следующий на растаскивание территории", - ответил пользователь lezgivakh.

"Никакого разговора о границе не должно идти, граница священна!" – высказал свое мнение пользователь под ником Белокан Горский.

"Продадут с потрохами все границы", - поделился своим предположением пользователь соцсети "ВКонтакте" Арслан Магомедов в комментарии под записью: "Владимир Васильев сказал, что границы Дагестана и Чечни определят депутаты Народного собрания", опубликованной сегодня на странице "АНО КПЦ - Лакку Билаят".

Напомним, что, по мнению опрошенных "Кавказским узлом" политологов, после соглашения о закреплении границы Чечни и Ингушетии не исключены притязания руководства Чечни на территории соседних регионов.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Новости о процессах, связанных с установлением границы Чечни, "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".