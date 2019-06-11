Снос указателя в Кизляре обнажил напряженность вокруг раздела границы с Чечней

11 июня 2019, 20:45

Демонтаж указателя Чечни под Кизляром стал результатом информационной политики властей Дагестана, которые игнорировали напряженность вокруг пограничного вопроса, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер. Знак Чечни установлен правомерно, однако для кизлярцев он стал "географической новостью", отметил дагестанский историк.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео, на котором молодые люди снесли один из дорожных знаков с надписью "Шелковской район", установленный на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направлено большое количество камуфлированной техники. Дагестан не будет уступать свои территории в одностороннем порядке, заявил сегодня Владимир Васильев.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", - возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", - ответил житель Дагестана.

Снос чеченского указателя на окраине Кизляра стал выражением недоверия общества к дагестанским властям, считает главный редактор информагентства «Дербент» Милрад Фатуллаев. Руководство республики в вопросе границы продемонстрировало слабость, медлительность и отсутствие четко выраженной позиции, подчеркнул журналист.

«Опасения, что Дагестан может потерять территории, подвигли кизлярскую молодежь предпринять спонтанные и необдуманные решения. Молодые люди не увидели никого из дагестанских политиков, кто бы встал на защиту земель, ничего не заявили яркие и энергичные лидеры Дагестана. К тому же люди чувствуют комплекс из-за того, что в Кизляре на встрече со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым с дагестанской стороны не оказалось никого из известных дагестанцев. Было бы логично, если бы на встречу с Даудовым приехал спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов вместо руководителя администрации главы Дагестана Владимира Иванова. Получается, что нашу позицию никто из дагестанских политиков не может защитить», - сказал Фатуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Отсутствие информационного сопровождения процесса вокруг определения границ становится для властей Дагестана большой проблемой, однако власти по-прежнему не стремятся доводить информацию до населения, отметил журналист.

«Власть считает, что это не дело холопов, что они сами наверху договорятся с чеченской стороной, а общественности вмешиваться не нужно. Это было ясно видно с самого начала, и глубинных изменений не произошло. Государственные СМИ очень опасаются затрагивать эту тему без отмашки сверху. Муниципальные власти, оглядываясь на руководство республики, тоже не проводят информационную работу на местах и не разъясняют ничего молодежи», - указал Фатуллаев.

Снос дорожных знаков на окраине Кизляра может повлечь серьезные последствия, одно из них - серьезный имиджевый ущерб для властей Дагестана, полагает главред РИА "Дербент". «Это приведет к большей активности общественности, блогеров, журналистов. Все начинают понимать, что полагаться на республиканскую власть можно все меньше, а на местную надеяться вообще не стоит, и нужно искать лидеров общественного мнения уже в своей среде», - заключил он.

Жители Дагестана подозревают власти в "сдаче земель"

Произошедшее в Кизляре - явное свидетельство сохраняющейся напряженности вокруг демаркации границы, отмечает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Это не случайный инцидент, это скорее индикатор напряженности. Люди достаточно быстро собрались в большом количестве и были готовы на дальнейшие акции неповиновения», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К инциденту привело бездействие республиканских властей, которые не информировали жителей о процессе, уверен журналист. «В Дагестане есть информационный фон, на котором обсуждается вопрос границы между двумя соседними республиками. Речь идет о том, что согласование границ будет проходить не в пользу нашей республики, что Дагестану придется отдать какие-то территории. Информационная работа, которая бы детально раскрывала действия дагестанских властей [в этом процессе], не ведется, с населением никто не встречается, на место [чиновники] не выезжают», - пояснил журналист.

Стихийная акция протеста в Кизляре должна повлечь изменения в информационной политике руководства Дагестана, но пока власти республики предпринимают только неудачные попытки скрыть информацию, полагает Магомедов.

«Кизлярцы сейчас не выступают против дагестанских властей и персонально главы республики Владимира Васильева. Возмущение вызвано действиям чеченских властей - люди считали территорию своей, а тут вдруг появляется указатель Чеченской республики. Нужна открытость в этом вопросе. На мой взгляд, персональную ответственность в этом вопросе несут Васильев, [премьер-министр Дагестана Артем] Здунов, [спикер парламента Дагестана Хизри] Шихсаидов, [вице-премьер Екатерина] Толстикова, [министр по земельным и имущественным отношениям Кагиргаджи] Агарагимов, - то есть те люди, которые занимаются этим вопросом и которые должны вести разъяснительную работу. Нельзя перекладывать ответственность на других. В Чечне такую ответственность несет спикер парламента Магомед Даудов, он представляет чеченскую власть. У нас же ответственным сделали только Толстикову, то есть вице-премьера. Это даже не четвертое или пятое лицо в республике», - сказал Магомедов.

Власти Дагестана оказались не готовы к вызовам

Кизлярцы пошли на самовольный снос дорожного знака с уверенностью, что власти ничего не делают для отстаивания границ республики. Людьми двигала уверенность, что они должны сами защищать позиции Дагестана, отмечает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Такая реакция на появление указателя со стороны населения означает, что ситуация с установлением границы очень напряженная и требует серьезного внимания республиканских властей. Люди не информированы, им не даются разъяснения. Они не понимают, почему этот знак появился там, кто его установил и законно ли вообще он там находится», - сказал Сагитов корреспонденту "Кавказского узла".

При таком уровне напряженности каждое действие, будь то установка указателя или его снос, должно быть взвешенным, обговоренным и согласованным, - в ином случае оно расценивается как провокация, отметил журналист.

По словам Сагитова, власти Дагестана оказались не готовы к обострению обстановки и протестам. «Наши власти начинают действовать, когда пожар уже вовсю бушует, а предпринимать меры на упреждение они не готовы. В соцсетях со вчерашнего дня обсуждали этот указатель, люди призывали к активным действиям, но никакой реакции от дагестанских чиновников не последовало. Это говорит либо об их некомпетентности, либо о нежелании этим заниматься», - сказал главред "Нового дела".

Жесткой реакции на снос указателя со стороны дагестанских властей журналист не ожидает. «К тем, кто сорвал ночью указатель, скорее всего, не будут предприняты какие-либо санкции. В данном случае репрессивные меры - не самое здравое действие, так как это еще больше ударит по репутации чиновников и может привести к еще одной волне общественного недовольства», - сказал он.

С каждым подобным инцидентом возрастает общественный запрос на информацию о процессе установления границ, но он остается без удовлетворения, отмечает блогер, автор Telegram-канала «Спросите у Расула» Расул Асад.

«Официальной информации по-прежнему нет, поступают какие-то отрывочные сведения. У населения накапливаются вопросы, все больше и больше, но на них нет ответа. Дагестанская власть не комментирует возникающие инциденты», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Недостаток информации о процессе уточнения границы с Чечней настораживает жителей Дагестана и может привести к массовым акциям протеста, подобным митингам в Ингушетии, констатировали в январе 2019 года опрошенные "Кавказским узлом" политолог Эдуард Уразаев и политический обозреватель Шахрудин Халидов.

Дагестанский историк: знак Чечни под Кизляром установлен правомерно

Сторона трассы на которой был установлен знак, а также участок земли за ним действительно относится к территории Чеченской республики, подтвердил историк и член дагестанской комиссии по определению (согласованию) границ Зураб Гаджиев. "Там просто не стоял знак и никогда ничего не происходило, поэтому понимаю кизлярцев, что для них это географическая новость", - написал он 10 июня на своей странице в Facebook.

По его словам, "граница всегда проходила по руслу Таловки". "Причем даже когда Чеченской республики не существовало, и вместо Шелковского района это была муниципальная граница Каргалинского района [Чечено-Ингушской АССР], без каких-либо изменений преобразованная в административную границу между республиками - восстановленной Чечено-Ингушской АССР и Дагестанской АССР. Вот если на [этом] участке начнутся непонятные телодвижения, тогда и надо будет трубить тревогу, а пока прошу всех остыть", - написал историк.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".