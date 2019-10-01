20 лет спустя: главное о Второй чеченской войне

01 октября 2019, 16:13

20 лет назад, 30 сентября 1999 года, российские войска вошли на территорию Чечни. Так начались и длились 10 лет (до августа 2009) боевые действия в Чечне и приграничных к ней районов Северного Кавказа, известные как Вторая чеченская война, Вторая чеченская кампания или Контртеррористические операции (КТО) на территории Северо-Кавказского региона.

Хотя официально новая война в Чечне началась в 1999-м, фактически после заключения мирных соглашений в Хасавюрте в 1996 году насилие на Кавказе не прекращалось. За три условно мирных года после окончания Первой чеченской на территории России произошла серия терактов и нападений боевиков, продолжались похищения и убийства людей .

Начало войны

Поводом к началу Второй чеченской войны стала попытка вторжения боевиков во главе с полевым командирами Шамилем Басаевым и Хаттабом в Дагестан. В то же самое время произошла серия взрывов жилых домов: в Буйнакске, Москве и Волгодонске.

Как отмечает политолог Алексея Малашенко, война носила для российской власти инструментальный характер и "должна была закрепить у власти Путина" , который как раз тогда занял пост главы государства в качестве исполняющего обязанности президента.

В начале сентября российским руководством было принято решение о проведении военной операции по уничтожению боевиков на территории Чечни .

18 сентября границы Чечни были блокированы российскими войсками.

23 сентября президент России Борис Ельцин подписал указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации» . Указ предусматривал создание Объединенной группировки войск на Северном Кавказе (ОГВ) для проведения контртеррористической операции. В этот же день российские войска начали массированные бомбардировки Грозного и его окрестностей.

Активная боевая фаза

Наземная войсковая операция на территории Чечни началась 30 сентября 1999 года . За полмесяца федеральным силам удалось занять треть территории Чечни к северу от реки Терек, а за ноябрь-декабрь взять Гудермес, Ачхой-Мартан, Аргун, Урус-Мартан, Ханкалу, Шали .

Начало второй войны в Чечне совпало с началом президентства Владимира Путина. Командование российскими войсками осуществляли, в частности, Виктор Казанцев, Геннадий Трошев, Александр Баранов. Силами чеченских сепаратистов руководили президент непризнанной Ичкерии Аслан Масхадов и полевые командиры – Шамиль Басаев, Руслан Гелаев, Магомед Хамбиев, Салман Радуев, Арби Бараев, Хаттаб и другие.

Российским войскам удалось окружить и блокировать Грозный к началу ноября 1999 года, однако вплоть до 6 февраля 2000 года в столице республики продолжались ожесточенные бои .

Неожиданная атака отряда чеченских боевиков на Шали и Аргун в начале 2000 года и опасность полного окружения федеральных сил вынудила Путина объявить о приостановке наступления . С деблокированием Шали и Аргуна бои продолжились . В начале февраля 2000 года чеченские боевики, пытаясь вырваться из окружения, потеряли много людей на минных полях. Руководивший прорывом Шамиль Басаев был тяжело ранен, подорвавшись на противопехотной мине . В январе-феврале 2000 года российские войска захватили Ножай-Юрт, Ведено, Сержень-Юрт, Аргунское ущелье, Итум-Кали и Шатой .

В марте 2000 года блокированные в Аргунском ущелье боевики Руслана Гелаева смогли захватить село Комсомольское. Российское командование развернуло крупномасштабную военную операцию и только ценой огромных потерь сумело вернуть контроль над селом. Гелаев вместе с костяком своего отряда сумел вырваться из окружения .

20 апреля 2000 года первый замначальника Генштаба России Валерий Манилов заявил, что войсковая части КТО в Чечне закончена . 23 января 2001 года президент Путин принял решение о частичном выводе российских войск из республики . Главой Чечни был назначен бывший верховный муфтий сепаратистской Ичкерии Ахмат Кадыров.

10 лет в режиме КТО

В период после прекращения полномасштабной войсковой операции в апреле 2000 года на территории Чечни и в соседних регионах продолжали гибнуть люди. Против боевиков воевали как российские подразделения, так и прокремлевские чеченские силы – кадыровцы, а также спецбатальоны "Восток" и "Запад" под командованием братьев Ямадаевых и Саид-Магомеда Какиева.

Боевики продолжили войну, перейдя к тактике партизанской борьбы и террора. Только в первый год после отмены КТО произошло пять подрывов на железной дороге, шесть терактов с человеческими жертвами среди мирного населения. Боевики провели несколько крупных рейдов, включая нападение на второй по величине город Чечни Гудермес в сентябре 2001 года и атаку боевиков Гелаева в Ингушетию в сентябре 2002 года. Самыми крупными терактами этого периода стали захват театрального центра на Дубровке в Москве (2002) и школы в Беслане в Северной Осетии (2004). В результате теракта в Грозном в мае 2004 года погиб глава республики Ахмат Кадыров.

В конце 2003 года попытка Руслана Гелаева попасть в Панкисское ущелье (Грузия) через территорию Дагестана привела к двухмесячному вооруженному противостоянию с применением тяжелой техники и авиации. Итогом стала гибель большей части боевиков, включая самого Гелаева.

В марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт погиб Аслан Масхадов. Возглавивший боевиков Доку Умаров объявил в 2007 году об упразднении Ичкерии и образовании "Имарата Кавказ" (запрещен в России судом как террористическая организация).

31 января 2006 года Владимир Путин заявил, что можно говорить об окончании контртеррористической операции в Чечне. Однако прошло еще три года, прежде чем председатель НАК Александр Бортников, выполняя поручение Дмитрия Медведева, 16 апреля 2009 года отменил на территории Чечни режим КТО.

По оценкам правозащитной организации Amnesty International, Вторая чеченская война сопровождалась систематическим нарушением прав человека, включая внесудебные казни и пытки, которые совершались как сотрудниками силовых структур, так и чеченскими боевиками. Большая часть таких преступлений до сих пор остается безнаказанными, хотя в отдельных случаях пострадавшим удалось получить компенсацию от российского правительства по решениям Европейского суда .

C отменой КТО нападения боевиков как в Чечне, так и за ее пределами не прекратились. В городах России продолжали греметь взрывы.

Жертвы и память

Боевые действия и теракты сопровождались большими людскими жертвами среди военнослужащих федеральной группировки войск, активистов чеченских вооружённых формирований и мирных жителей республики.

Общие потери российских силовых ведомств (МО, МВД, ФСБ) составили более 6000 человек погибшими . По данным штаба ОГВ в 1999-2002 годах было уничтожено 15 500 боевиков. За последующий период, с 2002 по 2009 годы, силовики сообщали о ликвидации еще около 2 100 членов незаконных вооруженных формирований. Лидер боевиков Шамиль Басаев в 2005 году заявил, что потери чеченцев составляют не более 3600 человек .

По данным правозащитной организации "Мемориал" число погибших за вторую войну мирных жителей составляет от 10 до 20 тысяч, пропавших без вести - около 5 тысяч .

И через 20 лет вторая чеченская война преподносится федеральными телеканалами как начало борьбы России с международным терроризмом. А в Чечне годовщину начала второй войны на официальном уровне вообще никак не вспоминают.

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