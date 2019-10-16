Чечня проиграла земельный спор с Кизляром в Верховном суде Дагестана

16 октября 2019, 21:28

Дагестанский юрист Расул Кадиев обнаружил на сайте Верховного суда Дагестана решение по иску о землях Бороздинского лесничества. Суд установил, что спорные участки принадлежат Дагестану, а не Чечне, но чеченская сторона еще претендует на них, пояснил юрист.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября дагестанский юрист Расул Кадиев сообщил о совместной тяжбе властей Чечни и Дагестана с Кизляром по поводу земель. Власти Дагестана и Чечни скрыли победу администрации Кизляра в судебном споре о землях Бороздинского лесничества и пытаются ее обжаловать, заявил он. Кадиев также предположил, что власти Дагестана и Чечни в процессе уточнения границ пошли на компромисс и перевели юридический спор в Москву.

В январе власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы между республиками, но 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов заявил, что процесс приостановлен. В ответ спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова в срыве демаркации границ и инциденте со сносом чеченских дорожных указателей близ Кизляра. Даудов также добавил, что администрация Кизляра замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздинскому участковому лесничеству Шелковского лесничества Чечни, по поводу чего "Рослесинфорг" обратился с заявлением в Генпрокуратуру России.

На сайте Верховного суда Дагестана опубликовано решение от 16 июля 2019 года, принятое по административному иску Комитета лесного хозяйства Дагестана к администрации Кизляра и Минприроды Чечни. Иск был подан комитетом лесного хозяйства 3 апреля, а чеченское министерство природных ресурсов уже сам суд привлек к делу в качестве соответчика, пишет Расул Кадиев в своей сегодняшней статье для "Нового дела".

В материале юрист анализирует решение, уточняя некоторые детали судебной тяжбы и свои прежние выводы. Кадиев обратил внимание, что в опубликованном решении неправильно указан номер дела – из-за одной пропущенной цифры документ нельзя найти в базах судебных актов. "Такое скрытие информации по имеющему важное общественное значение делу создаёт негативный фон и общественное напряжение", – отмечает он.

Как итог, дагестанский комитет лесного хозяйства и чеченское Минприроды вместе выступили с требованием признать недействительным решение депутатов городского округа Кизляр о включении в границы населенного пункта лесных участков, расположенных на землях Бороздиновского лесничества. Минприроды Чечни, предъявившее к администрации Кизляра свой иск, указывало, что эти лесные участки частично предоставляются местной администрацией третьим лицам в собственность и пользование, а те ставят их на кадастровый учет.

"Но дальше дело приобрело неожиданный и редкий в судебной практике поворот. Комитет по лесному хозяйству Дагестана на судебном заседании не поддержал свой иск, объясняя это изменением обстоятельств", – пишет Кадиев. Представитель ведомства пояснил, что в обжалуемое решение были внесены изменения и права Комитета лесного хозяйства Дагестана больше не нарушаются.

За пять дней до вынесения решения в Кизляре изменяли Правила землепользования по шести участкам, один из которых примыкает к границе с Чечней. Из судебного решения следует, что уже во время процесса кизлярские власти так изменили план, что земли лесного фонда оказались вне границ населенных пунктов.

"В судебном споре принимал участие также Департамент лесного хозяйства по Южному федеральному округу, который встал на сторону Чечни. Представители Росимущества и Минимущества Дагестана, поддержали позицию Кизляра, заявив, что права дагестанского комитета по лесному хозяйству не нарушены. В итоге дагестанский комитет остался формальным истцом, но реальной стороной по спору против Кизляра выступили власти Чеченской республики в лице Минприроды ЧР с небольшой процессуальной поддержкой от Департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу", – объясняет юрист.

По словам Кадиева, запутанная юридическая ситуация возникла из-за иска, инициированного дагестанским комитетом по лесному хозяйству, и юридической коллизии, связанной с процедурой согласования границ. Позиция администрации Кизляра по претензиям чеченской стороны заключалась в том, что к принятому местным советом решению должна быть приложена карта границ, а такую карту федеральные власти не согласовали. Исходя из этого, права органов лесного хозяйства Дагестана не нарушены, а границы муниципальных образований утверждены Законом Дагестана, который истцы не оспаривают.

Минприроды Чечни продолжало настаивать на своих требованиях, несмотря на изменение правил землепользования Кизляра. Чеченские чиновники указывали, что без заключения специализированной организации – Росинформторга – невозможно определить по карте, исключены земли или нет.

На спорном участке пересеклись земли двух категорий – "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда", из-за чего и возник конфликт, сообщила 18 июня представитель администрации Кизляра Сельминаз Салихова. "Наложение земельных участков произошло на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города. В связи с этим возник спор между городским округом "город Кизляр", комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чеченской Республики", – заявила чиновница. Также Салихова пояснила, что границы города утверждены республиканским законом от 12 марта 2012 года №13 "Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в закон Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан".

В свою очередь судья Верховного суда Дагестана такую возможность нашла: она исследовала карту границ населенных пунктов городского округа Кизляр, утвержденную местным собранием депутатов, и определила, что "земли лесного фонда Кизлярского участкового лесничества и Бороздинского участкового лесничества не входят в границы населенных пунктов городского округа". Свой вывод она сделала по цветным зонам и линиям на карте: земли лесного фонда на ней были выделены зеленым, границы населенных пунктов – синим, а граница всего городского округа – красным цветом. Доводы о том, что спорные земельные участки лесного фонда должны отмечаться на карте с указанием координат, она сочла несостоятельными.

"Предметом рассмотрения данного дела является соответствие закону оспариваемого правового акта – решения Собрания депутатов ГО "<адрес>", которым утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки <адрес>, а не рассмотрение гражданско-правовых споров об устранении препятствий в пользовании участками лесного фонда", – говорится в решении, опубликованном на сайте Верховного суда Дагестана.

В итоге суд отказался удовлетворить требования и дагестанского комитета лесного хозяйства, и Минприроды Чечни.

"Безусловно это важная часть указанного решения не только для сторон, но и для судебной практики, так как это демонстрация метода установки границ с помощью сопоставления цветов на карте, в зале суда, в сотне километров от спорного участка. Плюс демонстрация человеческих возможностей по отношению к бумажному носителю. Формальный юридический подход к предмету иска привел к тому, что суд отверг современные координаты участка в пользу цветной карты. [...] Главный вывод решения суда – указанные участки не являются частью Чеченской Республики, так как не оспорен Закон Дагестана о границах", – разъясняет Кадиев в своем материале.

По словам юриста, "Верховный суд Дагестана своим решением, с одной стороны, вывел город Кизляр из спора, а с другой стороны, установил, что спорные участки являются частью территории Дагестана". Решение пока не вступило в силу: Минприроды Чечни обжаловало его, и рассмотрение апелляции в Верховном суде России назначено на 11 декабря.

"Есть высокая вероятность того, что Верховный суд Российской Федерации оставит в силе решение Верховного суда Дагестана, что формально будет означать утверждение земельного участка за Дагестаном. К каким политическим последствиям приведет оглашение такого решения, не ясно. Однако, с юридической точки зрения, в случае проигрыша Минприроды Чечни в ВС РФ, ими будет подан иск об отмене части Закона РД о границах муниципальных образований. Хотя чеченская сторона может поставить вопрос перед спикером [парламента Дагестана] Хизри Шихсаидовым о необходимости внесения изменений в Закон Дагестана без иска со стороны Чечни", – заключил Расул Кадиев, напомнив, что Шихсаидов входит в комиссию по уточнению границ между двумя республиками.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, говорится в материале "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".