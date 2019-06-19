Власти Кизляра пояснили Даудову причины межевания спорного участка

19 июня 2019, 13:16

Спорный участок на границе с Чечней в районе бывшего городского пляжа в Кизляре законно отмежеван к дагестанскому муниципалитету, сообщили сегодня в мэрии Кизляра. Конфликт возник из-за наложения двух категорий земель на кадастровой карте.

Как писал "Кавказский узел", полпред президента в СКФО Александр Матовников решил приостановить разграничение земель между Дагестаном и Чечней, заявил 17 июня спикер Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов. В ответ на это заявление спикер чеченского парламента Магомед Даудов обвинил Шихсаидова и республиканских силовиков в срыве демаркации границ и инциденте со сносом дорожных указателей близ Кизляра. Даудов также добавил, что администрация Кизляра замежевала и включила в городской округ земли, относящиеся к Бороздинскому участковому лесничеству Шелковского лесничества Чечни, по поводу чего "Рослесинфорг" обратился с заявлением в Генпрокуратуру России.

В ночь на 10 июня жители Кизляра снесли дорожный знак с надписью: "Шелковской район" на окраине города. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов приехал на место инцидента с отрядом вооруженных силовиков. Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя инцидент, пообещал "поломать пальцы и вырвать язык" пишущим оскорбительные комментарии. 12 июня стало известно о сносе еще двух знаков на границе Чечни и Тарумовского района Дагестана.

В мэрии Кизляра отвергли обвинения в незаконном межевании земельного участка в районе бывшего городского пляжа на границе Дагестана и Чечни, сославшись на генпланы и региональный закон. «Спорный земельный участок согласно генеральным планам, утвержденным в 1981 и 1994 годах, находится в границах городского округа "город Кизляр", - цитирует сегодня представителя администрации Кизляра Сельминаз Салихову «Интерфакс». По словам Салиховой, границы Кизляра в этих координатах также утверждены республиканским законом от 12 марта 2012 года №13 "Об утверждении границ муниципальных образований Республики Дагестан и о внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О статусе и границах муниципальных образований Республики Дагестан".

На спорном участке пересеклись земли двух категорий - "Земли населенных пунктов" и "Земли лесного фонда", из-за чего и возник конфликт, добавила Салихова. "Наложение земельных участков произошло на кадастровой карте, которая составлена по границам, определенным генеральным планом города. В связи с этим возник спор между городским округом "город Кизляр", комитетом по лесному хозяйству Дагестана и Минприроды Чеченской республики», - привел 18 июня слова Салиховой ТАСС.

В земельном комитете кизляровской мэрии уточняются границы земель лесного фонда «в целях мирного урегулирования спора», отметила Салихова.

На сайте администрации Кизляра на 13.15 мск сегодня нет информации по поводу спорного земельного участка на границе с Чечней.

Напомним, что в аппарате главы и правительства Чечни подтвердили ранее опубликованную на "Кавказском узле" информацию о спорных территориях между Дагестаном и Чечней, отметив, что участок между Шелковским районом Чечни и Кизлярским районом Дагестана, где 10-11 июня произошел инцидент с дорожными знаками, составляет 74 гектара. "С нашей стороны были предложения передать этот участок Шелковского района Кизляру, при условии, что мы получим аналогичную территорию в другом месте. В итоге это привело к возникновению конфликтной ситуации", - сообщил 18 июня источник в аппарате главы и правительства Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

На заседании дагестанской общественной комиссии по определению и уточнению границ между Дагестаном и Чечней 17 апреля было отмечено, что в течение марта и апреля 2019 года чеченскую кадастровую прописку приобрели девять крупных и несколько мелких участков спорных территорий общей площадью более 200 гектаров. Эти сведения также подтверждаются данными, приведенными на публичной кадастровой карте Росреестра, сообщил заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов. При этом ранее комиссия выделяла восемь крупных приграничных спорных территорий.

Отметим, что ране Владимир Васильев признал, что чеченские дорожники "установили знаки на своей территории", и по этому участку ни у Чечни, ни у Дагестана "нет претензий по территориальности".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Подробнее о том как демаркация границы вызвала конфликт, где главы регионов оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой читайте в материале "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".