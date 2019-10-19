Дагестанский правозащитник заявил об исключении из ОНК за активную работу

19 октября 2019, 09:21

Только двое из девяти членов Общественной наблюдательной комиссии Дагестана включены в ее новый состав. Шамиль Хадулаев уверен, что ему не дали продолжить работу в ОНК из-за его активной правозащитной деятельности. У ОНК нет полномочий, чтобы существенно влиять на ситуацию с правами заключенных, считают опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" адвокаты и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане, как и в ряде других регионов юга Росиии - Адыгее, Дагестане, Чечне, Краснодарском крае и Ростовской области, - сформированы новые составы общественных наблюдательных комиссий. В целом эти назначения "стали продолжением процесса «вымывания» правозащитников из ОНК, их замены бывшими силовиками или чиновниками ФСИН", считает руководитель постоянной комиссии Совета по правам человека по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. По его словам, совет поддержал кандидатуры двух человек, имеющих опыт работы в Комитете против пыток, но в состав дагестанской ОНК их не включили. Раскритиковал Бабушкин и численность ОНК в республике: он полагает, что десяти человек для трехмиллионной республики слишком мало.

Состав ОНК Дагестана обновлен почти полностью

Ранее в состав Общественной наблюдательной комиссии в Дагестане входило лишь девять человек. Полномочия текущего состава истекают 20 октября. По словам председателя нынешней комиссии Омара Омарова, первое заседание ОНК в новом составе планируется провести в начале ноября.

Из предыдущего состава в новый перешли двое – Омар Омаров и Камиль Абдулаев. Оба они были рекомендованы благотворительной общественной организацией помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Набат". И Омаров, и Абдулаев - бывшие сотрудники службы исполнения наказаний. По оценке Омарова, наиболее активными членами комиссии были, помимо Камиля Абдулаева, Шамиль Хадулаев, Магомед Гаджиев и Осман Умаев.

Кандидатура Шамиля Хадулаева, работавшего в двух составах комиссии, была рекомендована и на этот раз, но была отклонена Советом Общественной палаты. Причины отказа Хадулаеву не объяснили. Сам он связал это со своей активной правозащитной деятельностью. "Активные и опытные правозащитники оказались не нужны. И это не только в Дагестане, но и по всей стране такое происходит", - заявил Шамиль Хадулаев корреспонденту "Кавказского узла".

Одно и то же лицо может быть назначено членом общественной наблюдательной комиссии не более трех раз подряд, говорится в статье 12 закона "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания" (уточнено в 10.00 мск 19 октября. - Прим. "Кавказского узла")

Еще один член старого состава ОНК Дагестана, Магомед Гаджиев, сейчас находится под следствием, его подозревают в мошенничестве во время работы в Федеральной службе судебных приставов.

Гаджиева задержали 18 августа по подозрению в хищении 2,5 миллиона рублей. Он заявил суду, что силовики вынуждали его оговорить руководителя республиканского управления Федеральной службы судебных приставов.

Среди новых членов ОНК - журналист Зульфия Гаджиева, замруководителя Независимого профсоюза сотрудников органов внутренних дел и прокуратуры Дагестана Ума Аскерханова, руководитель отдела по тюремному служению Махачкалинской Епархии РПЦ иеродиакон Лазарь (Тарасов), а также бывший полковник полиции в отставке Хурбеков.

Кроме них, в ОНК Дагестана вошли А. Абдулагатова, К. Альчиева, Г. Муртазалиев и З. Мусалов, указано на сайте Общественной палаты России. В пресс-службе Общественной палаты не смогли оперативно дать информацию об этих людях.

Светлана Ганнушкина: эффективность ОНК сводят на нет

Закон об общественных наблюдательных комиссиях был в свое время прорывом в правовой системе России, считает руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Закон об установлении контроля в закрытых учреждениях, который пробивал Валерий Борщев, сыграл колоссальную роль. Были созданы ОНК, и когда мы получали сообщения о преследованиях и нарушения по отношению к осужденным, мы могли найти члена комиссии, который бы посетил это учреждение. И ситуация с нарушениями могла, по крайней мере, проясниться. А значит, ее легче было исправить", - пояснила она.

В условиях наступления на гражданское общество составы ОНК стали меняться не в лучшую сторону, полагает Ганнушкина. "Настоящие общественники, активисты не попадают в состав ОНК, и Общественная палата включает в комиссии бывших сотрудников той же самой правоохранительной системы. Это, фактически, попытка свести на нет действующий закон", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница добавила, что у многих организаций отобрано право рекомендовать кандидатов в состав наблюдательных комиссий. "Принятый закон об иностранных агентах дурно влияет на реализацию закона о гражданском контроле. Настоящие независимые общественные организации потеряли право рекомендовать в ОНК своих кандидатов, так как их абсолютно без всякого основания признали иностранными агентами", - сказала она.

Напомним, что в ноябре 2016 года не вошедшие в новый состав ОНК правозащитники подали коллективный иск против совета Общественной палаты. Палата стала проводником идей, которые привели к чистке ОНК от правозащитников, считает исполнительный директор "Ассоциации независимых наблюдателей тюрем и полиции" Любовь Волкова. Новый порядок формирования ОНК имеет признаки нарушений законодательства, заявил председатель ОНК Ростовской области Леонид Петрашис.

Полномочия ОНК невелики

Работа в ОНК не сулит никаких материальных выгод, отметил Омар Омаров. "В ОНК мы денег не получаем, это общественная работа", - пояснил он. Омаров также указал, что несмотря на опыт работы в правоохранительных органах, он только в ОНК "узнал о существующей несправедливости в структуре". "Я хоть и работал внутри системы, но не знал, что там такие вещи происходят. Поэтому я хочу, чтобы произошли изменения в сторону облегчения, улучшения быта заключенных. Но надо изменить и сам подход: возможно, усилить полномочия ОНК, чтобы те рекомендации, которые дают члены комиссии, исполнялись первоочередно. Сейчас же мы сталкиваемся порой, что на наши обращения и прокуратура не отвечает", - сказал Омар Омаров.

С тем, что у ОНК нет достаточных полномочий, чтобы повлиять на ситуацию с защитой прав задержанных, согласен и адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с правозащитным центром «Мемориал». "Даже если члены ОНК и зафиксируют следы пыток у арестованных, то это не приведет к возбуждению уголовного дела на сотрудников. Механизмов повлиять на это у общественников нет. Решение о возбуждении уголовного дела все равно должно принимать следственные органы, а они, как правило, выносят постановления об отказе под различными предлогами", - заявил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

При этом член старого состава ОНК Шамиль Хадулаев указал на положительные результаты работы комисии. Так, после вмешательства членов ОНК жителю Бабаюртовского района переквалифицировали обвинение на менее тяжкое, рассказал он. "И это был не единственный случай. В нашей практике были случаи, что после наших обращений задержанных отпускали из-под стражи. Такое, к примеру, происходило в Каспийске и Хасавюрте", - указал Хадулаев.

Адвокат Арсен Шабанов отметил, что члены ОНК могут беспрепятственно заходить в изоляторы, проверять условия содержания, а это является поддержкой для тех, кто находится под стражей.