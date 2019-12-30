Жители Временного назвали недостаточными полученные компенсации

30 декабря 2019, 22:24

Более 600 жителей поселка Временного получили компенсации за утрату имущества во время спецоперации осенью 2014 года. Выплаты в 50-100 тысяч рублей не покрывают ущерб, а компенсаций за утраченное жилье пострадавшие так и не добились, рассказали местные жители и юристы "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить апелляцию МВД на решение о бездействии властей при начислении жителям поселка Временного компенсаций за разрушенное во время спецоперации жилье. У пострадавших появилось основание для взыскания с властей компенсации морального вреда, заявила адвокат. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 ноября подписал распоряжение о выплате жителям дагестанского поселка Временный 58,3 миллиона рублей за движимое имущество, утраченное во время спецоперации.

Десятки домов в дагестанском поселке Временном остаются непригодными для жизни, более 40 семей через 5 лет после контртеррористической операции еще нуждаются в жилье. Некоторые сельчане смогли восстановить дома собственными силами, власти не приняли в этом никакого участия.

Жители поселка Временный Унцукульского района начали получать компенсационные выплаты за уничтоженное при спецоперации имущество, которых они добивались пять лет. Более 600 жителей уже получили компенсации, но только за частичную утрату движимого имущества, пояснила юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова, представляющая интересы жителей поселка.

По ее словам, люди получают компенсации фиксированного размера. «Мы этого добивались пять лет и только в ноябре деньги пришли в республику. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться компенсации да утерю недвижимого имущества», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Агальцова напомнила, что «Мемориал» два года пытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении силовиков, проводивших спецоперацию. «Но их действия были признанны законными и поэтому нам пришлось пойти по пути получения компенсаций за причиненный ущерб правомерными действиями. В этом случае, по действующим законам, пострадавшие имеют право на частичное возмещение: 100 тысяч рублей в случае полной утраты движимого имущества, и 50 тысяч рублей, если пострадала часть имущества», - отметила она.

Степень ущерба устанавливала межведомственная комиссия. Она начала работу в тот же день, когда жителям Временного разрешили вернуться в свои дома. «В комиссии было 18 человек. Они заходили в каждую квартиру или дом и составляли акт, в котором указывали состав семьи и было ли имущество утрачено полностью или частично. Исходя из этих документов и определялся объем компенсаций», - рассказала Агальцова.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Юристам еще предстоит добиться выплат за утрату недвижимого имущества, отметила она. «Мы выиграли два суда, признавшего бездействие администрации Унцукульского района по этому поводу незаконным. Районные чиновники начали собирать необходимые документы, но пока все остановилось - они не могут составить смету, в которой бы была отражена необходимая сумма средств для восстановления каждой квартиры или дома. Это порядка ста объектов. Сейчас мы наняли специалиста, который должен составить эту смету. Только после сбора всех этих материалов, мы их вновь отправим по всем инстанциям и окончательно их утвердить должно будет правительство России», - пояснила она.

Около 400 человек остаются без права на компенсации

В список на получение компенсаций не попали еще порядка 400 человек, заявил адвокат дагестанского отделения правозащитного центра «Мемориал» Шамиль Магомедов. «Начались выплаты тем, кто находится в утвержденном списке, но есть еще люди, которые были вычеркнуты из этого списка. Кто-то из них проживал во Временном, но был прописан в других населенных пунктах, поэтому его не посчитали пострадавшим, некоторых же вычеркнули без объяснения причин», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Установить факт проживания в поселке не попавших в список пострадавших можно решением суда, обратил внимание юрист.

«В начале года мы подали заявление в суд, чтобы установить юридический факт проживания членов пяти семей во Временном на момент проведения КТО. На самом деле таких людей больше, но из-за нехватки сил и объема материалов решили попробовать это сделать сначала с небольшим числом заявителей. Если бы мы добились положительного решения по ним, то включить остальных в список пострадавших было бы намного легче. Унцукульский районный суд принял нашу сторону, но по апелляции МВД Дагестана, Верховный суд Дагестана отменил решение суда первой инстанции. Мы посчитали решение Верхсуда необоснованным и направили жалобу в Пятигорский кассационный суд. Решение по ней пока не принято», - пояснил адвокат.

Инициативная группа жителей поселка Временный 12 декабря обратилась к зампреду правительства Дагестана Рамазана Джафарову с просьбой ускорить выдачу компенсационных выплат. Правительство России выделило 58 миллионов рублей жителям поселка, однако до 12 декабря никто из местных жителей не получил деньги. Джафаров пообещал тогда, что деньги поступят в районную администрацию в кратчайшие сроки, сообщала пресс-служба правительства.

Порядка 60 человек из одобренного правительством списка пока еще не получили деньги из-за неточностей в документах, рассказал член инициативной группы жителей Аминат Супянова.

«Сегодня ко мне обратились односельчане, которые после спецоперации уехали жить в Санкт-Петербург. Они денег еще не получили, но как объяснил бухгалтер администрации района, это связано с тем, что есть небольшие неточности в указанных реквизитах. Он обещал в течение одного-двух дней все исправить», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Также неизвестно, смогут ли получить деньги наследники людей, которые находились в списке, но умерли до начала выплат. «Списки были сформированы еще в прошлом году, десять человек из этого списка погибли. Пока деньги не выдаются наследникам. Смогут ли они их получить, пока еще не ясно», - отметила Супянова.

Сумма выплат не покрывает весь ущерб, нанесенный в ходе спецоперации, заявила она. «Если бы не рост цен, то выдаваемых денег хватило бы, чтобы обставить жилище. Но когда затевали КТО, доллар стол 36-38 рублей, с тех пор доллар подскочил до 60 рублей. Все выросло в цене за эти годы, нормальный телевизор стоит порядка 35-40 тысяч рублей. Поэтому эти деньги не покрывают весь ущерб», - сказала женщина.

По словам Аминат, в основном жители Временного вернулись в свои дома и продолжают жить в поселке. В 2018 году в нем был построен детский сад на 200 мест, в 2019 году была отремонтирована школа. «Но есть и те, кто был вынуждены уехать из поселка, так как остались без жилья и средств на его восстановление. И даже после получения выплат они не смогут привести в порядок дом», - добавила она.

В ходе двухмесячной спецоперации более ста квартир и домов пришли в негодность. «По 24 частным домам есть дефектные акты, подтверждающие, что жить в них невозможно и они подлежат сносу. В 10 домах необходимо провести капитальный ремонт. В остальных квартирах выбиты окна, двери, испорчены полы. Самая маленькая сумма ремонта по этим дефектным актам - 70 тысяч рублей. А для восстановления всего дома нужно несколько миллионов, исходя из стоимости одного квадратного метра - 25 тысяч рублей, и в зависимости от количества жильцов», - пояснила Аминат Супяновой. Она отметила, что акты, составленные республиканской комиссией, подтверждены специалистами из Пятигорска и Москвы, однако «надежд на получение компенсаций за жилье пока нет».

Жители временного рассказали о разрушениях в домах

Получить компенсации за разрушенный дом не удается, так как владельцам домовладений не оформляли право собственности, отметила жительница поселка Временный Джамиля.

«Нам просто не выдавали «зеленок», когда мы хотели оформить дома. Отказы были еще до спецоперации. Поселок стоит как бы в воздухе, документов на жилье нет ни у кого. Единственное, что есть у нас на руках – это техпаспорт, но его не достаточно для оформления выплат», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

В ходе спецоперации дом Джамили был разрушен, он уже не подлежит восстановлению. «Когда нам разрешили вернуться в село, я уже абсолютно ничего не нашла в доме. Бытовой техники не было, вся мебель была выброшена из окна. Межкомнатные перегородки были снесены, окон и дверей не было. Члены комиссии, когда смотрели дом, даже не могли поверить, что в нем кто-то жил, до такой степени все было разнесено. Следы проживания можно было найти только в кухне, где еще на стене висели два шкафа, была какая-то кухонная утварь, и еще кусок занавески валялся на полу», - рассказала она.

Женщина вместе с мужем переехала в селение Гимры. Квартиру во Временном, которую получил ее муж после 37 лет работы на Ирганайской ГЭС, они отремонтировали за собственные деньги.

«Отремонтировать дом у нас возможности нет. Мы влезли в долги, чтобы сделать ремонт в квартире, так как женили сына и его нужно было отделять. Квартира эта после КТО тоже сильно пострадала и нам пришлось все там обновлять. Работы нет, муж на пенсии, с полученных денег рассчитаемся по долгам. Сумма эта, если учитывать, что все приходится покупать с нуля, конечно, не покрывает всего ущерба», - отметила она.

Дом жителя поселка Временный Камалудина также пришел в негодность по итогам спецоперации. «Внутри дом был полностью разрушен, полы разобраны, выкопаны пять ям - не знаю, что там искали. В кухне осталась половина мебели, люстры не тронули», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сейчас Камалудин вместе с семьей живет у родственников во Временном. «Восстановить дом своими силами не получится - в нем жить нельзя, есть соответствующее решение комиссии. Но сможем ли получить компенсацию за него, пока не знаю. Из документов на дом (у нас есть) только технический паспорт. «Зеленку» нам не выдавали, а это главный документ, без него пакет документов не соберешь для получения компенсаций», - добавил мужчина.