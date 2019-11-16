Более 40 семей из Временного нуждаются в жилье спустя 5 лет после спецоперации

16 ноября 2019, 01:17

Десятки домов в дагестанском поселке Временном остаются непригодными для жизни через 5 лет после контртеррористической операции, во время которой людям пришлось покинуть свое жилье. Некоторые сельчане смогли восстановить дома собственными силами, власти не приняли в этом никакого участия. Компенсации за разрушенное жилье для сельчан оказались под вопросом из-за бездействия властей, указали юристы.

Как информировал "Кавказский узел", премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 ноября подписал распоряжение о выплате жителям дагестанского поселка Временный 58,3 миллиона рублей за движимое имущество, утраченное во время спецоперации. Юристы "Мемориала" заявили 12 ноября, что будут требовать выплат и за разрушенные дома.

Юрист "Мемориала" Марина Агальцова в июле направила Медведеву жалобу в связи с делом жителей Временного. Суды в Дагестане удовлетворили несколько жалоб пострадавших, признав факт бездействия властей, Верховный суд также принял сторону сельчан, однако Минфин затягивает выплаты, заявила она.

Сумма компенсаций - от 50 до 100 тысяч

В список на получение компенсаций, подписанный Дмитрием Медведевым, входят около 600 человек, рассказала жительница Временного Аминат Супянова. «Среди них есть люди, потерявшие полностью имущество, им выделили по 100 тысяч рублей, и есть те, которые потеряли часть имущества, они получат по 50 тысяч рублей», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Аминат, изначально в списке претендентов на компенсацию было 800 человек. «Но МВД исключило многих людей по причине прописки, так как часть жителей Временного были постоянно зарегистрированы в других местах - в Унцукуле, Герге, Хунзахе, Кизилюртовском районе, а проживали в поселке. Поселок Временный — интернациональный, там проживали не только гимринцы, но и выходцы из других районов республики, в основном строители ГЭС, которые приехали и остались с семьями», - пояснила она.

После спецоперации жители Временного оказались в очень тяжелом положении, так как поселок стал практически непригодным для жизни. «Во время КТО уничтожили сады, выкопали или порубили деревья, вырезали скот. После их действий для жизни людей ничего не осталось. Чтобы восстановить жилища, некоторые из людей вынуждены были взять кредиты в банке, другие же, у кого была возможность, уехали на заработки. Так мой муж поработал в Татарстане и по возвращении его мы смогли отремонтировать нашу квартиру», - рассказала женщина.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Другие жители поселка, чьи дома были разрушены или повреждены, также восстанавливали жилье собственными усилиями, без участия властей. «К сожалению, даже родственники не всегда могли помочь, потому что многие сами на грани нищеты. А государство в ремонте и восстановлении ничем не помогло», - посетовала Аминат.

Значительной части сельчан до сих пор не удалось восстановить нормальные бытовые условия. «Например, некоторые просто застелили коврами, которые им подарили соседи или близкие, бетонные полы - во многих домах в ходе КТО содрали ламинат или другое покрытие. Живут порой и без мебели, утраченной тоже при проведении КТО», - отметила она.

На восстановление разрушенных домов нужно 50 млн рублей

По словам Супяновой, сейчас в администрации готовят акты, в которых обозначен ущерб, причинённый недвижимости. «12 домов полностью стерли с лица земли, 24 дома в данный момент не подлежат восстановлению, - их нужно снести и отстроить заново, 5-6 домов подлежат капитальному ремонту. Это признал также и Дагтехкадастр», - описала ситуацию Аминат.

По поводу компенсаций за недвижимость судебные тяжбы продолжаются. «Запрашиваемая сумма компенсации - 25 тысяч рублей за 1 квадратный метр, при этом на каждого члена семьи положено по 18 квадратных метров. Райсуд принял решение в нашу пользу, признав что районная администрация бездействовала», - сказала она.

Комиссия с участием сотрудников МЧС Дагестана признала, что часть домов во Временном непригодна для проживания. «Сотрудники МЧС - первые представители власти в Дагестане, кто не бросил пострадавших на произвол судьбы. К сожалению, после смены руководства МЧС и администрации Унцукульского района была утеряна часть документов, которые люди собирали для компенсации за недвижимое имущество, но сейчас людям удалось восстановили документы», - рассказала жительница поселка. Аминат Супянова надеется, что с помощью юристов "Мемориала" удастся довести до конца и добиться справедливости для всех жителей поселка, вне зависимости от наличия прописки у них.

Жительница Временного Джамиля Гаджиева - одна из тех, кто сможет получить компенсацию за движимое имущество, но ее дом, пострадавший во время спецоперации, до сих пор не восстановлен. "Я уехала из поселка, живу сейчас в Гимрах. Дом мой разрушен, восстановить его нет денег. Что касается компенсации за недвижимое имущество, то сложность заключается в том, что у поселка Временный нет кадастрового номера и людям трудно подтвердить наличие у них жилья», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Примерная сумма, необходимая для восстановления и ремонта жилья, составляет около 50 млн рублей, сообщил сотрудник администрации селения Гимры и поселка Временный корреспонденту "Кавказского узла".

Он подтвердил число разрушенных домов, названное Аминат Супяновой. По словам сотрудника администрации, во Временный, несмотря на проблемы с жильем, вернулось большинство жителей, "почти никто не уехал".

Юристы: часть пострадавших не получил компенсации в первом потоке

Решить вопрос с компенсацией за движимое имущество жителей Временного удалось под влиянием общественного резонанса, но компенсацию получат не все пострадавшие, некоторым придется вновь собирать и подавать пакет документов. Еще сложнее решить вопрос с компенсациями на ремонт и восстановление жилья, разрушенного и поврежденного во время спецоперации в 2014 году, заявили юристы "Мемориала" корреспонденту "Кавказского узла".

Первоначальные обращения в суд включали также требования о компенсации морального вреда, но они были отклонены, рассказала адвокат Марина Агальцова. «Это был в первый год, но мы проиграли 6 процессов в Москве по искам к Минфину», - сообщила она.

Представителям потерпевших не удалось также убедить суд, что силовики превысили свои полномочия во время проведения спецоперации. В результате юристы выбрали другой путь - подали иски о компенсации за утраченное движимое имущество, поскольку такой ущерб при проведении КТО и спецопераций федеральное правительство по закону обязано компенсировать, пояснила Агальцова.

«Минфин России долго отказывался выплатить положенные компенсации. В мае Советский районный суд Махачкалы признал бездействие правительства Дагестана, МВД и МЧС в деле оформления документов по движимому имуществу, но МВД обжалует это решение и 19 ноября в Верховном суде Дагестана будет рассматриваться их апелляция», - сказала она.

Часть жителей Временного, которые потеряли имущество, не получат компенсаций за движимое имущество по решению Медведева, отметил адвокат Шамиль Магомедов, сотрудничающий с "Мемориалом" в Дагестане.

«Там не только люди, не прописанные в поселке. Среди них немало и тех, кто был зарегистрирован во Временном, но тем не менее, по неизвестной причине из списков был вычеркнут. Я делал запрос в МВД и в МЧС Дагестана, которые формировали списки: в официальной справке МВД Дагестана дали перечень лиц, исключаемых из списка на компенсацию - и это только те, кто не был прописан в поселке. Остается неясным, кто и почему убрал из списка на компенсацию людей, которые были зарегистрированы во Временном. МЧС в ответе на запрос также утверждает, что никого не исключали из списка. Придется составлять дополнительный список людей, которые имеют право на компенсацию, однако они должны вновь пройти те же согласования на всех уровнях, что и первый список, прежде чем по ним примет решение глава правительства РФ», - рассказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Он напомнил, что 6 июля Верховный суд Дагестана оставил в силе решение Унцукульского райсуда республики от 12 марта, принятое по иску жителей поселка Временный к администрации Унцукульского района. Суд первой инстанции принял сторону жителей, которые жаловались на бездействие районных властей: местные чиновники вовремя не составили и не направили документы в МЧС для получения компенсации по недвижимому имуществу. в поселке. Администрация района подала апелляционную жалобу на это решение Унцукульского райсуда, но Верховный суд республики оставил ее без удовлетворения.

«Администрация района должна была создать специальные акты, в них описать повреждения недвижимого имущества и направить их в республиканский МЧС. Они этого не сделали, в результате жители не получили компенсацию за разрушенное жилье. Суды признали бездействие властей в том, что они не составили и не направили документы в МЧС для получения компенсации по недвижимому имуществу, но это лишь начало процедуры. Неясно, как органы власти будут исполнять решение и смогут ли они его вообще исполнить, ввиду того, что прошло много времени», - подчеркнул Магомедов.