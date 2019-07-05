Поселок Временный после спецоперации. Декабрь 2014 года. Фото: пресс-служба Правозащитного центра "Мемориал" https://memohrc.org/

05 июля 2019, 20:48

Жители Временного пожаловались Медведеву на Минфин

Министерство финансов затягивает выплату жителям дагестанского поселка Временного компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье, заявил Правозащитный центр "Мемориал" в жалобе от имени пострадавших. Если недовольные этим жители Временного заблокируют Гимринский тоннель, ежедневный ущерб составит 15 миллионов рублей, указала в жалобе юрист "Мемориала".

Как писал "Кавказский узел", 31 мая Советский райсуд Махачкалы частично удовлетворил жалобу жителей поселка Временного в Дагестане на бездействие властей. Это основание для того, чтобы добиваться компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье, пояснила юрист "Мемориала" Марина Агальцова.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Затягивая с выделением ассигнований, Минфин требует от госорганов документы, которые не предусмотрены законодательством, говорится в жалобе, направленной председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

Правозащитный центр "Мемориал" напомнил, что правительство еще 3 сентября 2018 года поручило выделить жителям Временного деньги, а 25 января Минфин получил необходимые документы из МЧС. Однако министерство финансов вернуло документы, потребовав акты обследования утраченного имущества и материалы о признании граждан потерпевшими в результате контртеррористической операции. Кроме того, ведомство указало, что документы были поданы с нарушением трехмесячного срока. По мнению юриста "Мемориала" Марины Агальцовой, ни одно из оснований отказа не является законным, а два последних невозможно исполнить. 28 июня пакет документов для выплаты компенсации был повторно направлен в Минфин.

Юрист, представляющая интересы жителей Временного, отметила, что невыплата компенсаций может спровоцировать массовые протесты. "Мои доверители ждут компенсации уже четыре с половиной года. Все эти годы я уговаривала их не устраивать митинги с требованиями о выплате компенсации и не блокировать Гимринский тоннель. Блокировка Гимринского тоннеля не даст возможности обслуживать Ирганайскую ГЭС. Ежедневный убыток от такой блокировки составит 15 миллионов", - указала в жалобе Марина Агальцова.

Ранее, в мае, правозащитный центр "Мемориал" попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову выяснить, чем вызваны претензии Минфина к документам пострадавших. В списке для выплаты компенсаций, подготовленном дагестанским управлением МВД и переданном в МЧС в феврале 2018 года, значатся 613 человек из 129 семей.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, взрывов, спецопераций и похищений людей.

Примечание:

"В дагестанском поселке Временный размещаются военные, сообщают местные жители", "В поселке Временный силовики ищут амира "Горного сектора Вилайята Дагестан", "Проводимые дагестанскими силовиками мероприятия во Временном не соответствуют задачам КТО, заявляет адвокат".

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