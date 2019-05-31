Суд признал бездействие МВД в деле жителей Временного

31 мая 2019, 22:21

Решение суда в Махачкале позволит жителям поселка Временный, потерявшим жилье при спецоперации, добиваться компенсаций за бездействие властей, сообщила юрист "Мемориала" Марина Агальцова. На уровне МЧС Дагестана согласование списков пострадавших заняло целый год, следует из ответа республиканского МВД.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Временный в Дагестане с сентября 2014 года добиваются от властей компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье. В июле 2018 года суд, рассмотревший иск юристов "Мемориала" от имени 128 жителей Временного, отказался признать бездействие властей. Верховный суд отменил это решение 26 февраля 2019 года, а 12 марта Унцукульский районный суд Дагестана признал факт бездействия чиновников.

18 сентября 2014 года жители Временного, который территориально относится к селу Гимры Унцукульского района Дагестана, заявили о блокировании поселка силовиками, подворовых обходах, а позднее – о нехватке продуктов и разрушении силовиками хозпостроек. 8 октября 2014 года блокированный поселок покинули почти все жители. В декабре 2014 года спецкомиссия признала 52 дома в поселке непригодными для проживания.

Советский районный суд Махачкалы сегодня рассмотрел повторно иск жителей поселка Временный и частично удовлетворил их требования, сообщила юрист правозащитного центр «Мемориал» Марина Агальцова корреспонденту «Кавказского узла».

«В феврале 2019 года Верховный суд Дагестана встал на сторону жителей Временного в иске о бездействии власти. После этого мы обратились в Советский районный суда Махачкалы с требованием признать бездействие властей незаконным, поскольку они не смогли обеспечить компенсацию жителям. Суд отказал нам в иске, сказав, что мы якобы пропустили срок обжалования, а бездействие властей не признал незаконным. Далее мы пошли в Верховный суд, который удовлетворил наш иск и вот сегодня Советский районный суд повторно рассмотрел дело. Он частично удовлетворил наш иск, признав незаконным бездействие МВД Дагестана и администрации Унцукульского района Дагестана», - объяснила Агальцова.

Сегодняшнее решение суда позволит жителям Временного добиваться компенсации, отметила она. «Это очень важно для нас. Мы можем пойти в суд и потребовать компенсацию. У нас 1000 человек, которым ущерб не был возмещен, потому что госорганы затягивали согласование списков», - отметила юрист «Мемориала».

Затягивание согласования списков было вызван грубыми нарушениями при составлении документов, сообщили «Кавказскому узлу» в МВД Дагестана.

По информации ведомства, список жителей Унцукульского района, лишившихся имущества в результате контртеррористической операции, поступил в МВД из дагестанского управления МЧС 21 февраля 2017 года. В списке значились 637 человек, которые утратили свое имущество полностью, и 67 человек, лишившихся части имущества.

Силовики во Временном уничтожали некоторые дома и хозяйственные постройки при помощи тяжелой техники, мотивируя эти действия поисками замаскированных бункеров с боевиками, указывал Правозащитный центр "Мемориал".

«Список был представлен с грубыми нарушениями, с неполными установочными данными граждан, в список были включены граждане, не состоящие на регистрационном учете в населенном пункте где проводилась КТО, поставлены на учет после проведения операции, указаны серия и номер паспорта недействительных паспортов, некоторые граждане родилась после завершения операции, одна гражданка умерла еще в 2012 году», - говорится в ответе МВД Дагестана на запрос «Кавказского узла».

Из-за этих нарушений список был возвращен на доработку. В доработанный список вошли 613 человек или 129 семей, МВД по Дагестану согласовало его и направило в республиканское управление МЧС 22 февраля 2018 года, отмечается в документе.

После МВД Дагестана на доработку документы жителей Временного вернул Минфин. В мае 2019 года правозащитный центр "Мемориал" попросил уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову выяснить, чем вызваны претензии Минфина к документам пострадавших.

По версии Минфина, МЧС России не представило акты обследования утраченного имущества и материалы о признании граждан потерпевшими в результате спецоперации. Кроме того, Минфин заявил, что документы были представлены с нарушением трехмесячного срока. "В свою очередь, МЧС России в письме от 21 февраля 2019 года сообщило правительству Дагестана, что "в связи с наличием существенных замечаний, выявленных Минфином России, возвращает комплект обосновывающих документов", - уточнили правозащитники.

"Кавказский узел" писал также, что 18 января 2017 года юристы ПЦ "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека обратились в ЕСПЧ по факту спецоперации в поселке в 2014 году. 19 декабря 2017 года ПЦ "Мемориал" сообщил, что 130 жителей Временного попросили правительство России издать распоряжение о выплате компенсаций за разрушенное при спецоперации жилье.