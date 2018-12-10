Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон

10 декабря 2018, 21:16

Новое соглашение между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой не разрешило, а только подогрело давний спор вокруг границы двух республик. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации также не поставило точку в территориальном споре.

Дорогие читатели! В вопросе территориального спора между Чечней и Ингушетией «Кавказский узел» стремится максимально представить позицию как чеченской, так и ингушской сторон. События и, соответственно, новостная повестка вокруг конфликтной темы формируется во многом за счет активности ингушских активистов. Это может создавать ощущение дисбаланса в освещении позиций. «Кавказский узел» неоднократно публиковал мнение не только обычных жителей Чечни, но и чеченских историков. В материалах «Кавказского узла» представлены также аргументы орстхойцев, чеченской диаспоры, и аккинцев, проживающих в Дагестане, где также остаются нерешенными территориальные вопросы, в частности, статус Ауховского района.

Аргументы чеченской стороны

Руководство Чечни считает, что границы между республиками после распада Чечено-Ингушской АССР не существовало, ее необходимо было установить, что и было сделано при разработке и подписании Соглашения. При этом утверждается, что спорные участки всегда относились к территории Чечни .

В качестве исторических аргументов чеченская сторона апеллирует к границам 1934 года и договору о разграничении территории, подписанному Русланом Аушевым и Джохаром Дудаевым в 1993 году, которым руководствовались в административном обиходе . «Если в реальности - надо смотреть на 1934 год, на момент объединения Чечни и Ингушетии», - утверждает чеченский этнограф, кандидат исторических наук, доцент ЧГУ Сайпуди Натаев.

В то же время утверждается, что республики если и уступили друг другу какие-то земельные участки, то в пользу Ингушетии, а их культурное и экономическое значение невелико. «Территория не представляет из себя большей ценности, чем земли вокруг. Овчинка не стоит выделки», - заявил «Кавказскому узлу» чеченский ученый, кандидат географических наук на условиях анонимности.

Позиция чеченской стороны в целом является консолидированной, с соглашением согласны не только историки и многие обычные жители Чечни, но и представители чеченской диаспоры в Европе, обычно критически оценивающие любые шаги Кадырова. Хотя они публично хранят молчание, но, как выразился анонимный источник, это связано исключительно «с нежеланием демонстрировать публичную поддержку Кадырову».

В Чечне также считают, что допонительных консультаций с населением или референдумов не требуется. Так, глава парламента Чечни Магомед Даудов на слушаниях КС РФ заявил, что он неоднократно выезжал на границу в сопровождении представителей обеих республик, и линия определялась с учетом мнения местных жителей, проживающих там, где должна пройти граница .

Видео «Кавказского узла» «Как Кадыров и Евкуров землями обменялись»



Конституционный Суд Республики Ингушетия дважды рассматривал Соглашение о границе. Первый раз, еще 4 октября, в отзыве на законопроект он указал на невозможность его рассмотрения Народным Собранием республики. Второй раз, от 30 октября, признал закон о границе с Чечней неконституционным. В свою очередь Конституционный Суд Российской Федерации дезавуировал решение КС РИ, посчитав закон, закрепляющий соглашение, соответствующим конституции.

Аргументы ингушской стороны

Власти Ингушетии солидарны с позицией и аргументами чеченской стороны. Однако часть депутатов Парламента Ингушетии, религиозные лидеры и оппозиция, создавшая Оргкомитет национального единства ингушского народа, выступает против Соглашения. Против выступил и Конституционный Суд Ингушетии.

Протестующие против новых границ ингуши считают, что исторически следует опираться на границы 1921-22 годов (при образовании Горской АССР с выходом из нее Чеченской автономной области, определившей, таким образом, свои границы), но не позднее 1928, когда, по их мнению, Москвой был взят курс на ликвидацию Ингушетии . При разделе в 1993 году Ингушетия территориально уступила Чечне. Поэтому теперь она, по мнению протестующих, скорее должна забрать свое обратно, чем что-либо отдавать .

Уверенность в том, что Ингушетия отдала свои земли по результатам Соглашения, разделяют и некоторые картографы, анализ которых вызвал негодование среди чеченцев, считающих что специалистам следовало анализировать другие карты ). Протестующие ингуши выражали опасения, что установление границ может даже привести к лишению республики суверенитета.

Противники соглашения о новых границах выразили свой протест в митингах, которые начались в Магасе 4 октября синхронно с первым решением КС РИ и длились непрерывно 13 дней. Также, откликнувшись на призыв оргкомитета митинга, 19 октября тысячи людей собрались на пятничный намаз недостроенной мечети в Магасе. 31 октября, прошла еще одна акция протеста, на которой организаторы объявили об отмене митинга 1 и 2 ноября, так как на конгрессе ингушского народа было озвучено решение приостановить уличный протест и действовать в юридическом русле.

«Кавказский узел» регулярно обновляет хронику «Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней».

Позицию тех, кто недоволен новыми границами, ярко выразил бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, который, впрочем, не входил в оргкомитет протестующих. Выступая на митинге в Магасе, он заявил, что без полноценных консультаций с народом республики подобное Соглашение принято быть не может. Такие консультации оппозиция требовала оформить в виде республиканского референдума. Совет тейпов Ингушетии пошел дальше и предложил решить спор через шариатский суд, не смотря на решение Конституционного суда России.

Видео «Кавказского узла» «Протест в Ингушетии как следствие неравноценного обмена»

На «Кавказском узле» размещен полный текст Соглашения и приложениями к нему (картой и геодезическим описанием), краткая историческая справка «Территориальные споры между Ингушетией и Чечней». "Кавказский узел" также ведет регулярно обновляемую хронику «Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней». Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, публикуются на специальной тематической странице «Как Кадыров Чечню укрупняет».