Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии

05 ноября 2019, 09:50

«Душили пакетом, били током и в пах, шантажировали» – обвинения в пытках в адрес сотрудников Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых. Серьезная проверка заявлений о зверствах в застенках «Центра Э» началась после гибели одного из тех, кто, предположительно, прошел через жестокий допрос. Кого и зачем пытали силовики, как идет расследование громкого дела разбирался «Кавказский узел».

Скандал вокруг республиканского Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») разразился в Ингушетии в декабре 2016 года. Были задержаны глава центра Тимур Хамхоев, его заместитель Сергей Хандыгин, оперуполномоченный Адлан Хамхоев и трое других сотрудников подразделения. Задержанным была инкриминирована причастность к смерти 50-летнего Магомеда Далиева и пыткам его жены.

Далиев оказался в ЦПЭ, так как как был заподозрен в причастности к разбойному нападению на отделение банка. Силовики предполагали, что в налете подельником выступала его супруга Марем Точиева, работавшая в банке кассиром.

16 августа к обвинениям в адрес сотрудников ингушского «Центра Э» добавилось уголовное дело об “использовании заведомо подложного документа” о высшем образовании. Речь идет о дипломе главы ЦПЭ Хамхоева.

Подразделение, в задачи которого официально входит борьба с экстремизмом, имеет в Ингушетии и за ее пределами недобрую славу. «Практически все, кто попадал в ЦПЭ, подвергались издевательствам и пыткам», - рассказывает правозащитник Магомед Муцольгов. Однако только гибель Магомеда Далиева, получившая широкую огласку, заставило власти начать расследование.

Теперь в разбирательство по делу ингушского Центра «Э» республиканский Следственный комитет включил уже не менее шести эпизодов . «Кавказский узел» собрал подробности о каждом из них.

Сотрудников ЦПЭ подозревают в шантаже гражданина Азербайджана, у которого вымогали 800 тысяч рублей, угрожая разгласить информацию о его связях с любовницей из Ингушетии. Также в рамках начавшегося разбирательства расследуется дело Магомеда Аушева, задержанного за стрельбу на свадьбе и подвергнутого пыткам, после которых его пришлось госпитализировать. Еще одного человека по имени Магомед Аушев силовики пытали током, заподозрив в причастности к подрыву автомобиля одного из ингушских религиозных лидеров. Также сотрудники центра подозреваются в том, что похитили и пытали Зелимхана Муцольгова, считая его виновным в нападении на полицейских. После того, как он обратился к правозащитникам, Муцольгова схватили снова и опять подвергли издевательствам. Существуют свидетельства того, что сотрудники ЦПЭ использовали свое положение для сведения личных счетов. Адам Дакиев, задержанный «по ошибке» и пострадавший от пыток, рассказал, что один из участников издевательств обмолвился о некоем конфликте Дакиева «с его братом».

«Инфаркт» со следами избиения

50-летний Магомед Далиев, причастность к гибели которого инкриминируют Хамхоеву и его подчиненным, скончался в время допроса в ЦПЭ Ингушетии 16 июля 2016 года. При этом на теле Далиева были обнаружены следы от избиений и пыток током .

По версии силовиков, он умер от инфаркта после того, как был заподозрен в причастности к разбойному нападению на отделение «Россельхозбанка» в городе Сунжа на северо-востоке Ингушетии.

Нападение на банк в Сунже произошло утром 11 июля 2016 года. Похититель вошел в отделение и положил в окошко кассы гранату с запиской (как выяснилось позже, граната была ненастоящая). Марем Точиева, жена Магомеда Далиева, которая в тот день работала на кассе, позволила налетчику забрать более 12 млн рублей.

После ограбления Марем Точиеву пригласили в отделение полиции, где она была избита. По ее словам, ее били по лицу и душили, требуя признать, что нападение на банк было инсценировано ею вместе с мужем.

«Когда надевали пакет, параллельно поступали удары по лицу, по голове. Я не вижу ничего. Ладонью и кулаками били», — рассказывает Марем Точиева.

Как она утверждает, в пытках участвовали непосредственно люди из руководства республиканского МВД и ЦПЭ .

«Поняв, что Точиеву не сломать, ей предложили сделку — женщина берет преступление на себя и садится в тюрьму на два года, затем ей выдают загранпаспорт и увозят за границу. На это Точиева дала отказ, и ее отпустили», — рассказал корреспонденту «Кавказского узла» член общественного движения «Мехк-Кхел» Сираждин Султыгов, беседовавший с родственниками Далиева .

Смерть Далиева вызвала широкий общественный резонанс, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров даже просил окружное управление МВД направить в республику специальную комиссию для расследования инцидента.

800 тысяч за неразглашение любовных связей

Первоначально задержание Хамхоева и других сотрудников ЦПЭ официально объяснялось не обвинениями в пытках Далиева и его супруги, а расследованием дела о вымогательстве денег у гражданина Азербайджана Амила Назарова.

По версии следственного управления СКР по Ингушетии, борцы с экстремизмом схватили Назарова 9 ноября 2016 года в Карабулаке, силой посадили в «Ладу Приору» и отвезли в ЦПЭ. Там, «применив физическое насилие, завладели его автомобилем марки Audi А6 и мобильным телефоном». После этого жертву освободили, потребовав в течение месяца передать 800 тысяч рублей за возврат имущества и «неразглашение сведений о его любовных отношениях с женщиной ингушской национальности« .

Ахмед-Башир Аушев, старейшина тейпа Аушевых, член которого также пострадали от действий сотрудников ЦПЭ, отметил, что преследование Хамхоева связано в первую очередь именно с делом Назарова, у которого был влиятельный покровитель. По данным «Медиазоны», это мог быть Абубакар Мальсагов, занимавший пост главы правительства Ингушетии с 2013 года по 2016 год.

Как утверждает бывший работник МВД Хасан Кациев, женщину, отношениями с которой шантажировали Назарова, «подослал» один из руководителей ЦПЭ. «Ее зовут (..) Аза — это мошенница № 1 в республике. Ее УБЭП МВД разрабатывал неоднократно, и так же это дело не дошло до логического конца. Потому что лично Хамхоев Тимур крышевал (ее)», — приводит слова Кациева издание «Медиазона».

По данным других источников издания, пожелавших остаться анонимными, Амилу Назарову угрожали тем, что распространят видеозаписи его встреч с женщиной. Если бы эти видео передали ее родственникам, Назарову неизбежно грозила бы расправа.

Схемы, похожие на ту, от которой пострадал Назаров, не были единственными в арсенале ингушского ЦПЭ. На условиях анонимности несколько источников, сообщили, что оперативники, в частности, разыскивали в республике геев, а потом их шантажировали, угрожая оглаской их сексуальной ориентации . О том, что силовики на Северном Кавказе действительно используют такие приемы вымогательства в интервью «Кавказскому узлу» рассказывал гей из Дагестана, которого ФСБ пыталась по похожей схеме завербовать для поездки в Сирию.

Пытки за стрельбу на свадьбе. «Били по голове — повредили глазной нерв»

20 декабря 2014 года по подозрению в стрельбе из свадебного кортежа был задержан житель села Экажево Магомед Аушев. После задержания Аушев, по словам его родственников, подвергся пыткам. 22 декабря 2014 года в здании суда он потерял сознание и был госпитализирован. Для прохождения лечения Аушев был отпущен под подписку о невыезде, ему была сделана операция.

По словам Мурада Аушева, брата Магомеда, в суде его брат успел рассказать родным, что в ночь задержания «его вывезли с пакетом на голове в неизвестное ему место, пытали током и избивали», а на следующий день поместили в изолятор Назрановского ГОВД .

Расследование заявления Аушева о пытках было приостановлено и вновь возобновлено только после задержания сотрудников ингушского ЦПЭ.

В июле 2017 года Мовлатхан Аушева, мать Магомеда Аушева, рассказала в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» о том, что «родственники арестованных силовиков с июня перестали приходить в дом семьи Аушевых». «А так ходили каждый день, требовали, чтобы мы забрали заявление. Просили, предлагали деньги, угрожали и моим сыновьям, и даже мне, женщине», — заявила Мовлатхан Аушева.

По ее словам, Магомед Аушев «чувствует себя плохо». «У моего сына постоянные головные боли, он плохо спит, болят почки. Врач, у которого он стоит на учете, сказал, что нужно каждые полгода ложиться в больницу. Магомед принимает большое количество лекарств, многие препараты очень дорогие. У нас почти вся пенсия отца уходит на лекарства», — рассказала Мовлатхан Аушева. Также она заметила, что ее «очень тревожит ухудшающееся зрение сына». «Его же били сильно по голове, видимо, повредили и глазной нерв. С течением времени болезни не уходят, а прибавляются новые», — сказала мать Аушева .

«Током били, тело все было опухшее»

Еще один эпизод связан с другим человеком, которого также зовут Магомед Аушев. Он попал в Центр «Э» 16 июля 2016 года, когда его заподозрили в причастности к подрыву автомобиля Ибрагима Белхороева, одного из лидеров религиозной группы баталхаджинцев, последователей ингушского шейха Батал-Хаджи Белхороева (1821–1914).

По словам Азы Аушевой, матери Магомеда, ее сыну подбросили муляж взрывного устройства во время обыска и увезли в ЦПЭ. «Как нам сказали, током били, тело все было опухшее, и голова, переносица разбита была, отекший был весь», — описывает Аза Аушева состояние сына, которого она потом увидела уже в больнице.

Прыгает на тебя человек, и ты в пакете не знаешь, когда он прыгнет

Отец Магомеда, Руслан Аушев, говорит, что одна из применявшихся к сыну пыток заключалась в том, что на него прыгали ногами, надев на голову пакет. «Прыгает, говорит, на тебя человек, и ты в пакете не знаешь, когда он прыгнет. А так бы напрягся. А ты испражняешься», — рассказал отец о том, что услышал от самого Магомеда.

По словам Руслана Аушева, его сын, считает, что остался в живых только потому, что издевательства над ним совпали по времени с гибелью Далиева. Находясь в ЦПЭ, Магомед Аушев, как рассказывает отец, слышал даже стоны Далиева .

«Как тебе наше тхэквондо?»

Зелимхана Муцольгова ингушские силовики арестовали в 2008 году. Жителя села Сурхахи Назрановского района заподозрили в обстреле сотрудников ОВД Сунженского района Ингушетии. В течении суток они издевались и избивали его, а потом сфабриковали дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Через полгода дело было прекращено, поскольку Муцольгов к преступлению оказался непричастным .

В начале августе 2010 года Муцольгова, вновь схватили. Причем случилось это ровно через месяц после того, как он обратился в к правозащитникам из «Мемориала» с жалобой на произвол силовиков . Почти неделю о его местонахождении ничего не было известно, и только 10 августа неизвестные люди выбросили избитого Муцольгова в бессознательном состоянии на окраине ст. Нестеровская Сунженского района.

По словам Муцольгов, его «током пытали, подвешивали, били в пах и по бедрам, поставили на растяжку и били, спрашивая: „ну, как тебе наше тхэквондо“».

Осенью 2010 года по факту похищения и пыток Зелимхана Муцольгова было возбуждено уголовное дело, но следствие так и не смогло установить, сотрудники какого ведомства похищали Муцольгова и где его содержали. Лишь впоследствии появились сведения о том, что его содержали в здании ЦПЭ МВД по Ингушетии.

Когда против сотрудников этого ведомства стали возбуждать уголовные дела, Муцольгов рассказал, что узнал Тимура Хамхоева по фотографии. Приехав в Ингушетию, Муцольгов подал заявление о пытках. «Я опознал Хамхоева и Ису Аспиева (также проходит обвиняемым по делу), а недавно я опознавал комнату, в которой нас пытали. Ее замуровали, закрыли стену ковром, но я ее нашел», — рассказал Муцольгов .

«Второго шанса уйти живым у тебя не будет»

Утром 18 мая 2012 года вооруженные люди в масках и черной камуфляжной форме похитили жителя села Сурхахи Назрановского района Ингушетии Адама Дакиева. Дакиеву нанесли несколько ударов по лицу руками и прикладом автомата, а когда он упал, стали бить по всему телу. Сотрудникам офиса «Ингушгаз», в котором произошло задержание, попытались заступиться за своего коллегу — в ответ силовики несколько раз выстрелили им из автомата под ноги. Оглушенного Дакиева затолкали в машину без номеров, а когда он попытался защититься и снять с одного из нападавших маску, ему на голову одели пакет, а руки сковали наручниками.

В неизвестном месте Дакиева привязали к стулу, обвязав скованные наручниками руки скотчем, которым также плотно обмотали пакет на голове. Его избивали руками, ногами и твердыми предметами по всему телу. Периодически Дакиева терял сознание. Издевательства продолжались несколько часов. Один из участников избиения сказал, что Дакиев незадого перед этим имел конфликт «с его братом».

Эта история коснулась, так или иначе, практически каждого жителя Ингушетии

После издевательств в кабинет, где били Дакиева, зашел человек, который представился начальником ЦПЭ Тимуром Хамхоевым. Он сказал Адаму, что его задержание — ошибка, что к нему претензий нет. Однако он предупредил Дакиева, чтобы тот никуда не жаловался. В противном случае Дакиеву пригрозили повторным похищением, добавив, что «второго шанса выйти отсюда живым у тебя не будет». Дакиева также заставили подписать уже готовую бумагу о том, что никаких претензий к сотрудникам он не имеет.

Родственники Дакиева зафиксировали факт побоев в больнице и написали заявление о похищении в республиканскую прокуратуру. Через несколько дней под давлением силовиков они, однако, вынуждены были забрать заявление и никуда больше не жаловались. Только в феврале 2017 года Адам Дакиев с помощью правозащитников из «Мемориала» подал заявления в следственные органы с просьбой о возбуждении уголовных дел и привлечении сотрудников ЦПЭ к ответственности .

Хамхоев за решеткой, но пытки продолжаются

Предположительно, расследование дела отношении Тимура Хамхоева и его подчиненных будет завершено к концу августа.

Несмотря на то, что после ареста Тимура Хамхоева многие люди стали обращаться к правозащитникам и писать заявления с требованием разбирательства по делам о пытках, появились новые сообщения об издевательствах в республиканском ЦПЭ. В частности, жители Назрани Магомед Оздоев и Хасан Эсмурзиев в конце июля 2017 года были задержаны якобы за незаконное хранение оружия. По словам родственников этих людей, оружие им подбросили сами силовики. Задержанных доставили в ЦПЭ и подвергли пыткам .

Как рассказал Оздоев, во время допроса в ЦПЭ его пытали током, одевали пакет на голову, заматывали скотчем и доводили до обморочного состояния, давали какие-то таблетки, после которых он плохо понимал, что делает и что говорит, оскорбляли и угрожали убийством, требуя признательных показаний. Что касается Хасана Эсмурзиева, то на суде по мере пресечения для него, который состоялся 1 августа, конвоиры ввели подсудимого, держа с обеих сторон под руки, так как он не мог даже самостоятельно передвигаться .

После того, как бывший глава ЦПЭ Ингушетии Тимур Хамхоев был осужден, и на его место пришел Ибрагим Эльджаркиев, сообщения о физическом давлении на подозреваемых в ведомстве не прекратились. На насилие, в частности, жаловались Абдулмалик Албагачиев и Альберт Хамхоев. 2 ноября Ибрагим Эльджаркиев был застрелен в Москве.

По словам ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова, суд над сотрудниками ЦПЭ нужно обязательно проводить в Ингушетии.

«Необходимо, чтобы судебные заседания велись в открытом режиме. Наша республика не такая большая. И те, кто попал в застенки ЦПЭ, был зверски избит, подвергнут пыткам, приходится родственником или однотейповцем большому количеству людей. Так что эта история коснулась, так или иначе, практически каждого жителя Ингушетии», — подчеркнул Муцольгов в интервью «Кавказскому узлу» .

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