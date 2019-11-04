Замена Хамхоева на Эльджаркиева не остановила жалобы на ЦПЭ

04 ноября 2019, 06:26

После того как бывший глава ЦПЭ Ингушетии Тимур Хамхоев был осужден, и на его место пришел Ибрагим Эльджаркиев, которого 2 ноября убили в Москве, сообщения о физическом давлении на подозреваемых в ведомстве не прекратились. На насилие, в частности, жаловались Абдулмалик Албагачиев и Альберт Хамхоев.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Вместе с ними в машине находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, он не пострадал. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству, сообщили источники в правоохранительных органах. Брат Эльджаркиева стал второй жертвой, так как вышел из припаркованного автомобиля, следует из видеозаписи с камеры наблюдения и комментариев очевидца.

Ибрагим Эльджаркиев сменил на посту руководителя ингушского управления Центра по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Хамхоева, который был осужден на семь лет по делу о пытках. Однако сообщения о физическом воздействии на задержанных в ведомстве продолжали поступать и после скандального дела.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев был задержан в декабре 2016 года и в 2018 году приговорен к семи годам колонии по делу о пытках в центре "Э", его подчиненные также были приговорены к лишению свободы. Обвинения в пытках в адрес сотрудников ЦПЭ в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

В частности, на давление жаловался спортсмен Альберт Хамхоев, заявивший, что подвергся пыткам после задержания. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемым в нем проходит сотрудник Центра противодействия экстремизму республиканского МВД. При этом в сентябре 2018 года представители "Комитета против пыток" Магомед Аламов и Альберт Кузнецов заявили, что расследование дела о пытках Хамхоева затягивается. В апреле правозащитники сообщили, что расследование дела возобновлено. Однако Альберт Хамхоев был признан виновным в хранении оружия и приговорен к 1,5 года лишения свободы условно.

На давление также жаловался Абдулмалик Албагачиев, которого в августе 2018 года осудили на девять лет колонии, признав участником конфликта в Сирии.

Абдулмалик Албагачиев процитировал "Новой газете" высказывание Ибрагима Эльджаркиева, когда тот еще был исполняющим обязанности начальника ЦПЭ Ингушетии. "Единственный закон тут - это мы. Нам никто не судья", - приводит 26 октября 2018 года издание высказывание Эльджаркиева.

Пользователи соцсетей раскритиковали работу Центра "Э"

Пользователи соцсетей отметили, что убийство Эльджаркиева может быть связано с его деятельностью.

"Смерть по-разному приходит, но в большей степени это зависит от дел, которые вел при жизни", - считает Ахмед Урдиев.

"Искренне жаль этого парня. Окажись он в другой среде, возможно, он был бы хорошим ингушом, хорошим парнем, отличным сотрудником. Возможно, Аллах простит ему грехи, если они есть. Все мы смертные, все умрем", - написал Абдул-Хамид Даурбеков.

Напомним также, что адвокат ингушской активистки Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что на оперативную информацию ЦПЭ ссылалось обвинение, когда выступало за продление ей ареста. Аргументы обвинения сводились к тому, что Саутиева может скрыться и через свои "каналы воздействовать на население Ингушетии". "При этом обвинение ссылалось на оперативную информацию Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии, которую, по их словам, они даже суду не могут предоставить", - отметил Дзугаев.

Коллеги Эльджаркиева назвали его патриотом Ингушетии

На сайте министерства внутренних дел по Ингушетии опубликованы видеообращения коллег Эльджаркиева, в которых они делятся своими воспоминаниями о нем.

"Трагическая гибель Ибрагима - это настолько сильный удар по МВД, что нескоро мы оправимся, но в нашей памяти, наших сердцах он останется надолго патриотом своей родины, патриотом республики, народа Ингушетии", - сказал оперуполномоченный ЦПЭ МВД по Республике Ингушетия, подполковник полиции Андрей Барабанов.

"Эльджаркиев Ибрагим был достойным офицером, надежным другом. Это очень большая потеря для всего МВД по республике Ингушетия", - сказал оперуполномоченный управления уголовного розыска МВД по Республике Ингушетия, майор полиции Саварбек Ахильгов.