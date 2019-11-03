Очевидец раскрыл подробности убийства Эльджаркиева

03 ноября 2019, 16:38

Брат убитого в Москве Ибрагима Эльджаркиева стал второй жертвой нападавшего после того, как отреагировал на выстрелы и вышел из припаркованной машины, следует из видеозаписи с камеры наблюдения и комментариев очевидца. Убитые будут похоронены 4 ноября в Назрани.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Вместе с ними в машине находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, он не пострадал. Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству, сообщили сегодня источники в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета, в Ибрагима Эльджаркиева и его брата выстрелили не менее 10 раз. Следователи не исключают, что мотивом убийства могла быть месть, связанная со служебной деятельностью Ибрагима Эльджаркиева.

Очевидец рассказал о нападении на Эльджаркиева

Telegram-канал Mash опубликовал вечером 2 ноября видеозапись, сделанную камерой наблюдения. На кадрах виден человек в красной куртке, стоящий около лежащего на асфальте тела. Из припаркованной машины выскакивает еще один мужчина, и человек в красной куртке стреляет в него, после чего тот падает. Нападавший снова стреляет в него, после чего убегает.

Видеоряд сопровождается закадровым рассказом и субтитрами со словами очевидца. "Свидетель убийства Ибрагима Эльджаркиева рассказывает о случившемся. Мужчина живёт в доме, у которого произошло нападение, и видел всё своими глазами", - говорится в аннотации к видео.

"Я заходил в подъезд, услышал хлопки, обернулся и увидел, что мужчина в красно-черной куртке спиной ко мне стреляет в двух других мужчин. Сделал еще пару выстрелов и быстро побежал. [...] Они сидели в машине, в мерседесе, во дворе у нас напротив подъезда. Вдвоем вышли, и подбежал этот в красно-черной куртке, пострелял. И в машине еще остался их третий товарищ, он живой, он их друг, он уже общается с полицией", - рассказал за кадром видео мужчина.

На опубликованных кадрах нет пометок, указывающих на дату и время видеозаписи. "Кавказский узел" пока не располагает доказательствами того, что эта запись действительно относится к нападению на Эльджаркиева, и не может проверить обнародованные на ней свидетельства.

Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых похоронят в Назрани 4 ноября, их тела доставят в Ингушетию самолетом, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "Вести".

Следком отчитался о прогрессе в расследовании

Мужчину, который во время убийства находился в машине с братьями Эльджаркиевыми, допросили в качестве свидетеля, сообщил сегодня информированный источник. "Третий мужчина, который находился в автомобиле, не пострадал благодаря тому, что не стал накидываться без оружия на убийцу, подвергая свою жизнь опасности", - приводит его слова "Интерфакс", не уточнив детали допроса.

Следователи "уже за первые несколько часов расследования серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления", сообщила сегодня пресс-служба СКР. "Намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.

По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело изъято у Главного следственного управления Следкома по Москве и передано в центральный аппарат ведомства, отмечается в сообщении.

Дело расследуется по двум статья УК РФ: ч.2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч.2 ст. 222 (незаконный оборот оружия), уточнил Следком.

Ибрагим Эльджаркиев "сумел создать надежный заслон на пути распространения экстремизма в Республике Ингушетия", сообщило сегодня МВД России. "Под его непосредственным руководством и при личном участии было выявлено и раскрыто несколько десятков преступлений, из криминального оборота изъято более тысячи единиц оружия и боеприпасов, пресечена деятельность четырех организованных преступных групп экстремистской направленности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Ибрагим Эльджаркиев возглавил ингушский ЦПЭ в декабре 2017 года, сменив на этом посту Тимура Хамхоева, который был приговорен к семи годам колонии по делу о пытках в ингушском центре "Э", сообщает сегодня "Русская служба BBC".

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев в 2018 году был приговорен к семи годам колонии, по делу о пытках в центре "Э", его подчиненные также были приговорены к лишению свободы.Обвинения в пытках в адрес сотрудников ЦПЭ в Ингушетии жертвы издевательств и их родные осмелились озвучить лишь после ареста главных подозреваемых, отмечается в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии".

Убийству Эльджаркиева предшествовало покушение на него в Ингушетии

Напомним, что 12 января этого года на Ибрагима Эльджаркиева уже было совершено покушение. На федеральной трассе в Сунженском районе Ингушетии его машину обстреляли из автомата. Сам Эльджаркиев не пострадал, но находившиеся с ним трое полицейских получили ранения.

Убийство Ибрагима Эльджаркиева может быть связано с обычаем кровной мести, поскольку у него были разногласия с одним из влиятельных в Ингушетии сообществ, сообщил ранее источник, знакомый с ситуацией.

Кровная месть – обычай, сложившийся при родовом строе как средство защиты чести, достоинства и имущества рода. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть – как теперь убивают на Кавказе". Также "Кавказским узлом" подготовлен анимационный ролик об одном из случаев кровной мести на Северном Кавказе.

У Ибрагима Эльджаркиева был конфликт с баталхаджинцами. После того, как один из лидеров последователей учения Батал-Хаджи, Ибрагим Белхароев, в декабре 2018 года был убит, его родственники предположили, что за преступлением могли стоять силовики из ЦПЭ, сообщил ранее телеканал "Рен ТВ".

На Ибрагима Белхароева в свою очередь покушения совершались и ранее. Так, в мае 2016 года был взорван его автомобиль, припаркованный около дома Белхароева. Виновным в этом суд признал признал местного жителя и приговорил его к 3,5 года колонии. Ранее, в сентябре 2008 года, Белхароев был ранен в Назрани при взрыве автомобиля.