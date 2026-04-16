Суд отправил в колонию заявившего о пытках жителя Ставрополья

Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил Эльдара Кюльбякова, который обвинил силовиков в пытках электрическим током, к четырем годам колонии, признав виновным в краже.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября в Предгорном районном суде Ставропольского края состоялось очередное судебное заседание по делу Эльдара Кюльбякова, который обвинил силовиков в пытках электрическим током. По словам отца Кюльбякова, который обвинялся в краже, суд искусственно затягивался, а сторона обвинения вела себя по-хамски.

В мае 2024 года силовики задержали жителя станицы Суворовская Эльдара Кюльбякова и пытали его током, требуя написать явку с повинной. По словам отца, от Кюльбякова также требовали показаний против начальника одного из отделений полиции.

Суд в Ставропольском крае вынес приговор Эльдару Кюльбякову по уголовному делу о краже в середине марта, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Правозащитники напомнили историю осужденного. В мае 2024 года в дом к его отцу в станице Суворовской ворвались оперативники, они положили на пол всех, кто находился внутри, включая детей и 84-летнего дедушку. Самого Кюльбякова в доме не было, но вскоре его задержали в Ессентуках и доставили в отдел полиции.

"Меня растянули и сказали, что ко мне идет “палач”. Мне развели руки, подсоединили к кистям электроды. Было очень больно, я сказал, что не надо меня мучить, я подпишу все. Они спрашивали, в чем я хочу признаться. Я говорил: в чем хотите", - вспоминал Кюльбяков.

В итоге он подписал явку с повинной и признался в преступлении, которое, по его словам, не совершал. Позже выяснилось, что в регионе прошли масштабные оперативные мероприятия по поиску банды, возглавляемой экс-главой местного уголовного розыска. По версии следствия, банда годами обкрадывала дома.

Отцу Кюльбякова 11 раз отказывали в возбуждении уголовного дела против пытавших его сына полицейских. С требованием провести проверку в прокуратуру обратился краевой уполномоченный по правам человека.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.