Кавказский узел

20:11, 16 апреля 2026

Суд отправил в колонию заявившего о пытках жителя Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предгорный районный суд Ставропольского края приговорил Эльдара Кюльбякова, который обвинил силовиков в пытках электрическим током, к четырем годам колонии, признав виновным в краже. 

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября в Предгорном районном суде Ставропольского края состоялось очередное судебное заседание по делу Эльдара Кюльбякова, который обвинил силовиков в пытках электрическим током. По словам отца Кюльбякова, который обвинялся в краже, суд искусственно затягивался, а сторона обвинения вела себя по-хамски.

В мае 2024 года силовики задержали жителя станицы Суворовская Эльдара Кюльбякова и пытали его током, требуя написать явку с повинной. По словам отца, от Кюльбякова также требовали показаний против начальника одного из отделений полиции.

Суд в Ставропольском крае вынес приговор Эльдару Кюльбякову по уголовному делу о краже в середине марта, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

Правозащитники напомнили историю осужденного. В мае 2024 года в дом к его отцу в станице Суворовской ворвались оперативники, они положили на пол всех, кто находился внутри, включая детей и 84-летнего дедушку. Самого Кюльбякова в доме не было, но вскоре его задержали в Ессентуках и доставили в отдел полиции.

"Меня растянули и сказали, что ко мне идет “палач”. Мне развели руки, подсоединили к кистям электроды. Было очень больно, я сказал, что не надо меня мучить, я подпишу все. Они спрашивали, в чем я хочу признаться. Я говорил: в чем хотите", - вспоминал Кюльбяков.

В итоге он подписал явку с повинной и признался в преступлении, которое, по его словам, не совершал. Позже выяснилось, что в регионе прошли масштабные оперативные мероприятия по поиску банды, возглавляемой экс-главой местного уголовного розыска. По версии следствия, банда годами обкрадывала дома.

Отцу Кюльбякова 11 раз отказывали в возбуждении уголовного дела против пытавших его сына полицейских. С требованием провести проверку в прокуратуру обратился краевой уполномоченный по правам человека.

"Кавказский узел" также писал, что МВД России по Ставропольскому краю обжаловало решение суда о выплате 3,8 миллиона рублей семье Халита Мустафаева, убитого силовиком в ходе погони в 2020 году.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
