×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:40, 17 апреля 2026

Житель Ставрополья осужден по делу о вербовке в ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку заключения уроженца Ставрополя Далиля Адзинова, признав его виновным в вербовке для “Исламского государства”*.

Дело Далиля Адзинова Южный окружной военный суд рассматривал с ноября 2025 года. Адзинов обвинялся в содействии террористической деятельности путем вербовки (часть 1.1 статьи 205.1 УК России), эта статья предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.  

Согласно версии обвинения, Адзинов в 2023 году решил содейстовать международной террористической организации “Исламское государство”* на территории Ставропольского края, склоняя другого человека к совершению теракта. 

С 1 декабря 2023 года до 23 июля 2024 года он отправлял этому человеку сообщения и фотографии, которые следствие сочло “побуждающими к совершению разрушительных и уничтожающих действий”. При личном общении он убеждал собеседника присоединиться к ИГ*, взывая “к религиозно-радикальному единству”, говорится в сообщении пресс-службы суда. 

Адзинов приговорен к восьми годам и шести месяцам строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Далиль Адзинов родился в Ставрополе в сентябре 2003 года, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его данные добавили в реестр почти за год до поступления дела в суд, 8 ноября 2024 года. 

Пресс-служба суда не уточнила, кем Адзинову приходился человек, ставший объектом вербовки. Также она не сообщила, согласился ли сам Адзинов с обвинениями.

"Кавказский узел" писал также, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности ИГ*. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
