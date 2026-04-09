Житель Ставрополья осужден по делу о причастности к ИГ*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку уроженца Ставрополья Александра Помазанова, который дал присягу “Исламскому государству”* в колонии.

Помазанову вменялась статья об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК России), которая предусматривает от десяти до двадцати лет заключения.

Согласно версии обвинения, Помазанов решил присоединиться к ИГ* в 2023 году, когда отбывал наказание в одной из исправительных колоний на Ставрополье. 23 сентября 2023 года, он присягнул на верность руководителю террористической организации. Аудиозапись присяги, сделанную с помощью мобильного телефона, он отправил через мессенджер неким участникам ИГ*, сообщила 8 апреля пресс-служба Южного окружного военного суда.

В дальнейшем, 3 и 12 октября 2023 года, Помазанов отправил им данные, которые, как счел суд, “могут представлять интерес при осуществлении террористической деятельности”. Используя приложение Google Earth, он зафиксировал координаты и изображения зданий войсковой части на Ставрополье, где ранее служил, а позднее сфотографировал также список сотрудников колонии.

В суде Помазанов полностью признал свою вину, “в содеянном раскаялся”, отмечает Telegram-канал ЮОВС. Суд назначил ему 16 лет колонии особого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Александр Помазанов родился в июне 1997 года в селе Гражданское Минераловодского района Ставрополья, следует из записи в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Прокуратура Ставропольского края в своем сообщении о приговоре назвала его 28-летним жителем Минераловодского округа, отметив, что ранее он попал в колонию за незаконный оборот наркотиков.

"Кавказский узел" также писал, что в марте Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Таджикистана Алимардона Каримова к 15 годам заключения по аналогичному обвинению. Согласно приговору, Керимов, отбывая срок в ставропольской колонии, в мае 2025 года также присягнул ИГ* с помощью аудиосообщения.

В течение предыдущего месяца, начиная с 6 марта, прокуратура Ставрополья отчитывалась о еще двух приговорах Южного окружного военного суда по таким же обвинениям, обратила внимание “Медиазона” (внесены в реестр иноагентов).

В сообщении ведомства от 6 марта фигурирует “29-летний иностранец”, который присягнул террористической организации в апреле 2024 года и получил 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. В публикации от 25 марта прокуратура сообщила, что к 18 годам с таким же условием приговорен “35-летний мужчина”, примкнувший к террористам в мае 2024 года. Оба они, также как Помазанов и Керимов, на момент присяги отбывали в колонии сроки по “наркотическим” делам.

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.