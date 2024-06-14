Житель Ставрополья потребовал наказать силовиков за пытки сына

14 июня 2024, 23:46

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Силовики задержали жителя станицы Суворовская Эльдара Кюльбякова и пытали его током, требуя написать явку с повинной. По словам отца, от Кюльбякова также требовали показаний против начальника одного из отделений полиции.

31 мая в 5 утра силовики пришли с обыском по месту жительства предпринимателя из станицы Суворовская Ставропольского края Эльдара Кюльбякова, рассказал его отец Александр Мустафаев корреспонденту "Кавказского узла".

По их адресу проживают две семьи - два дома в одном дворе, в одном Мустафаев с женой, сыном и двумя дочерьми, одной из которых 10 лет, во втором - пожилой отец жены, брат жены, его супруга и трое их малолетних детей. Обыски проходили в обоих домовладениях, отметил Мустафаев. Кюльбякова во время обыска дома не было. "Мы с сыном живем вместе, и обычно он ночует дома, но 30 мая он сказал, что проведет ночь с девушкой, обещал, что к обеду следующего дня будет дома. Мы отнеслись с пониманием, все-таки ему уже 27 лет, парень холостой. Он хотел свою девушку с нами познакомить", - рассказал Мустафаев.

Как позже выяснилось, Кюльбякова забрали в пять утра из гостиницы. "Я позвонил другу Эдика, и он сказал, что видел где-то с 00.30 до 2.00 в ресторане в гостиничном комплексе в Ессентуках. Они были втроем, Эдик был с девушкой, посидели, Эдик сказал, что останется с ней в гостинице. А там работает знакомая моих друзей. Так мы узнали, что рано утром в номер залетели силовики с автоматами и забрали его прямо из гостиницы", - сообщил Мустафаев.

В то же время силовики в масках и с автоматами ворвались в дом по адресу Кюльбякова, их было человек восемь, все в масках и с автоматами Сначала зашли в дом к брату жены - всё было открыто, и они смогли пройти беспрепятственно, подчеркнул Мустафаев. "У них дом двухэтажный, и брат жены спал внизу. Они его начали крутить, а спросонья человек же не понимает, кто на него напал, он начал сопротивляться, и они его жестко скрутили. А деда наверху они с постели на пол свалили, начали крутить. Сонного человека, ему больше 80 лет! Ему повредили руку. Он пошел на экспертизу, заявление написал", - рассказал Мустафаев.

Я побежал к нему и увидел, что он не может идти, его сотрудник почти на руках нес, он не мог подняться по ступенькам. По лицу, по рукам я сразу понял, что его били. Синяки, ссадины, отеки.

По его словам, обыск напугал детей. "Зашли с автоматами - перевернули всё, все матрасы, все шкафы. Дети кричали, плакали, испуганные. Ничего не нашли. Потом пошли к нам. А у меня тоже младшей дочке 10 лет, она плачет, мать хочет пойти, а они не пускают. Я обратился к старшему следователю, и тот позволил забрать ребенка. Под автоматом жена пошла к ребенку", - сказал он.

По словам Мустафаева, во время обыска им не дали позвонить адвокату. "Телефоны отобрали или заставили выключить. Мы возмущались, спрашивали, на каком основании они пришли в это время. Жена сказала, что сейчас позвонит адвокату, так к ней эти автоматчики сразу подбежали, руки тянули, не дали ей позвонить. В итоге я сказал всем, чтоб не шумели, пускай смотрят, что хотят. Они всё посмотрели, потом перешли в наш дом. Спрашивали про наркотики и оружие. Во дворе собрали всех - стоять тут, мол, никуда не шевелиться, не звонить, ничего не трогать", - рассказал Мустафаев.

Он добавил, что "изначально нам даже ничего не предъявили". "Уже когда женщины возмущались, соседи собрались за двором, толпа (у нас станица, частные дома, соседи нас все знают, половина - наши родственники), тогда они сказали, что у нас, мол, постановление о неотложном обыске от Главного следственного управления МВД по Ставропольскому краю. Его смотрел свекр. Там следователь написал, что Эльдар, возможно, причастен к краже какого-то золота. Мы достали украшения - у меня жена, две дочки, конечно, у нас есть украшения. Положили их на стол, всё сфотографировали, опись сделали. Правда, в тот момент я выходил, и они моей дочери, старшей, опись не дали. Но фотографии у нас есть, мы всё сняли, что было", - отметил Мустафаев. Украшения, по словам собеседника, они забрали "до разбирательства".

После обыска Мустафаеву удалось выяснить, что сына из гостиницы отвезли в отделение <силовой структуры>. Они с адвокатом поехали туда. По его словам, у отделения собрались родственники и адвокаты задержанных в этот же день жителей станицы Суворовской и силовиков из Предгорного райотдела (МВД) "Адвокаты куда только ни звонили, в прокуратуру, еще куда-то - ничего не вышло, а охрана говорила на входе, что у них приказ - не пропускать никого, кроме сотрудников", - рассказал отец.

По данным отца, от Эльдара требовали дать информацию на начальника уголовного розыска Предгорного района, с которым Кюльбяков иногда общается, так как находится с его женой в родстве по матери. Он отказался, после чего его проверили на полиграфе. "После обеда к вечеру вышел начальник Суворовского ПОМ (поселкового отдела внутренних дел). Его тоже задержали. Его дочка, жена ждали, плакали, они побежали к нему - и я побежал. Спросил, видел ли он сына моего, и он сказал, что да, с ним всё нормально, сидит в коридоре, живой-невредимый, улыбается. Отпустят его, мол, он полиграф прошел, ничего не знает", - вспоминает отец. По его словам, после этого еще двое людей подтвердили,что Эльдар находится в отделении и с ним все в порядке.

Но выяснилось, что в это время Эльдар подвергался пыткам, от него требовали оговорить себя, сообщил Мустафаев. "В том числе применяли ток. Когда именно ток применяли, я не знаю, но знаю, что избивали его не один раз. Ток подключали, пакет на голову надевали, он задыхался", - сообщил он.

По его словам, сын, чтобы прекратить пытки, сообщил, что напишет явку с повинной, при этом от него потребовали "придумать", в чем он виноват. "В итоге он написал явку с повинной - якобы в какой-то кофейне в станице Ессентукской, отдельно стоящая такая будочка с кофе разбил стекло и украл кулер. Он потом мне передал через адвоката, что всё это придумал, там такой кофейни нет даже, по этому адресу, поедь посмотри. Я приехал, а там шлагбаум, больница, никакого кафе не было никогда. Это он сказал, чтоб ток остановить", - рассказал Мустафаев.

Кроме того, по словам Мустафаева, силовики продолжили требовать от его сына информацию на начальника угрозыска Предгорного района, обещая отпустить, если он расскажет все, что знает. Эльдара увезли из отделения силовой структуры около 23.40 31 мая."Пытались обмануть нас, они были на нескольких машинах, но мы тоже были на нескольких машинах. И уже в районе (поселка) Иноземцево мы чудом догнали одну машину, выехавшую оттуда, окна были затемненные, но на переднем сиденье сидел сотрудник, который проводил у нас обыск, и я понял, что мой сын в этой машине. И мы поехали за ними в Ставрополь", - рассказал отец.

Там, уже около двух ночи, он увидел, как сына заводили в здание Главного следственного управления. "Они остановились поближе к ступенькам и начали выводить моего сына. Я побежал к нему и увидел, что он не может идти, его сотрудник почти на руках нес, он не мог подняться по ступенькам. По лицу, по рукам я сразу понял, что его били. Синяки, ссадины, отеки. Тут уже с ним зашел адвокат", - отметил Мустафаев.

По его данным, сыну вызывали скорую помощь. "Когда адвокат вышел из здания главного следственного управления, около 5.30 утра, сказал, чтоб я купил сыну что-то попить. Эльдара тогда повезли в ИВС, оформили на двое суток по статье 91 УПК РФ. Но у меня ничего не взяли, сказали, что передачи с 9.00. Даже воду не передали ему до 9 утра", - посетовал отец. При этом, по словам Мустафаева, еще до 9 утра в ИВС вызывали скорую помощь, и он спросил у фельдшера, к кому вызывали, и тот назвал фамилию Кюльбяков.

2 июня Ленинский районный суд Ставрополя суд избрал Эльдару Кюльбякову меру пресечения - заключил его под стражу на два месяца, до 1 августа, по подозрению в краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ). "При задержании Кюльбякова Э.А. нарушений норм уголовно-процессуального законодательства не допущено", - говорится в постановлении судьи Ирины Гиевой, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Мустафаев подчеркнул, что явка с повинной про украденный из кофейной будки кулер, в Ставрополе исчезла, появилось новое обвинение. "Теперь его обвиняют в краже украшений, якобы при обыске нашего дома они нашли вещи какие-то - брошь с янтарным камнем. Но у нас такого украшения не было, они не могли такое от нас забрать. Украшения же моя дочь снимала на фото", - сказал он.

Кроме того, указал собеседник, судья, когда читала на суде, назвала неправильный адрес, где была найдена брошь: "Мол, на улице Красносельской найдена, а мы живем на Красноармейской. Сын ей это на суде сказал, что он не живет на этой улице. И судья сама говорит следователю: "У вас, наверное, опечатка, да?" А под стражу его поместили, потому что часть четыре статьи 158 - совершенное группой лиц. А где группа лиц - ну, неизвестно, работаем", - отметил он.

Мустафаев рассказал, что провел без сна двое с половиной суток. "Это всё было мучительно. Я сам инвалид, здоровья нет, но я же не брошу ребенка. 2 июня, когда его <арестовали>, мы еще с адвокатом там пару часов были, потом поехали домой. Дома искупался, хотел уснуть, не смог - начал рыдать. Потом уснул", - рассказал отец. Теперь Эльдар в СИЗО-1 в Ставрополе, адвокат к нему проходит беспрепятственно, отметил он.

Поставили стул, под руки, чтоб они были в таком положении, и я почувствовал, что кто-то сел сверху и начал подсоединять к рукам электрический ток

4 июня Мустафаев приехал в Пятигорск. "По месту совершения преступления силовиками пошел в Следственный комитет и написал заявление. Что моего сына избили, всё рассказал, что произошло". Следователь назначил экспертизу, и 11 июня она была проведена. "На данный момент отошел уже, конечно, но у него болит голова и крутит руки. Левый мизинец болит, туда много давали тока. Адвокат был, говорит, что он на это жалуется. Поник весь - он очень улыбчивый, а сейчас вообще не улыбается", - сказал отец.

Мустафаев уверен, что обвинение беспочвенно. "Мой сын, я уверен, ничего не крал, он ни в чем не нуждается. У нас, слава Богу, всё в порядке, и у него всё есть, что нужно. У нас вся станица знает, какой мой сын доброжелательный человек, он верующий, он в церковь ходит, какая кража? Но если даже он согрешил и что-то украл, зачем вы издеваетесь над моим ребенком? Сегодня его вина еще не доказана. Но уже совершено преступление силовиками, которые получают зарплаты за счет моих и сына моего налогов" - заключил Мустафаев.

На видео, снятом в ночь с 31 мая на 1 июня адвокатом Кюльбякова в ГСУ МВД по Ставропольскому краю (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), Эльдар показывает волдыри на руках и ягодицах - следы от применения тока, следы от шокера на спине - и говорит, что его избивали, предположительно, дубинкой по голове, но точно сказать он не может, так как на голове были пакет. "С 5 утра (31 мая) до 14.00 я был в актовом зале, потом пригласили на полиграф. Прошел полиграф, привели обратно в актовый зал, потом обратно на полиграф - и с полиграфа повели на лестничный пролет, надели мешок на голову, посадили в машину, и мы уехали в неизвестном мне направлении", - рассказывает на видео Эльдар Кюльбяков.

Заехали в какой-то двор, Эльдара, по его словам, вели двое, и еще двое шли сзади. Сам он ничего не видел, так как был пакет на голове. Эльдара куда-то завели и "силой положили в пол", потом сняли наручники, завели руки за спину - и так надели наручники, подняв руки сзади "ласточкой". "Поставили стул, под руки, чтоб они были в таком положении, и я почувствовал, что кто-то сел сверху и начал подсоединять к рукам электрический ток", - говорит молодой человек. В то же время его периодически били по голове. Позднее ток также подключили к ягодицам.

Эльдар согласился сделать то, что от него требуют. "Меня так же, с мешком на голове, отвезли к следователю <в то же отделение силовой структуры > предупредив, что, если у следователя что-то пойдет не так, меня вернут обратно", - сообщил Кюльбяков. Там он написал явку с повинной.

К делу подключились правозащитники из "Команды против пыток"*. "Следственный комитет должен провести проверку незамедлительно, в течении 30 суток должен принять решение о возбуждении уголовного дела, либо отказать в заявлении Эльдара о незаконном задержании и применении к нему пыток. В настоящее время проверка начат, идет активный процесс следователем опроса свидетелей", - сообщили в пресс-службе "Команды против пыток"*.

"Кавказский узел" также писал, что Магомед Хазамов, обвиняемый в убийстве учредителя газеты "Черновик", дал интервью в СИЗО журналисту издания Абдулмумину Гаджиеву, рассказав о длительных пытках после задержания. По словам Хазамова, его пытали в Нальчике, Ессентуках и Владикавказе в течение месяца, вынуждая дать признательные показания.

Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря 2011 года. Убийцы выстрелили в него 14 раз. Камалов занимался журналистскими расследованиями, в том числе по поводу исчезновения людей, был автором статей с критикой властей и руководства МВД Дагестана. В организации убийства и убийстве были обвинены бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев (он был назван заказчиком преступления), а также Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. 1 июля 2022 года суд признал всех четырех подсудимых виновными. Исаев и Абигасанов получили по 16 лет лишения свободы, Шуайбов - 23 года, Хазамов - 24 года.

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