Силовики сообщили о проверке девяти человек после убийства Эльджаркиева

03 ноября 2019, 12:20

Полицейские проверяют девять человек на причастность к убийству начальника ингушского ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева, силовикам удалось отследить мобильные номера трех подозреваемых, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября в Москве был застрелен начальник ингушского Центра "Э" Ибрагим Эльджаркиев. Также погиб его брат Ахмед Эльджаркиев, врач одной из московских больниц. Вместе с ними в машине находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, он не пострадал.

По данным СКР, в Ибрагима Эльджаркиева и его брата выстрелили не менее 10 раз. Убийство начальника центра "Э" произошло на фоне его конфликта с последователями шейха Батал-хаджи, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году, сообщили источники.

Девять человек проверяются на причастность к убийству Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил источник в правоохранительных органах. "Сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек", - сказал он.

Силовик уточнил, что нападавший произвел контрольные выстрелы в головы братьев Эльджаркиевых. По словам источника, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам, пишет сегодня ТАСС.

Следователи отследили мобильные телефоны подозреваемых, сообщил сегодня информированный источник "Интерфакса". По его данным, выявлены три телефонных номера, предположительно использовавшихся при подготовке и совершении убийства.

По словам силовика, рассматривается несколько версий убийства, среди которых служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, связанная с ней месть, а также личные мотивы. "Преступники, похоже, готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата", - приводит его слова агентство.