03 ноября 2019, 05:59

Стало известно имя попутчика Ибрагима Эльджаркиева

Во время убийства Ибрагима Эльджаркиева и его брата в автомобиле вместе с ними находился третий человек, он не пострадал.

Как писал "Кавказский узел", начальник Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен 2 ноября в Москве, сообщили источники в экстренных и силовых структурах. Вместе с ним был убит его брат.

В автомобиле во время убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата также находился бизнесмен Гурсман Сапралиев, пишет сегодня "Эхо Москвы".

Сапралиев не пострадал во время нападения, он допрашивается, сообщает РБК.

Ранее на Ибрагима Эльджаркиева уже совершалось покушение. 12 января его автомобиль был обстрелян на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Тогда находившиеся в машине трое полицейских получили ранения, Эльджаркиев не пострадал.

Примечание:

"Чиновник в Северной Осетии задержан по делу об убийстве", "Выходец с Кавказа убит в Киеве", "МВД рассказало об обстреле полицейских в Ингушетии".

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