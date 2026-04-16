Повар из Новороссийска приговорена к длительному сроку за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска. По версии следствия и суда, судовой повар, желая переехать в США, сообщала кураторам о местоположении судов.

По версии следствия, подсудимая, желая уехать из России на постоянное место жительства в США, установила контакт с подконтрольной Службе безопасности Украины организацией и выполняла их задания.

Работая судовым поваром на плавкране, она собирала и передавала кураторам информацию о военных объектах и кораблях Черноморского флота России, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Преступную деятельность подсудимой выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"В судебном заседании подсудимая заявила, что действия свои признает, однако виновной себя не считает", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал женщину виновной в государственной измене 1 и приговорил ее к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание жительница Новороссийска будет в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Кубани Милослава Олейника в госизмене и участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 20 годам лишения свободы.