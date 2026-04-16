Повар из Новороссийска приговорена к длительному сроку за госизмену
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска. По версии следствия и суда, судовой повар, желая переехать в США, сообщала кураторам о местоположении судов.
По версии следствия, подсудимая, желая уехать из России на постоянное место жительства в США, установила контакт с подконтрольной Службе безопасности Украины организацией и выполняла их задания.
Работая судовым поваром на плавкране, она собирала и передавала кураторам информацию о военных объектах и кораблях Черноморского флота России, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Преступную деятельность подсудимой выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
"В судебном заседании подсудимая заявила, что действия свои признает, однако виновной себя не считает", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд признал женщину виновной в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание жительница Новороссийска будет в колонии общего режима.
"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Кубани Милослава Олейника в госизмене и участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 20 годам лишения свободы.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.