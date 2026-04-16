×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:59, 16 апреля 2026

Повар из Новороссийска приговорена к длительному сроку за госизмену

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд приговорил к 13 годам колонии за государственную измену 63-летнюю жительницу Новороссийска. По версии следствия и суда, судовой повар, желая переехать в США, сообщала кураторам о местоположении судов.

По версии следствия, подсудимая, желая уехать из России на постоянное место жительства в США, установила контакт с подконтрольной Службе безопасности Украины организацией и выполняла их задания.

Работая судовым поваром на плавкране, она собирала и передавала кураторам информацию о военных объектах и кораблях Черноморского флота России, расположенных в Новороссийске, Сочи и Севастополе. Преступную деятельность подсудимой выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщила пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

"В судебном заседании подсудимая заявила, что действия свои признает, однако виновной себя не считает", - говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал женщину виновной в государственной измене и приговорил ее к 13 годам лишения свободы, с ограничением свободы на срок один год. Отбывать наказание жительница Новороссийска будет в колонии общего режима.

"Кавказский узел" также писал, что Военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным жителя Кубани Милослава Олейника в госизмене и участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
20:49, 16 апреля 2026
Брат главы Минздрава Дагестана арестован по делу о хищении
18:46, 16 апреля 2026
Задержано более десятка сторонников партии "Сильная Армения"
18:01, 16 апреля 2026
Суд изъял у Магомеда Каитова более 80 подстанций в Дагестане
04:23, 16 апреля 2026
Ужесточен приговор по делу о гибели людей на насосной станции в Волгограде
21:31, 15 апреля 2026
В заблокированное снегом село Бежта в Дагестане доставили продукты и топливо
19:51, 15 апреля 2026
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
Все события дня
Новости
Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
19:40, 16 апреля 2026
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе
Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"
16:15, 16 апреля 2026
Сочинцы добиваются ликвидации свалки
Последствия атаки беспилотников на Туапсе. 16 апреля 2026 г. Фото: Оперативный штаб — Краснодарский край / Телеграм
14:15, 16 апреля 2026
Жители Туапсе рассказали о ночной атаке на город
Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:15, 16 апреля 2026
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:20, 16 апреля 2026
Двое детей погибли в Туапсе при налете беспилотников
Персоналии
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
12:19, 9 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Очистка птиц от нефтепродуктов. 16 апреля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15708
16 апреля 2026, 19:40
Свыше 650 птиц в нефтепродуктах доставлены волонтерам в Анапе

Дахадаевский район. Фото: https://t.me/dahad05/1700
16 апреля 2026, 15:14
178 человек эвакуированы из-за оползней в горном районе Дагестана

Беспилотник. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 апреля 2026, 10:15
Госпитализированы двое пострадавших после налета БПЛА в Туапсе

Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру
16 апреля 2026, 01:29
Часть арестантов в СИЗО Таганрога прекратила голодовку

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше