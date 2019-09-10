Защита сочла необоснованным продление ареста Саутиевой

10 сентября 2019, 08:15

Обвинение недостаточно аргументировало версию о том, что Зарифа Саутиева, выйдя из СИЗО, может скрыться от следствия, прокомментировал адвокат решение продлить арест ингушской активистки.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля. С 15 июля она находилась под арестом в Нальчике. 20 июля защита обжаловала ее арест, но 1 августа Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение о ее содержании под стражей. Саутиева жаловалась суду на условия в СИЗО. 9 сентября суд в Ессентуках постановил продлить до 11 декабря срок содержания под стражей Саутиевой, арестованной по делу о насилии на митинге в Магасе.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

На судебное заседание в Ессентуки поддержать Саутиеву приехали более 60 человек из Ингушетии, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Билан Дзугаев. По его словам, в зал пропустили только близких родственников, остальные ожидали решения суда на улице.

Адвокат рассказал, что аргументы обвинения сводились к тому, что Саутиева может скрыться, и через свои "каналы воздействовать на население Ингушетии". "При этом обвинение ссылалось на оперативную информацию Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии, которую, по их словам, они даже суду не могут предоставить", - отметил Дзугаев. Он рассказал, что в справках из ЦПЭ присутствуют в основном формулировки общего характера. В документах указано, что в ходе оперативной работы было установлено, что Саутиева "может скрыться", "повлиять на ход следствия", "уничтожить доказательства", отметил он. Однако доказательств этому не приведено, рассказал Дзугаев. "Мы считаем, что эти утверждения ничем не обоснованы", - отметил он.

Формально Саутиева обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции, а по факту в участии в протестах, "как будто это преступление", сказал адвокат. Обвинение указывает, что Саутиева "испытывала неприязнь к на тот момент главе республики Евкурову, что она очень цинично эту неприязнь демонстрировала, что, выйдя на свободу, она будет снова вовлекать население республики в политическую активность", отметил Дзугаев.

Он также рассказал, что защита предлагала за Саутиеву залог в 500 тысяч рублей. "Эту сумму собрали родственники с миру по нитке", - отметил адвокат. "Однако суд не принял внимание ни аргументы защиты, ни залог", - сказал Дзугаев.

Он рассказал, что 27 марта Саутиева приехала на площадь 27 марта в 7.00 мск, чтобы заснять происходящие события на телефон, а в 7.30 мск начались стычки с полицией. "Следствие указывает, что она туда приехала с единственной целью - чтобы призвать присутствующих на площади людей дать отпор полиции, взывая при этом к прошлому ингушей, к их этническим чувствам", - рассказал он.

По его мнению, Саутиеву перевезли из Нальчика в Ессентуки заранее для того, чтобы дополнительно обосновать, почему суд проходит в Ессентуках. Адвокат предположил, что этапирование Саутиевой могло быть связано с реакцией на ее арест в обществе. "В справках неоднократно указывается, что у Саутиевой есть влияние на население", - рассказал он.

Саутиева была перевезена в Ессентуки из Нальчика 5 сентября. По словам Дзугаева, необходимость этапирования Саутиевой в Ессентуки следствие обосновало тем, что следственный орган располагается в Ессентуках, и теперь активистка содержится в СИЗО города Ессентуки. "Хотя почти все активисты по этому делу содержатся в СИЗО Нальчика", - рассказал адвокат.

"Этап она перенесла тяжело, для людей, находящихся под стражей, это большая моральная нагрузка, это стресс", - отметил адвокат.

Он рассказал, что Саутиева сначала присутствовала в зале суда, но при оглашении решения ее не было. По мнению адвоката, это говорит о том, что изменять ей меру пресечения не планировалось.

По ходатайству обвинения 9 сентября был дан отвод второму адвокату Саутиевой Магомеду Бекову, отметил Дзугаев. Обвинение обосновало это тем, что Беков является также адвокатом журналиста Майсигова, а интересы Саутиевой и Майсигова "вступают в противоречие". Однако, утверждает адвокат, никакого противоречия нет. В результате Беков не только был выведен из дела, но даже удален из зала суда, отметил он.

Рашид Майсигов был задержан 12 июля после обыска, в ходе которого у него в доме нашли пакетик с белым порошком и листовки. Журналисту предъявлено обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере, он был арестован. 6 сентября Магасский горсуд продлил арест Майсигову до 12 октября.

По словам адвоката Дзугаева, на данный момент никакого ответа на обращение активистов к главе Ингушетии Махмуд-Али Калиматову с просьбой о содействии освобождению Саутиевой из-под ареста не последовало. "Глава республики молчит", - отметил адвокат.

Напомним, в августе 27 активистов, арестованных после мартовского митинга в Магасе, попросили врио главы Ингушетии поспособствовать освобождению оппозиционерки Саутиевой из-под стражи в Нальчике.