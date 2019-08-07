Арестованные ингушские активисты потребовали освободить Зарифу Саутиеву

07 августа 2019, 17:32

27 активистов, арестованных после мартовского митинга в Магасе, попросили врио главы Ингушетии поспособствовать освобождению оппозиционерки Зарифы Саутиевой из-под стражи в Нальчике.

Как писал "Кавказский узел", ингушская активистка Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. Она заявила в суде о суровых условиях содержания в СИЗО. 1 августа жительницы Кабардино-Балкарии адресовали Верховному суду республики обращение в поддержку Саутиевой, потребовав освободить ее.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

Активисты, находящиеся под арестом в Нальчике и Владикавказе по делу о нападении на силовиков во время митинга в Магасе, попросили врио главы Ингушетии поспособствовать освобождению Зарифы Саутиевой из-под ареста. Они попросили его обратиться к руководству Следкома и лично попросить об изменении Саутиевой меры пресечения.

В обращении к Махмуду-Али Калиматову указывается, что Саутиева - заместитель директора Мемориала Памяти и Славы Ингушетии. "Саутиева - широко известная в республике работник культуры. Она сделала очень много хорошего для развития музеев и других объектов культуры Ингушетии. Мы совершенно уверены, что она не имеет никакого отношения к фактам насилия в отношении представителей власти. Содержание под стражей ингушской девушки, перспективного научного сотрудника, к тому же совершенно невиновной, является чрезмерной, необоснованной и незаконной мерой", - говорится в обращении, фотографии которого был опубликованы сегодня на странице издания The Magas Times в соцсети Instagram.

На последней странице документы значатся 27 фамилий. За девятерых из них подписался активист Барах Чемурзиев, остальные подписались лично. Обращение датировано 22 июля.

На сайтах главы Ингушетии и Следственного комитета России по состоянию на 17.30 мск 7 августа нет реакции на это обращение.

Напомним, что утром 27 марта попытка разогнать митингующих в Магасе обернулась столкновениями с силовиками. Со 2 по 11 апреля в связи с этими событиями были задержаны 40 человек, информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" размещает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".