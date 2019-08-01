Зарифа Саутиева пожаловалась суду на условия в СИЗО

01 августа 2019, 20:39

Ингушская активистка Зарифа Саутиева, арестованная по делу о насилии на митинге в Магасе, заявила в суде о суровых условиях содержания в СИЗО. Родственники скрыли от Саутиевой, что ее брат умер от инфаркта.

Как сообщал "Кавказский узел", ингушская активистка Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 20 июля защита Саутиевой обжаловала ее арест, а сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение о ее содержании под стражей. Черкесские активистки призвали освободить Зарифу Саутиеву.

20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

В начале судебного заседания прокурор попросил суд приобщить к материалам дела постановление следователя о привлечении Саутиевой в качестве обвиняемой. Адвокаты возразили, что постановление от 20 июля никак не относится к рассматриваемому вопросу о мере пресечения, поскольку оно появилось через пять дней после ареста активистки, но судья согласился с прокурором и приобщил постановление к делу, сообщил корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

В апелляционной жалобе защитники Саутиевой перечислили процессуальные нарушения, допущенные при ее задержании. Они также указали, что активистка подверглась давлению со стороны силовиков.

Адвокат Билан Дзугаев напомнил, что результаты лингвистической экспертизы по делу Саутиевой по сути опровергают версию обвинения - из них следует, что Зарифа не только не призывала бить силовиков, но и пыталась предотвратить насилие на митинге. Адвокат Магомед Абубакаров добавил, что следствие не обосновало необходимость ареста активистки.

"Позорно, что на Северном Кавказе женщина была лишена свободы за свою гражданскую позицию [...] Мы категорически не согласны с решением суда и требуем ее немедленного освобождения", - говорится в обращении черкесских активисток, которое суд приобщил к делу Саутиевой.

Зарифа Саутиева эмоционально выступила в суде и пожаловалась на тяжелый быт в следственном изоляторе. "Говорят, это образцовое СИЗО, но, тем не менее условия содержания очень суровые. Во всем изоляторе с трудом нашли одну некурящую женщину, чтобы меня подселить к ней", - сказала активистка.

В зале суда находились около 20 человек, в том числе кабардино-балкарские активисты. Решение судьи оставить Зарифу Саутиеву под стражей женщины встретили возмущением, многие из них плакали. Родные обвиняемой, которые находились в зале суда, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что Зарифа не знает о смерти своего брата - 55-летний мужчина скончался от инфаркта 31 июля.

"Первый день было тяжело, когда привезли... Выдавали принадлежности... Этот ужасный матрас, жуткое постельное белье. Но я не взяла, потребовала, чтобы мне выдали нормальное. Ведут в камеру, открывается дверь, а там дым коромыслом, а прям на пороге сидит женщина, курит. Я чуть не упала... (смеется). Не пойду, говорю, туда. Дайте мне камеру, где не курят. Долго искали, нашли", - публиковала слова Зарифы Саутиевой адвокат Фатима Урусова на своей странице в Facebook 28 июля.

Адвокат Магомед Абубакаров назвал решение суда "абсолютно необоснованным". "Ни одного довода в подтверждение вины Саутиевой в деле нет. Фразы, по которым проведена лингвистическая экспертиза, не свидетельствуют о том, что Саутиева призывала применять силу к Росгвардии. Она блогер, она туда пришла, чтобы вести прямой репортаж с места события. Наоборот, на видео она называет "идиотами" тех, кто нарушает порядок, призывает их не кидать стулья", - сказал Абубакаров.

Адвокат Магомед Беков заявил, что защита дальше будет добиваться изменения меры пресечения Саутиевой. Защита обжалует сегодняшнее решение в кассационной инстанции и подаст ходатайство на имя следователя, который имеет право на любом этапе следствия изменить подследственному меру пресечения. "Мы будет биться за нашу Зарифу", - заключил он.

22 июля Совет алимов и имамов Ингушетии призвал власти республики добиться освобождения Саутиевой. Правозащитный центр "Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной.

Участники круглого стола в Нальчике раскритиковали обвинение

Адвокаты, защищающие арестованных ингушских оппозиционеров, провели 31 июля круглый стол в Нальчике, чтобы рассказать местным журналистам и активистам о работе по делу. В мероприятии участвовали адвокаты Джабраил Куриев, Магомед Беков, Магомед Абубакаров, Ева Чаниева, Вадим Клювгант и Мовсар Гетагажев.

Все адвокаты сошлись во мнении, что арестованным активистам предъявлено фактически одно и то же обвинение, только фамилии в обвинительных заключениях разные. Защита недовольна отсутствием реакции надзорных органов на нарушения, допущенные при задержании активистов и избрании им меры пресечения, рассказал адвокат Джабраил Куриев корреспонденту "Кавказского узла" по телефону.

"Был поднят вопрос, почему силовикам дали указание разгонять утром 27 марта людей, которые никому не мешали, была ли в этом необходимость? Приходим к выводам, что это была провокация. Все коллеги были солидарны с этим мнением, и каждый также озвучивал свои доводы. В круглом столе участвовала представитель инициативной группы женщин Кабардино-Балкарии, которые собирают подписи под обращением в адрес властей, чтобы Зарифе Саутиевой изменили меру пресечения. Это радует, что люди из другого региона проявляют такое соучастие к судьбе нашей сестры", - отметил Куриев.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили митинг, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".