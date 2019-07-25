"Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной

25 июля 2019, 16:33

Обвинения следователей в адрес ингушской активистки Зарифы Саутиевой беспочвенны, она преследуется по политическим мотивам и должна быть немедленно освобождена, заявил Правозащитный центр "Мемориал". Адвокат Саутиевой пожаловался на недопуск к ней.

Как сообщал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля, с 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение в соучастии в применении насилия к представителям власти. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, настаивает защита.

22 июля Совет алимов и имамов Ингушетии призвал власти республики добиться освобождения Саутиевой.

Сделанные на митинги видеозаписи говорят о том, что Зарифа Саутиева не только не причастна к нападению на силовиков, но, напротив, побуждала активистов прекратить столкновение, полагает Правозащитный центр "Мемориал". "Изучив документы уголовного дела и обстоятельства событий, мы пришли к выводу, что Зарифа Саутиева не организовывала насилия и предъявляемые ей обвинения беспочвенны", - сообщил сегодня "Мемориал" на своем сайте.

Правозащитный центр объявил Саутиеву жертвой преследования по политическим мотивам и призвал к ее немедленному освобождению. "Мы требуем привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в преследовании ингушских оппозиционеров", - говорится в сообщении.

Столкновение с силовиками, в причастности к которому обвинена Саутиева, произошло 27 марта в Магасе. Силовики пытались разогнать активистов, которые без разрешения властей продлили санкционированный митинг. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Защита намерена обжаловать отказ следствия разрешить свидания с Зарифой Саутиевой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Билан Дзугаев. Кроме того, с родственниками Саутиевой обсуждается ходатайство о переводе активистки под арест в Ингушетии, сказал он.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".