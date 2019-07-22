Ингушские богословы призвали освободить Саутиеву

22 июля 2019, 12:28

Совет алимов и имамов Ингушетии призвал власти республики добиться освобождения Зарифы Саутиевой, арестованной в Нальчике по делу о столкновениях на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева была задержана 12 июля по делу о столкновениях на митинге в Магасе. С 15 июля она находится под арестом в Нальчике. 20 июля следователи предъявили Саутиевой обвинение, сообщил ее адвокат, не уточнив, по какой статье обвиняют активистку.

Зарифа Саутиева была заподозрена в призывах к нападению на силовиков. Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием, не доказывают вину Саутиевой, заявила защита.

Совет алимов и имамов призвал власти Ингушетии помочь добиться освобождения Зарифы Саутиевой и объективного расследования ее дела, сообщает сегодня "Интерфакс".

Имам мечети Малгобека Ибрагим Батыров напомнил на заседании совета, что женщин в Ингушетии задерживали редко и лишь в советское время. "Мы все знаем, что она не участвовала в избиении представителей власти, но ее посадили... Представителям власти республики и всем нам надо приложить все усилия, чтобы ее выпустили и провели объективное расследование по этому случаю", - цитирует Батырова агентство.

Арест Саутиевой стал прецедентом для Ингушетии, поскольку ни разу за всю новейшую историю республики женщин не арестовывали за их гражданскую позицию и по политическим мотивам, заявили депутат Народного собрания Ингушетии Руслан Гагиев, историк Макка Албогачиева, общественный деятель Пятимат Юсупова и политолог Руслан Мартагов.

Адвокат Саутиевой Билан Дзугаев сообщил, что его подзащитная обвиняется по статье о соучастии в применении насилия к представителям власти (ч.3 ст.33, ч.2. ст.318 УК РФ), уточняет агентство.

Часть 2 ст. 318 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что на следующий день привело к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".