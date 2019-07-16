Защита Саутиевой раскритиковала показания секретного свидетеля

16 июля 2019, 21:20

Лингвистическая экспертиза видеозаписи митинга в Магасе и показания засекреченного свидетеля, представленные следствием суду, не доказывают вину Зарифы Саутиевой в призывах к нападению на силовиков, считает защита. Репутация Махмуд-Али Калиматова зависит от расследования дел задержанных в Ингушетии активистов, в число которых попала и Саутиева, отметили опрошенные «Кавказским узлом» политологи.

Как информировал "Кавказский узел", 15 июля суд в Нальчике оставил в СИЗО до 11 сентября ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, задержанную по делу о столкновениях на митинге в Магасе. Поддержать Саутиеву пришли около 300 человек.

Силовики вывезли задержанную ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик 12 июля. Уголовное преследование Саутиевой связано с ее гражданской позицией, заявили ингушское отделение "Яблока", движение "Опора Ингушетии" и "Патриотический союз женщин Ингушетии". Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, назвали обвинение в адрес активистки абсурдным. Ни разу за всю новейшую историю республики ингушские женщины не арестовывались за их гражданскую позицию и по политическим мотивам, заявили депутат Народного собрания Ингушетии Руслан Гагиев, историк Макка Албогачиева, общественный деятель Пятимат Юсупова и политолог Руслан Мартагов.

Саутиева рассказала о своем задержании

Зарифа Саутиева рассказала в суде, что была задержана на федеральном КПП "Урух", расположенном на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Она заявила, что силовики угрожали ей. "Человек, который хочет скрыться, он же не предоставляет на пост документы для проверки. А тут непонятно, откуда взялись, себя не назвали, хотели провести личный досмотр. Затем некий человек в черном начал меня запугивать словами «раз ты не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». И говорил, что я буду в СИЗО сидеть, а могла бы уехать домой, как будто бы у него есть власть отпустить меня. И говорили: «Знаешь Тимура Хамхоева?» Я ответила, что слышала - это который осужден за пытки и вымогательство. Кстати, в Нальчикском суде. «Так вот, мы все, как Хамхоев, мы тимуровцы», – говорили они мне. Они еще говорили, что его «слили», то есть сотрудники правоохранительных органов мне заявляют, что российский суд взял и незаконно осудил человека", - сказала Саутиева.

27 июля 2018 года начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о пытках задержанных.

По словам Саутиевой и ее защитников, силовики вели себя грубо. "Они говорили мне, что якобы адвокат мне не нужен, в качестве свидетеля хотят меня допросить, и я настояла чтобы протокол допроса трижды переписали, так как они вносили туда искажения. Еще одну сотрудницу, как я поняла, этого поста <...> они подослали, и она требовала от меня раздеться, чтобы провести личный досмотр. Я отказалась, так как у них не было оснований для обыска, и они не представились. Также они уничижительно отзывались в адрес ингушских правоохранителей, говоря, что они ходят там и ничего не могут сделать, пытаясь спровоцировать меня. Позвонить мне не дали. Никто не представлялся. Когда я отказалась давать показания без адвоката, мне сказали: «Суду уже все приказали, главное - следователь»", - рассказала Саутиева. Адвокат Саутиевой Дзугаев уточнил, что это были силовики из Кабардино-Балкарии.

Следствие не обосновало арест Саутиевой, заявила защита

Следствие вменяет Саутиевой в вину организацию беспорядков и призывы к насилию в отношении полицейских. "В ее словах имеются признаки побуждения", - пояснил представитель следствия на суде.

Жители Ингушетии 26 марта без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней были задержаны 40 человек, часть активистов была оштрафована, еще 12 - вывезены в Нальчик. Семеро из них впоследствии были заключены под стражу по подозрению в нападении на силовиков. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Зачитывая материалы, следователь называл активистку Зафирой Хаутиевой, на что позже в прениях сторон ему указал адвокат Магомед Беков. "Советую лучше ознакомиться с материалами дела. Вы ведь даже не знаете имени и фамилии нашей подзащитной. Она Зарифа Саутиева, а вы говорите "Зафира Хаутиева"", - поправил следователя адвокат.

Саутиева заявила, что невиновна. "Я не организовывала ничего, в чем меня обвиняют. В качестве блогера я вела съемку митинга, никого не трогала, и меня уже оштрафовали на 20 тысяч за участие в этом митинге", - сказала она.

Замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани Зарифа Саутиева участвовала в митингах против изменения границы с Чечней. После октябрьских акций протеста она сообщила об увольнении по политическим мотивам. 3 апреля Магасский райсуд оштрафовал Саутиеву на 20 тысяч рублей за участие в митинге 26-27 марта.

На видеозаписи с митинга слышно, как Зарифа Саутиева призывала протестующих к порядку, утверждает защита. "Зарифа кричит: "Не бросайте стулья, идиоты, держите строй, и на ингушском выравнивайте ограждения". То есть "не бросайте стулья в сотрудников полиции". Она выражает неодобрение действиям зачинщиков беспорядков", – пояснил Магомед Беков.

Суд отклонил ходатайство защиты о приобщении флешки с этой видеозаписью к материалам дела, согласившись принять лишь положительные характеристики и наградные грамоты Саутиевой.

Защита удивлена тем, что следствие считает слова, сказанные Саутиевой на митинге, доказательством ее виновности. "Ее обвиняют по ст. 33 ч. 3 УК РФ и 318 ч.2 - "Применение насилия". Доказательства нам неизвестны. Но те, что следствие представило в суд для избрания меры пресечения - эти доказательства не обоснованы. Из них лингвистическая экспертиза по ее высказываниям на митинге. Четыре фразы – «не бросайте стулья», «держите строй», «ровняйте строй», «отойдите назад» - фактически они указывают на то, что Саутиева просила не нарушать порядок. Что мы суду в прениях подробно объяснили, надеясь, что суд это учтет. Мы очень удивились, что следователь привел эту экспертизу, которая указывает на ее невиновность", - сказал адвокат Билан Дзугаев корреспонденту "Кавказского узла".

Второе доказательство вины Саутиевой, приведенное следствием - это показания секретного свидетеля под вымышленным именем Исаев Мурад, сообщил Дзугаев. "Он говорит, что неуверенно дает показания: «Мне показалось, что Зарифа сказала то-то и то-то, координировала действия». Если этот свидетель существует вообще в природе", - отметил адвокат.

Третий документ, представленный суду - "это справка от центра «Э», которая никак не может быть доказательством, так как они могут в ней все что угодно написать", указал Дзугаев. "Чтобы человека заключить под стражу, обвинение должно быть обосновано, а следователь предоставил три эти бумажки, которые ни о чем говорят", - резюмировал он.

Родные Саутиевой удивлены ее задержанием

"Мы никак не ожидали, что ее могут задержать, она уже была оштрафована, ездила в Москву после этого, для нас это было шоком", - отметила сестра Саутиевой Румана. Она указала на проблемы Саутиевой со здоровьем. "Жалобы у нее были, операции она перенесла, и на зрение тоже. Еще у нее повышенный сахар", - пояснила Румана Саутиева корреспонденту "Кавказского узла".

В Москву Зарифа Саутиева ездила в рамках проекта "Я очевидец", рассказала другая сестра задержанной, Ася Газдиева. "Зарифа научный работник, соседи и знакомые всегда просили ее составлять бумаги, заявления. Она ездила в Казахстан, в Москву в архивы, по крупицам собирала эти документы по депортации, и проект «Я-очевидец» она запустила… Никак не ожидали, что ее так заключат за решетку", - сказала Ася Газдиева корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи поспорили о роли Калиматова в делах задержанных активистов

Последние решения о задержаниях в Ингушетии - дело рук силовиков, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

«Мне кажется, это связано с решениями силовиков, а не вмешательством главы республики. Много жалоб было от активистов, в том числе и на имя генпрокурора Чайки, поэтому я допускаю, что это инициатива силовиков. Самому Калиматову не выгодны такие решения. Все только-только наладилось, и ему не нужны были новые задержания», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Малашенко.

26 июня Владимир Путин принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, врио руководителя республики стал Махмуд-Али Калиматов. Калиматову необходимо устранить напряженность в обществе и вернуть доверие к власти, а его главная задача - отмена соглашения об установлении границы с Чечней через судебные органы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" участники протестного движения в республике. Отставка Евкурова была одним из их требований. Когда 3 июля Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе, местные старейшины восприняли это как свою первую победу при Калиматове. Однако задержание Зарифы Саутиевой вызвало разочарование в новом руководителе региона. Активистка стала первой женщиной, задержанной после митингов в Ингушетии, это вопиющий факт для Кавказа, указали пользователи соцсетей. Местные жители отметили, что напрасно надеялись на прекращение преследования активистов после смены власти в республике.

По словам Малашенко, в ближайшее время уже станет понятно, вмешивается ли Калиматов в дела силовиков. «Пока не могу сказать, что Калиматов вмешивается в дела силовиков. Вмешивается ли он или нет, мы увидим. Если он почувствует, что судебные решения – удар по нему, то он вмешается, и активисты будут освобождены. А если посчитает, что это удар не по нему, то ничего не предпримет, чтобы самому не подставиться в этой ситуации», - уверен политолог.

Малашенко также добавил, что опыт работы прокурором поможет Калиматову принимать правильные решения. «Как прокурор он себя проявил с лучшей стороны, и этот его опыт поможет ему принимать правильные решения, выжидать и лишний раз не вмешиваться не в свое дело, как это сделал Евкуров в случае с конфликтом с духовенством», - отметил Алексей Малашенко.

Эксперт Института экономической политики им.Гайдара Сергей Жаворонков уверен, что все решения по делам о мартовских протестах в Ингушетии принимаются по поручению Калиматова.

«Я не считаю, что силовики в Ингушетии ведут какую-то отдельную от Калиматова политику», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Сергей Жаворонков.

В действиях и.о. главы республики, по его мнению, заметны «некие метания». «Калиматов, с одной стороны, понимает, что ему надо успокоить общественность, а, с другой стороны, этих бунтовщиков надо бы наказать, показав свою силу», - говорит политолог.

Если речь идет о какой-то уголовщине, то решение определяется в произвольном порядке. А когда речь идет о политическом деле, то эти решения попадают к «правильным» судьям на «правильное» рассмотрение

Он уверен, что глава Ингушетии лично курирует действия силовиков и может вмешиваться в работу судебной системы. «Если речь идет о какой-то уголовщине, то решение определяется в произвольном порядке. А когда речь идет о политическом деле, то эти решения попадают к «правильным» судьям на «правильное» рассмотрение», - отметил Сергей Жаворонков.

Не стоит искать политической конспирологии в последних событиях в Ингушетии, уверен глава Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) Константин Казенин.

«Расследования дел марта 2019 года началось до того, как Калиматов стал и.о. главы Ингушетии. И эти расследования имеют свою логику. Вряд ли в данный момент оказывается политическое давление на ход этих расследований. Я бы не стал рассматривать каждое уголовное дело по тем событиям как жест от Калиматова, который бы говорил за или против него», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Константин Казенин.

За этими уголовными делами следят очень пристально, и для репутации Калиматова, для создания хороших стартовых условий было бы очень уместно сейчас продемонстрировать, что расследование идет в полном соответствии с законом

По его мнению, исход этих уголовных дел может повлиять на карьеру Калиматова. «За этими уголовными делами следят очень пристально, и для репутации Калиматова, для создания хороших стартовых условий было бы очень уместно сейчас продемонстрировать, что расследование идет в полном соответствии с законом, что никто из занимающихся этим делом не допускает злоупотреблений. Это было бы очень важно для него», - отметил Казенин.

Ранее «Кавказский узел» также приводит слова политолога Дениса Соколова, который назвал задержания Зарифы Саутиевой и журналиста Рашида Майсигова "ритуальными". "Москва может отозвать руководителя региона и заменить одного наместника на другого, но останавливать карательную машину центр не будет. <...> у карательной машины в России есть кнопка «вкл», но нет кнопки «выкл». <...> Правоохранительный аппарат насилия постепенно превращается в ритуальный аппарат насилия", - написал 13 июля Соколов на своей странице в Facebook.

Напомним, оппозиционный журналист Рашид Майсигов был задержан в Ингушетии 12 июля. Сегодня Магасский райсуд арестовал его на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам адвоката, журналист после задержания пожаловался на пытки током.