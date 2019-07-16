Рашид Майсигов арестован на два месяца

16 июля 2019, 18:55

Магасский райсуд отправил в СИЗО ингушского журналиста Рашида Майсигова, подозреваемого в хранении наркотиков. Это решение суда будет обжаловано, сообщил адвокат Магомед Аушев.

Как писал "Кавказский узел", Рашид Майсигов был задержан 12 июля. Силовики, по словам матери Майсигова, нашли у него в доме пакетик с белым порошком, а также кипу "листовок про Грузию". Журналист подозревается в обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). По словам адвоката, Рашид Майсигов после задержания пожаловался на пытки током.

Майсигов ранее сотрудничал с изданием "Фортанга", которое освещает протесты в Ингушетии. В последнее время журналист жаловался на угрозы неизвестных лиц в связи с его работой и по этой причине принял решение прекратить свою деятельность около месяца назад.

Судья Магасского районного суда Ингушетии Хашагульгова избрал для Рашида Майсигова меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО на два месяца, передает корреспондент «Кавказского узла».

По словам адвоката Майсигова Магомеда Аушева, решение суда будет обжаловано. «Перед судом собралось много людей, но зайти не разрешили никому, якобы закрыли процесс. Судья при этом говорила, что процесс открытый, но охрана никого не пустила», - заявил Магомед Аушев.

Он также сообщил, что смывы с рук Майсигова показали положительный результат на наркотики, а анализ крови — отрицательный. «Будем ходатайствовать о проведении генетической экспертизы по ногтям, волосам. Думаю, этим я смогу доказать, что Рашид не употреблял наркотики», - рассказал Магомед Аушев, слова которого приводит «МБХ медиа».

Напомним, что 12 июля силовики также задержали ингушскую активистку Зарифу Саутиеву и вывезли ее в Нальчик. Саутиева подозревается по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе. 15 июля Нальчикский горсуд арестовал ее на два месяца.