Адвокат Майсигова заявил о пытках подзащитного

14 июля 2019, 05:04

Сотрудники правоохранительных органов пытали задержанного ингушского журналиста Рашида Майсигова током, заявил его адвокат Магомед Аушев.

Как писал "Кавказский узел", 12 июля правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении журналиста Рашида Майсигова. Силовики, по словам матери задержанного, нашли у него в доме пакетик с белым порошком, а также кипу "листовок про Грузию".

Рашид Майсигов сообщил о пытках, в частности, рассказал, что ему "что-то к ушам привязывали, били током, хотели, чтоб он признал вину", пишет 13 июля "МБХ медиа" со ссылкой на его адвоката Магомеда Аушева.

"Рашид ничего, конечно, не признал и не признает сейчас", - также отметил Аушев.

Майсигов подозревается в обороте наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), однако "также вначале речь шла о статье об измене Родине", цитирует "Новая газета" Магомеда Аушева.

"Никакой госизмены быть не может, это его пугали", - рассказал адвокат.

Аушев также отметил, что Майсигова "тупо весь день держали, применяли физическую силу с целью психологического воздействия".

По данным "Фортанги", ранее Рашиду Майсигову поступали угрозы из-за рода его занятий, поэтому около месяца назад он прекратил журналистскую деятельность.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 июля силовики также задержали ингушскую активистку Зарифу Саутиеву и вывезли ее в Нальчик. Саутиева заподозрена по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе. 13 июля Нальчикский городской суд отложил до 15 июля решение о мере пресечения Саутиевой.