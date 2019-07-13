13 июля 2019, 07:50
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Утром 12 июля в дом, где проживал Рашид Майсигов, ворвались люди в масках. Они подняли Майсигова с постели, надели на него наручники и начали проводить обыск. Силовики обнаружили пакетик с белым веществом, сообщила мать задержанного.
После того, как силовики нашли пакетик с белым веществом, они начали искать ещё что-то. "Один из силовиков взял с журнального столика кипу бумаг, которых там раньше не было, как оказалось потом, это были листовки про Грузию", - цитирует мать Рашида Майсигова интернет-издание "Фортанга".
Скорее всего, речь идёт о листовках, развешенных по республике в июне этого года, предполагает издание. На них был текст экстремистского оттенка с призывами присоединиться к Грузии.
Рашид Майсигов ранее сотрудничал с изданием "Фортанга", в последнее время жаловался на то, что ему поступают угрозы от неизвестных лиц в связи с его работой, по этой причине он принял решение прекратить свою деятельность около месяца назад.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 июля силовики также задержали ингушскую активистку Зарифу Саутиеву и вывезли ее в Нальчик. Саутиевой грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
"Задержания и аресты продолжаются. Задержана Зарифа Саутиева и Рашид Майсигов. По ходу всех несогласных хотят изолировать, чтобы остальных превратить в безмолвных рабов", - написал на своей станице в Facebook Магомед Беков.
26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"
Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".