13 июля 2019, 07:50

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.

Утром 12 июля в дом, где проживал Рашид Майсигов, ворвались люди в масках. Они подняли Майсигова с постели, надели на него наручники и  начали проводить обыск. Силовики обнаружили пакетик с белым веществом, сообщила мать задержанного.

После того, как силовики нашли пакетик с белым веществом, они начали искать ещё что-то. "Один из силовиков взял с журнального столика кипу бумаг, которых там раньше не было, как оказалось потом, это были листовки про Грузию", - цитирует мать Рашида Майсигова интернет-издание "Фортанга".

Скорее всего, речь идёт о листовках, развешенных по республике в июне этого года, предполагает издание. На них был текст экстремистского оттенка с призывами присоединиться к Грузии.

Рашид Майсигов ранее сотрудничал с изданием "Фортанга", в последнее время жаловался на то, что ему поступают угрозы от неизвестных лиц в связи с его работой, по этой причине он принял решение прекратить свою деятельность около месяца назад.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 июля силовики также задержали ингушскую активистку Зарифу Саутиеву и вывезли ее в Нальчик. Саутиевой грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.

Это первые задержания, имеющие отношения к протесту, после вступления в должность врио главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, отмечает издание.

"Задержания и аресты продолжаются. Задержана Зарифа Саутиева и Рашид Майсигов. По ходу всех несогласных хотят изолировать, чтобы остальных превратить в безмолвных рабов", - написал на своей станице в Facebook Магомед Беков. 

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продолжили митинг, оставшись на площади в Магасе на всю ночь. На следующий день протестующие, сопротивляясь попытке разогнать акцию, бросали в силовиков палки, стулья и металлические ограждения. Стихийная акция протеста прошла 27 марта и у въезда в Назрань. 2 апреля начались массовые задержания активистов. За первые девять дней задержали 40 человек, информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней"

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Ингушская активистка Зарифа Саутиева задержана по делу о насилии на митинге", "Суд отказался перевести ингушского активиста под домашний арест", "Адвокаты потребовали освободить лидеров ингушского протеста".

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