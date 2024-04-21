Жители Сагопши пожаловались Калиматову на проблему с водоснабжением

21 апреля 2024, 11:21

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Жители села Сагопши записали видеообращение к главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову, в котором пожаловались, что в их селе более года проблема с водоснабжением. Местные чиновники пообещали решить ситуацию в ближайшее время, а комментаторы в соцсети, просмотревшие видеообращение сельчан, заявили, что воды нет и в других населенных пунктах республики.

Видеообращение жителей села Сагопши Малгобекского района к главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову с жалобой на проблему с водоснабжение было опубликовано 20 апреля в Instagram*-паблике novostii_ingushetii24. На кадрах ролика показана группа мужчин, они поочередно говорят на камеру на ингушеском языке.

В описании видеоролика сказано, что сельчане рассказали, что в некоторых частях их населенного пункта подачи воды нет более года. Они отметили, что из-за отсутствия водоснабжения жителям накладно содержать домашний скот и приусадебные участки. Жители Сагопши пожаловались, что вынуждены покупать воду.

Глава Малгобекского района встретился с жителями Сагопши и заявил, что коммунальщики ведут работы по восстановлению водоснабжения села. Он пообещал, что проблема будет решена в ближайшее время, сказано в публикации.

Этот пост в Instagram*-паблике novostii_ingushetii24, на который подписаны около 193 тысяч пользователей, на 11.20 мск набрал 129 отметок "нравится" и 31 комментарий.

"Там эта проблема ещё с советских времен", – отметил mu.khammad9987.

"Сделайте эти трубы, сколько можно?" – написал пользователь svsv.in.

"Давайте откроем сбор, и жители каждого сельского поселения сами проложат водопровод. По-другому никак", – считает пользователь mxbmik_.

"У них в Магасе все хорошо, поэтому думают, что везде хорошо", – заявил пользователь diabloo271219862024.

Другие комментаторы заявили, что в их населенных пунктах аналогичная проблема. "Инарки тоже воды нет. Двадцать первый век", – написал iandiev_iakub.

"Плиево тоже нет воды", – отметил amir_hanter__06.

"В Плиево в коттеджах 15 лет без воды. Одни обещания", – отметил _hashger_isting.

"Кавказский узел" также писал, что сельчане в Ингушетии периодически жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, 20 апреля 2023 года жители сел Кантышево, Гамурзиево, Плиево, Ачалуках, а также Назрани заявили о проблемах с подачей воды. В августе 2022 года жители Малгобекского и Назрановского районов рассказали, что из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется.

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