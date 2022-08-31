Жители ингушских сел пожаловались на регулярные проблемы с водоснабжением

31 августа 2022, 08:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сельчанам в Малгобекском и Назрановском районах из-за перебоев с подачей воды в летние месяцы приходится покупать питьевую воду и добывать ее из родников, хотя плата за водоснабжение начисляется, рассказали местные жители. Люди вправе требовать перерасчет за некачественные коммунальные услуги, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", c мая вода в селе Инарки Малгобекского района подается с перебоями, а с июля из-за жары ее вообще не стало, рассказала 22 августа местная жительница Рукият Картоева. Ситуация с водоснабжением села, где в 1050 домах проживает более 7000 человек, критическая, подтвердил глава Инарки Адам Котиев. По его словам, в селе две водовозки, каждая на две тонны воды, но в Малгобеке, где в них закачивают воду, – очередь, так как без воды осталось много населенных пунктов в районе.

Жители села Инарки вынуждены покупать питьевую воду

Две водовозки совершают по три-четыре рейса в Малгобек, откуда привозят питьевую воду, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель сельского поселения Инарки Ваха Котиев. "В селе образовалась очередь, за ее продвижением следит глава Адам Котиев. Бывают, конечно, форс-мажорные обстоятельства, когда воду привозят кому-то вне очереди, но такое случается редко. К нашему дому водовозка приедет через пять дней. Воду нам, сельчанам, привозят бесплатно. В ожидании водовозки приходится покупать воду в магазине – на пятилитровые канистры летом в нашем сельмаге спрос повышенный", – рассказал он.

По его словам, во дворах домовладений имеются бетонированные колодцы на 5-10 кубометров, куда впрок заливается вода. Поскольку другой воды, кроме питьевой, нет, то расходуются эти кубометры для всех бытовых нужд.

"Кончится жара, уже в конце сентября можно держать в колодцах запас воды "на всякий случай", потому что вода потечет из кранов. Но как наступает жара, то начинаются наши мучения. Думаете, мы одни такие бедолаги? Вот мы плотно соседствуем с селом Пседахом. Такая же картина и там, один у нас по воде начальник – МУП "Водоканал Малгобекского муниципального района". Такое создается впечатление, что у этой организации основное занятие – начислять нам долги за то, что вовремя не платим за воду. А за что платить? За то, что все лето сидим без воды?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Микаил. Он уточнил, что ко всем домам в Инарках подведены трубы, по которым должна поступать вода.

Водопроводные сети были проложены, когда Малгобек был промышленным городом, и там были такие предприятия, как НГДУ "Малгобекнефть", Малгобекское управление буровых работ, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" ветеран труда, пенсионер Сергей Туаев. Они и были задействованы в прокладке водопроводных сетей, но, по его мнению, с тех пор эти трубы, вероятно, никто не менял. "Только латают, заваривают многочисленные свищи", – сказал пенсионер.

Жители не обязаны платить за ржавую или отсутствующую воду

Руководство Малгобекского водоканала "преуспело в начислении долгов" за неоплату счетов за воду, высказал мнение глава поселения Адам Котиев. "В месяц, считают там, каждый житель села – будь то вчера родившийся младенец или 80-летий старик – расходует в месяц 3,5 куба воды, а это 160 рублей. Если в семье восемь человек, значит, платить за воду нужно 1280 рублей. Для сельчанина, где в семье несколько школьников, где глава семьи не имеет постоянной работы, а для престарелых родителей нужно покупать лекарства, эта, на первый взгляд, небольшая ежемесячная сумма пробивает брешь в семейном кошельке. Районный водоканал за неуплату начисляет нам долги – не меньше 500 тысяч рублей в месяц, а бывает, и больше. По этому поводу у нас с районным водоканалом постоянные судебные тяжбы", – рассказал Адам Котиев.

По его словам, с 30 мая до сентября включительно в Инарках дефицит воды составляет 80-90 процентов. "И это продолжается последние 15-20 лет. Но ни разу руководители районного водоканала, признав факт отсутствия воды, не сделали перерасчет оплаты за воду и перестали начислять долги за эти летние месяцы", – сказал глава сельской администрации.

Граждане не обязаны платить за дни, "а тем более месяцы", когда в населенном пункте нет поступления воды, или вода поступает ржавая и с примесями, сообщил адвокат Николай Дьяков, ранее работавший в Малгобекском районе.

"Они вправе требовать перерасчет оплаты за такого рода коммунальные услуги", – сказал Николай Дьяков корреспонденту "Кавказского узла". Он также заметил, что согласно закону № 131-ФЗ "на территориях сельских поселений вопросы водоснабжения обязаны решать органы местного самоуправления соответствующих муниципальных районов и органы субъектов федерации". "Местная администрация сельского поселения решать вопрос организации на территории поселения водоснабжения населения не обязана", – подчеркнул адвокат.

Проблемы с водой есть в Зазиков-Юрте и Плиево

Ржавая вода "с примесью песка и хлопьев плесени, с неприятным запахом" течет из кранов в селе Зязиков-Юрт, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель этого села Рустам. "И даже эта, с позволения сказать, влага появляется в водопроводных трубах в летние месяцы крайне редко, хотя в отличие от других сельских поселений Малгобекского района, Зязиков-Юрт находится пониже, нежели те же Инарки и Пседах. Это село было построено для жителей оползневой зоны города Малгобек сравнительно недавно. 494 дома были возведены за период с 1993 по 2003 год, и разговоры об изношенности водопроводных труб к Зязиков-Юрту не относятся. Значит, причины кроются в другом", – сказал Рустам.

Жительница села Плиево Назрановского района Хадиджа рассказала, что однажды на рынке услышала "обидное замечание", что в Ингушетии многие женщины разучились выращивать на своих огородах овощи и покупают их на рынке. "А как выращивать, если те же огурцы требуют обильного полива два раза в сутки – рано утром и вечером, после захода солнца. Но ни утром, ни вечером, ни в любое время суток на протяжении всего лета из наших кранов вода даже не капает, какой уж тут полив", – сказала Хадиджа корреспонденту "Кавказского узла".

Поскольку в летний период в Плиево наблюдаются проблемы с водой, во дворе Хадиджи был сооружен бетонированный колодец на 11 кубометров воды на несколько семей. "Раньше в Ингушетии в летние месяцы, самые жаркие, работал "оперативный штаб", дежурившие специалисты помогали, хоть и не сразу, найти те службы, которые на водовозках развозят воду населению. В этом году такого штаба нет, но есть "Водоканал" Назрановского района, который обязан население обеспечивать водой. Связаться с кем-либо из сотрудников этого предприятия не удалось: телефон или был все время занят, или же никто не отвечал на звонки. Зато удалось дозвониться до министерства строительства и ЖКХ, в чей состав входит "Водоканал". Ответивший сотрудник сказал, что звонить туда бесполезно, слишком многие звонят, надежнее приехать в их офис, оставить заявку на воду, ее рассмотрят и потом сообщат, когда они смогут привезти воду. Может, завтра, что не реально, а может, через неделю. Потом министерский чиновник помолчал и добавил, что если совсем нет воды, то он может подсказать, куда обратиться, и назвал номер телефона. Разговор с абонентом, знакомым с чиновником, был коротким и деловым: вечером этого же дня к нашему дому подъехала водовозка, за две с половиной тысячи рублей в наш колодец перекачали две тонны воды", – рассказала жительница Плиево.

Глава большой семьи в Плиево Тимур сообщил, что сооружать во дворе колодец для воды не стал, но выяснил, где поблизости есть родники. "Это недалеко от Плиево, в Барсуках. Вот оттуда я и привожу воду в специальных бочках, за два рейса 200 литров воды. Нам хватает на два-три дня. Сейчас чуть жара спала, и вечером вода из крана тонкой струйкой текла минут пять", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимур.

Мужчина считает недопустимым, что летом жители страдают от нехватки воды. "У меня машина, могу привезти воду. А что делать женщинам, которые в одиночку воспитывают детей, старикам, инвалидам? Им приходится ждать, когда приедет водовозка, и они смогут набрать воды в те ведра, кастрюли, во все емкости, что есть дома", – сказал Тимур.

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