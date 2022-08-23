Жители села Инарки страдают из-за отсутствия воды

23 августа 2022, 04:53

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С мая вода в селе Инарки Малгобекского района подается с перебоями, а с июля из-за жары ее вообще не стало, рассказала местная жительница Рукият Картоева. Ситуация с водоснабжением села критическая, ее привозят водовозками, под угрозой открытие в сентябре нового детского сада, подтвердил глава Инарки Адам Котиев.

В сельском поселении Инарки Малгобекского района с мая вода подавалась с перебоями. А так как лето выдалось знойным, а последняя декада июля и весь август температура термометра в некоторые дни поднималась выше отметки в 40 градусов, в селе вообще не стало воды.

"При полном отсутствии воды в нашем селе создалась катастрофическая ситуация, в первую очередь для здоровья детей и представителей старшего поколения, для тех, кому за 60", - рассказала 22 августа корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Рукият Картоева.

Женщина сказала, что испепеляющая жара, которая стояла практически половину июля и август, сожгла все посевы на приусадебных участках. "Никаких солений-варений в этом году у нас не будет. Все пожгло солнце. Буквально все! Даже неприхотливая кукуруза вся высохла, початки не дозрели, скукожились. И даже если сейчас и пойдут дожди, то они уже ничем не помогут. Полки в наших подвалах заставить будет нечем, только пустыми баллонами", - делится своей бедой Рукият.

У нее шестеро внуков, из них трое школьников, а самому младшему еще нет и года. "Если старшим еще можно объяснить, почему нельзя купаться под душем и почему нужно экономить воду, то маленький от жары, от того, что мы не можем его купать-подмывать как можно чаще, все время капризничает. У ребенка нет аппетита, он плохо спит", - рассказала Рукият.

По ее словам, страдают также животные. "У нас пять голов крупного рогатого скота. И от того, что мы не можем вдоволь дать им воды напиться, они постоянно мычат, нервничают. Той воды, которую нам привозят на водовозках, едва хватает, чтобы дать по ведру воды им напиться", - пожаловалась женщина.

Глава села Адам Котиев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация в селе критическая. По его словам, в Инарки 1050 дворов, где проживают больше семи тысяч человек, селяне держат полторы тысячи голов скота – им тоже нужна вода. "У нас две водовозки, каждая вмещает по две тонны воды. И надо рассчитать, чтобы всем хватило, поэтому каждая машина делает по четыре-пять рейсов. Можно бы и больше. Но там, в Малгобеке, где закачивают воду – очередь, без воды осталось много населенных пунктов в нашем районе. Я, наверное, надоел всем там, в Малгобеке, своими звонками, но решить вопрос на уровне высокого начальства все равно в одночасье не удается, потому что эта проблема сейчас волнует многих глав сельских поселений. Приходится решать проблему давно проверенными способами – водовозками. И каждое утро я молюсь, чтобы обе машины были на ходу", - говорит Адам.

Он также сказал, что бывают непредвиденные случаи, когда в какой-то дом нужно больше воды. "Погиб наш, сельский, парень на Украине. Привезли его для погребения на родину. Когда готовят тело к захоронению, много воды уходит. Да и потом, когда люди приходят на тэзет (на соболезнование)", - поделился он.

Но есть еще одна проблема, которая волнует главу села - это открытие первого сентября детского садика на 200 мест, да и первого сентября в школах должен пройти праздник – День знаний. "А у нас в одной из школ не закончен ремонт. К тому же, если и к первому сентября не будет воды, то директора школ закроют туалеты, а детский садик вообще нельзя будет открывать", - посетовал Котиев и сказал, что подобные проблемы возникли в этом году у многих – то ли жара виновата, то ли еще какие-то факторы вмешались, но в соцсетях то и дело приходится натыкаться на отчаянные просьбы: "Дайте воды!".

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