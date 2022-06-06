Жители Ингушетии указали на нерешенные за 30 лет проблемы

06 июня 2022, 13:37

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В Ингушетии остаются нерешенными с 1990-х годов проблемы с жильем для вынужденных переселенцев, безработицы и восстановления предприятий, указали местные жители на фоне празднования 30-летия республики.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2012 года празднования по случаю 20-й годовщины образования Ингушетии прошли как в самой республике, так и в других регионах России. За 20 лет в Ингушетии остались нерешенными, в частности, проблема безработицы и последствия осетино-ингушского конфликта 1992 года, рассказал тогда политик Исса Костоев.

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Праздничный концерт прошел в день 30-летия республики

4 июня, в день 30-летия принятия закона "Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации», в Ингушетии прошли праздничные мероприятия, посвященные годовщине образования республики.

Центральным мероприятием всего празднования стал праздничный концерт с участием звезд северокавказской и ингушской эстрады и известных творческих коллективов. Концерт начался с демонстрации видеоролика о красотах Ингушетии, инвестиционном и экономическом потенциале республики. В роли конферансье выступили народный артист России и Ингушетии Владимир Березин и телеведущая Элиза Барахоева.

Музыкальную часть праздничного вечера открыл оркестр народных инструментов Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева. В ходе концерта был показан архивный видеоролик с бывшими главами республики.

Поздравление президента России зачитал полпред главы государства в СКФО Юрий Чайка, жителей республики также поздравила с праздником по видео и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Текст поздравления она озвучила сама, не пользуясь при этом его распечаткой, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» журналист интернет-газеты «Ингушетия».

В 1921-1924 годах Ингушетия входила в состав Горской АССР. В начале 1934 года без учета мнения народа Ингушетия была присоединена к Чечне и образована Чечено-Ингушская автономная область (с 1936 г. – Чечено-Ингушская АССР). В 1944 году Чечено-Ингушская АССР была ликвидирована и частично восстановлена в 1957 году. Осенью 1991 года Чечня отделилась от Ингушетии. Указ президента России "Об образовании Ингушской республики" был подписан 4 июня 1992 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Республике Ингушетия".

В Ингушетии за 30 лет появились новые заводы и фабрики

Становление новой республики Ингушетия происходило в 1990-е годы в очень напряженных условиях, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" советник главы администрации Ингушетии Исса Костоев. "Мы все помним сложную экономическую и политическую ситуацию в России в конце восьмидесятых - начале девяностых годов. Помимо общероссийских проблем вновь объявленная республика Ингушетия оказалась сопричастной к ситуации в Чеченской Республике. И все последствия и во время этих событий, да и в последующих мы находились в центре всего этого и все последствия этих ситуаций отражались на нас, на жизни нашей только что образованной республики. Это и волна беженцев и политическая ситуация. Ведь, откровенно говоря, мы же единокровный народ и связаны общей судьбой с чеченским народом. И поэтому мы были в центре всех испытаний и событий, которые происходили в Чечне. На этом фоне, в основном из-за нерешительности федеральных органов власти того периода, произошел и осетино-ингушский конфликт с тяжелейшими последствиями, некоторые из которых сохраняются и по сей день", - рассказал он.

Хотя нельзя сказать, что Ингушетия стала процветающей и очень развитой, но республика "состоялась и заняла свое достойное место в семье регионов России", добавил Костоев. "Мы пока не можем хвалиться большими экономическими проектами в республике, но вместе с тем у нас работают предприятия, развивается бизнес. Сейчас курс взят на развитие не только сельского хозяйства, что свойственно было республике во все времена, но и на предприятия промышленности. Заработал целый ряд новых предприятий, среди которых обувная и швейная фабрики, завод по выпуску отопительных батарей и целый ряд других. Мы никогда не получали такой объем сельхозпродукции, который мы получаем в последние два-три года. И этот процесс успешно развивается. Некоторые наши предприятия поставляют свою сельхозпродукцию за пределы России, к примеру, в арабские страны", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, в республике развивается спорт, строятся детсады и школы, а особое внимание власть Ингушетии уделяет строительству клубов и фельдшерско-акушерских пунктов в селах республики, которые будут оснащены необходимыми медицинским оборудованием.

При этом есть и проблемы, которые, несмотря на все усилия, остаются нерешенными, сказал советник главы администрации республики. «Остаются неразрешенными проблемы наших взаимоотношений, которые сложились во время правления предыдущей власти (Юнус-Бек Евкуров в 2008-2019 годах занимал должность главы Ингушетии, а после отставки был назначен замминистра обороны. – Прим. "Кавказского узла"). Это сложные отношения с Чечней и затянувшиеся непозволительно на большой промежуток времени проблемы с Северной Осетией. Эти проблемы не снимаются в общественном мнении с повестки дня, и мы принимаем все меры для того, чтобы эти проблемы были решены... Эта проблема висит, но я думаю, она будет разрешена. При содействии федеральных органов власти мы сумеем принять какое-то решение, чтобы снять эти вопросы", - рассказал Исса Костоев.

Первые шаги к появлению Ингушетии как государственного образования были сделаны еще в 1770 году, когда был подписан договор о вхождении Ингушетии в состав России, напомнил экс-президент Ингушетии, заместитель полпреда президента в ЦФО Мурат Зязиков. "Это было знаковое событие для ингушей, потому что уже в 1785 году согласно «Положению о горских народах», ингуши приравнивались к военно-служивому сословию, и благодаря этому документу многие уроженцы Ингушетии впоследствии стали офицерами и генералами царской армии", - сказал Зязиков корреспонденту "Кавказского узла".

Республика "началась не двадцать, не тридцать лет назад", подчеркнул он. "Первая удачная попытка была в 1924 году, когда была создана Ингушская автономная область, которая просуществовала десять лет. В создании автономии участвовала группа единомышленников – это Идрис Зязиков, Юсуп Албогачиев, Иналук Мальсагов, Бексултан Костоев, Али Горчханов, Муса Саутиев и многие другие", - сказал бывший глава республики.

Проблемы переселенцев из Северной Осетии остаются нерешенными

"Нас опять выселяют", - первое, что сказала корреспонденту «Кавказского узла» Лида Цурова, чья семья, как и ещё 15 семей, живет в бараке на улице Фабричной в Назрани.

1 июня Магасский райсуд удовлетворил требование мэрии Назрани выселить из барака на улице Фабричной восемь семей вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии, заседания по делу о выселении людей из еще двух бараков будут рассмотрены позже. Требования выселиться из трех бараков на улице Фабричной вынужденные переселенцы получили от чиновников мэрии еще в апреле 2019 года. Под угрозой остаться без крыши над головой тогда оказались 15 семей. Обитатели бараков рассказали, что им некуда идти, так как альтернативное жилье им не предоставлено, а купить его на деньги, которые выделяются для беженцев, невозможно.

"Сегодня у республики юбилей – 30 лет, как образовалась Ингушетия. И у нас юбилей: ровно столько лет мы живем то в вагончиках, которые развалились, и уже 24 года живем в бараках, в которых нет никаких условий для нормального проживания. Единственно – есть крыша над головой, которую мы сами время от времени чиним", - рассказала Лида Цурова.

В октябре ее сыну Микаилу исполнится 30 лет. По словам женщины, он родился в роддоме, который находится недалеко от Китайской площади во Владикавказе. "Через два дня после рождения сына к ним в палату зашел главный врач: «Мамаши-ингушки, вам нужно покинуть больницу. Началась война, убивают всех ингушей. Я не смогу вас защитить. Если у кого есть знакомые русские или армяне, идите к ним, переждете, может, это безумие кончится быстро». Он выдал нам, ингушкам, теплые халаты, одеяла для малышей и мы ушли", - поделилась воспоминаниями Лида Цурова.

По ее словам, недалеко от роддома жила ее хорошая знакомая, армянка, которая приютила их. "Но через две недели в дом зашла знакомая хозяйки, осетинка. «Я как раз спускалась со второго этажа с малышом, она увидела меня и от неожиданности забыла, зачем пришла. Потом долго о чем-то разговаривала с хозяйкой. Короче говоря, на следующий день рано утром, облачившись в пальто хозяйки и замотав голову шалью я пошла на другой конец города к воинской части – хозяйка сказала, что именно там спасаются от бандитов ингуши. Шла, ног не чуя, то и дело натыкалась на вооружённых людей, пару раз меня окликали, какой-то старик предложил подвезти, я отказалась", - рассказала она.

По словам Лиды Цуровой, ее с сыном и еще около 20 женщин с детьми и стариков вывезли в Ингушетию на БТРах. В Назрани она узнала, что ее муж находится в заложниках, а полуторогодовалую дочку вывезла в первый день конфликта ее мама. «Первый месяц с детьми жила у дальних родственников, там кроме меня еще две семьи ютились. Тоже из Осетии. Через месяц освободили мужа и нам предложили две комнаты в бараке. Временно. Вот так и живем временно уже тридцать лет", - посетовала женщина.

Мужа Цуровой, по ее словам, больше месяца держали в бетонном подвале, вышел он оттуда больным человеком, с трудом ходил. Ей выделили 1,2 миллиона рублей на приобретение жилья, но чтобы получить эти деньги, нужно было 350 тысяч оставить тем, кто оформлял документы. Еще 400 тысяч ушло на операцию мужа, и осталось около 500 тысяч рублей. «Муж совсем не ходит. Раньше мог передвигаться, держась за стенку, а сейчас я веду его», - поделилась женщина.

По ее словам, семья живет на пенсии ее и мужа, а сын подрабатывает, когда удается найти работу. По ее словам, такие же проблемы в всех, кто живет в этих бараках. «Те, кто нас выгоняет, считают, что у нас есть где-то там жилье, то ли квартира, то ли дом. Какой нормальный человек захочет жить в этих бараках, которые вот-вот развалятся? Нам реально некуда деваться», - сказала она Лида.

Фатима Элиева получила от властей 900 тысяч рублей, на которые возвела «коробку» под будущий дом. "У меня восемь дочек и один сын, которому 15 лет. Чтобы поставить «коробку», 900 тысяч не хватает, пришлось набрать кредитов, а тут умирает муж. Как расплачиваться? Вот и приходится работать с 7 утра до 10 вечера", - пожаловалась Фатима корреспонденту "Кавказского узла".

Она рассказала, что осенью 1992 года ушла из села Тарское Пригородного района, где был ее дом, с двухнедельной дочкой Танзилой. Под мокрым снегом и дождем пришлось идти через ущелья по горным тропам, рискуя поскользнуться и упасть в пропасть. "Первое время снимали квартиру, но через пару месяцев поняли – в Ингушетии полно беженцев, работы нет, за квартиру платить нечем. Вот и ухватились за предложение жить в казарме в станице Троицкой. Так и прожили там 28 лет. У наших детей не было никакого детства. Никаких лагерей отдыха, никаких экскурсий, и никто нашим детям не предлагал даже неделю отдыха в летнем лагере. Редко когда на Новый год лишь подарки привозили", - рассказала Фатима Элиева.

В казарме, по ее словам, живут такие же многодетные семьи. "Мне сейчас полегче - семь дочек у меня замужем. Я сейчас с дочкой и сыном живу. Они целый день одни, потому что я целый день работаю в частном кафе, берусь за любое дело, расплачиваюсь с кредитами", - рассказала женщина.

На вопрос, есть ли у кого-то из живущих в казарме возможность получить жилье как беженцам, Фатима ответила: "А мы как беженцы не существуем, потому что в правительстве, когда мы обратились, чтобы для наших детей выдавали льготные путевки в летние лагеря отдыха в Джейрахе, удивленно вскинули брови: «Какие беженцы? У нас в республике уже давно все беженцы получили жилье и все необходимые льготы». Так нам ответили".

"Поэтому на время проживания в казарме в мою семью ни разу не приехали представители соцслужб или кто-то из службы уполномоченного по правам ребенка при главе Ингушетии. Там видно, считают, что этих детей тоже нет»", - добавила Фатима Элиева.

Женщина уточнила, что все беженцы из Пригородного района имели статус вынужденного переселенца. «Эти удостоверения по разным причинам у многих просрочены. Процедура продления статуса беженца судьями оценивается дорого. Женщины из числа вынужденных переселенцев неоднократно обращались за помощью в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия", - рассказала она.

Упадок градообразующих предприятий привел к росту безработицы

Журналист Руслан Майсигов, долгое время проработавший собкором ТАСС по Ингушетии, рассказал, что в республике в начале 1990-х годов было несколько предприятий, среди которых были завод «Электроинструмент» и трикотажная фабрика. "Рабочих на «трикотажку» привозили из разных населенных пунктов республики, фабрика работала в три смены, на продукция пользовалась спросом далеко за пределами Северного Кавказа. А чтобы закупить электродрели, которые выпускал «Электроинструмент», люди приезжали со всех концов страны. Карабулакский завод химреагентов был предприятием союзного значения. Ну и была нефтяная отрасль. Все эти предприятия можно назвать градообразующими. Существовали рабочие династии, на заводе было свое профтехучилище, так что кадры готовили свои", - рассказал он.

Однако начиная с 1992 года все стало приходить в упадок, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Евлоева, проработавшая на трикотажной фабрике больше десяти лет. По ее словам, когда работницы узнали, что фабрику расформировывают, а все машинки продают в другую республику, то обратились к начальству с просьбой продать им швейные машинки. «Мы хотели в своих селах открыть небольшие цеха, желающих работать было много. Но нам отказали. Все оборудование очень быстро распродали, а цеха фабрики стали большим базаром. А мы все остались без работы», - поделилась воспоминаниями Тамара Евлоева.

Такая же история произошла и с заводом «Электроинструмент» в Назрани, рассказал Арсамак Мальсагов, в марте 1959 года назначенный директором строящегося завода «Электроинструмент» в Назрани. По его словам, после того, как завод прекратил работу, без работы остались тысячи работников.

Бывший директор Вознесеновского газоперерабатывающего завода в Малгобеке Руслан Султыгов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в 1990-х годах после давления чиновников и силовиков ему пришлось покинуть должность, но дальнейшей реконструкцией предприятия после него никто не занимался, и завод прекратил свое существование. "600 человек – рабочих, инженеров, операторов, все они были специалистами высокого класса - остались без работы", - сказал Султыгов.

В Малгобеке градообразующими предприятиями были НГДУ «Малгобекнефть», Малгобекское УБР, управление технологического транспорта, которые входят в состав «Ингушнефти» В канун празднования 30-летия восстановления Республики Ингушетия рабочие и служащие ОАО «РН Ингушнефть» из числа членов профсоюза собрались на рабочем собрании, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель первичной профсоюзной организации АО «Ингушнефть» Анжела Матиева.

"Но не только для того, чтобы отметить юбилей возрождения ингушской государственности. Сейчас наше предприятие переживает далеко не лучшие времена. Руководство постоянно говорит об угрозе банкротства. Решили, что улучшить экономическую ситуацию на предприятии можно, сократив часть специалистов, вместо того, чтобы оптимизировать расходы по другим направлениям, - рассказала лидер профсоюза.

По ее словам, самые тяжелые времена для нефтяников были в начале 1990-х годов. «Осетино-ингушский конфликт, сотни убитых, пропавших без вести. Все силовые структуры заняты освобождением заложников. И вот тогда, во время наступившего безвластия, неизвестные лица начали воровать технику с территории. Пытались вывезти бульдозеры, экскаваторы, скреперы, грейдеры, катки, корчеватели, бурильно-крановые машины, буровые установки, асфальтоукладчики. Техника дорогая, к тому же в условиях распада СССР, ставшая эксклюзивной», - рассказала она.

Выступившие на собрании рабочие, ветераны труда рассказывали, как они создавали бригады, которые дежурили ночами на территории, рассказала она. "Таким образом благодаря руководителю Малгобекского УТТ Ахмеду Барахоеву, рабочим Хамиду Фаргиеву, Мусе Бузуртанову, Умару Арсамакову, Хаматхану Муружеву и многим другим был сохранен весь парк Управления технологического транспорта", - сказала Анжела Матиева.

По ее словам, в 1993 году «Ингушефтегазпром» был государственным предприятием, и нефтяная отрасль сыграла огромную роль в период становления республики, поскольку получаемые от реализации нефти деньги были бюджетообразующими. "Первые два президента Ингушетии – Аушев и Зязиков были против того, чтобы акционировать предприятие и не допустили этого. Когда пришёл к власти Евкуров, то вместо того, чтобы прислушаться к мнению опытных нефтяников, которые предлагали антикризисную программу… благодаря которой можно было вытащить предприятие из банкротства, Евкуров выбрал другой путь, 51 процент акций предприятия выкупила "Роснефть"», - рассказала Матиева.

Спустя 10 лет предприятие оказалось на грани банкротства, сказала она. «Разве это не удивительно? Как нефтедобывающее предприятие может быть в убытке при правильном использовании потенциала? Тем более, что нефть добывается и продается! Одно знаю точно, что сокращение работников, тем более профессионалов и с многолетним опытом работы ситуацию точно не спасет», - сказала она.

По ее мнению, руководству «Ингушнефти» следует создать антикризисную комиссию и искать пути выхода из сложившейся ситуации. "Ведь за каждым работником, оставшимся без работы, стоит его семья дети, родители, а это самое главное, за что должны переживать и власть и компания", - сказала она.

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